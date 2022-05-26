“Полностью оторвавшиеся от реальности”. Спикер Думы Володин и секретарь генсовета "Единой России" Турчак поспорили из-за "командировок” в Украину

Софья Самохина

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Александр Демьянчук, Михаил Терещенко/ТАСС Подпись к фото, Володин и Турчак поспорили о "командировках" депутатов в Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поспорили о том, стоит ли депутатам парламента ездить сейчас в Украину. По мнению Турчака, те, кто "просиживает штаны в удобных креслах", не могут критиковать этих парламентариев за прогулы заседаний Госдумы. Володин в ответ предложил Турчаку "не увлекаться собственной повесткой".

Публичные внутрипартийные дискуссии в современной России - редкость. Особенно, если речь идет о "Единой России". Как правило, партийцы решают вопросы кулуарно, озвучивая в итоге то, что потом называется "консенсусом".

Этот термин появился в политическом дискурсе после марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. В широком смысле он означает, что по принципиальным для Кремля вопросам все участники политического процесса должны иметь единую публичную позицию. Война в Украине к таковым, безусловно, тоже относится.

С чего все началось?

В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на три источника сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал глав комитетов, которые пропускают заседания Совета Госдумы (совещательный орган, который формирует повестку пленарных заседаний парламента). По словам одного из собеседников издания, беспокойство Володина было связано в том числе с поездками депутатов в зону боевых действий в Украине и обеспечением их безопасности.

Один из собеседников "Ведомостей" не исключал, что Володин таким образом хотел "исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью".

Среди тех "прогульщиков", которых упомянул Володин, был, например, глава комитета по охране здоровья, единоросс Дмитрий Хубезов. Источники "Ведомостей" в Госдуме говорят, что Хубезов пропускал заседания, поскольку довольно часто ездит в Донбасс - он врач и занимается организацией медицинской помощи на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Просиживал штаны"

В середине дня секретарь генсовета "Единой России" (второе лицо в партии после ее председателя Дмитрия Медведева) Андрей Турчак решил публично ответить Володину на критику депутатов-единороссов.

Он написал в своем телеграм-канале, что заявления, которые "звучат с высоких трибун о каком-то якобы обременении, охране этих ребят [депутатов Госдумы]" вызывают у него "откровенное недоумение".

"Подобные заявления делают чиновники, полностью оторвавшиеся от реальности. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, кто непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах", - пишет Турчак.

"Наши депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям и Донецкой, и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобождённых территорий по мере продвижения наших войск", - добавляет он.

"Дискуссии в отношении дисциплины"

В ответ Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы не увлекаться собственной повесткой.

"Нам избиратели платят деньги за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой… Иногда начинаются дискуссии в отношении дисциплины, но без этого мы с вами не сможем повысить эффективность парламента. Хотелось бы, чтобы мы понимали запрос общества на ответственную работу, на то чтобы принимались качественные законы".

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