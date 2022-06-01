Европейское эмбарго. Что изменят ограничения на поставку российской нефти в Европу?

Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Частичное эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, о котором договорились европейцы, выглядит довольно "беззубо" даже с учетом ограничений Россия сможет зарабатывать на экспорте нефти. Однако экономисты говорят о том, что оно может изменить мировые цепочки поставок нефти, а Россия через несколько месяцев может оказаться в "заложниках" у стран, которые будут готовы покупать ее нефть, несмотря ни на что.

Главной экономической новостью этой недели стало эмбарго на поставки российской нефти, которое удалось согласовать странам ЕС. Процесс переговоров занял у них несколько недель. Эмбарго, правда, вышло частичным: под запрет попали только морские перевозки, в некоторые страны Европы нефть продолжат поставлять по трубопроводу.

Более того, отказ от российской нефти может быть постепенным. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии, после принятия решения о санкциях европейские страны могут отказаться от нефти в течение шести месяцев, от нефтепродуктов - в течение восьми.

Запрет затронет две трети экспорта российской нефти в ЕС. До конца 2022 года Евросоюз планирует сокращение до 90%, сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Экономисты же пока оценивают потенциальный урон от этих санкций как не очень большой. По оценке Блумберг, доходы России от нефти и газа в 2022 году составят около 285 млрд долларов даже с учетом европейского эмбарго. Это более чем на одну пятую превышает поступления в 2021 году и с учетом экспорта другого сырья может компенсировать 300 млрд долларов резервов, замороженных в рамках санкций.

Видимо, европейские чиновники понимают ограниченный потенциал разработанных ими мер, поэтому пытаются согласовать новые решения, которые могли бы ограничить российский экспорт в страны, не присоединившиеся к санкциям. ЕС намерен запретить страховать суда под российским флагом, пишет WSJ со ссылкой на источники среди дипломатов. Если эта мера будет принята, то это может заблокировать нефтяной экспорт в другие страны. Запрет на страхование может распространиться на танкеры, перевозящие российскую нефть в любую точку мира.

Удар по России могут неожиданно нанести и те, кто раньше не принимал активного участия в санкциях. По данным WSJ, некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановить участие России в сделке ОПЕК+. Делегаты, с которыми поговорило издание, объяснили это тем, что европейские санкции и частичное эмбарго «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти».

Кто в ЕС продолжит получать российскую нефть?

Евросоюз сделал временное исключение для поставок нефти по трубопроводу "Дружба", на чем настаивала Венгрия. Для Будапешта трубопровод "Дружба" является основным источником доставки нефти.

Из России в Венгрию поступает около 65% нефти. Прекращение поставок по "Дружбе" могло бы привести к повышению стоимости нефти и нефтепродуктов и вызвать резкий рост цен на бензин и снижение покупательской способности как Венгрии, так и других стран Восточной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что стране потребуется не менее пяти лет, чтобы полностью отказаться от российской нефти.

По "Дружбе" российскую нефть также получают Чехия и Словакия - страны, не имеющие собственного выхода к морю. Германия и Польша решили отказаться от поставок по трубопроводу.

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Именно позиция Венгрии стала камнем преткновения в переговорах. Они длились почти месяц. The Wall Street Journal оценивает ежемесячную стоимость вопроса для Евросоюза в десятки миллиардов долларов.

Для Европы это еще и сложное решение, так как в последние месяцы в европейских странах ускоряется инфляция. Этот процесс начался сразу после пандемии, а российское нападение на Украину и санкции лишь усугубили ситуацию.

Однако даже эти ограничения позволят сократить "огромный источник финансирования военной машины", уверяет в своем твиттере председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Это максимальное давление на Россию для прекращения войны", - добавил он.

Правда, тот же Блумберг в другой заметке оценил потери России в 22 млрд долларов в год - это как раз отказ от поставок по морю и отказ Польши и Германии получать нефть по "Дружбе".

Введение санкций для Евросоюза стало шагом к постепенному отказу от зависимости от импорта российских нефти, газа, угля. "В случае внезапных сбоев будут введены экстренные меры для обеспечения безопасности поставок", - говорится в заявлении.

Изменения мировых цепочек поставок

Аналитики, опрошенные Би-би-си, предполагает, что в краткосрочной перспективе эффект от введенного эмбарго будет небольшой - все из-за высоких цен на нефть. В последние дни нефть торгуется на отметке в 120 долларов за баррель.

Из-за санкций в мире может произойти перераспределение поставок нефти, считает независимый эксперт в области энергетики Сергей Вакуленко. Евросоюз будет покупать больше нефти в странах Ближнего Востока - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, африканских странах, а также в странах Латинской Америки, однако эти страны будут меньше поставлять в Азию.

Страны, которые раньше покупали у них нефть, теперь направившуюся в Европу, будут вынуждены покупать нефть у России. Вакуленко напоминает, что Россия уже нарастила поставки в Индию.

Автор фото, Getty Images

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"Это долгий и дорогой процесс, потребуются изменения в логистике", - так налаживание поставок в Азию описывает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Этот процесс может еще сильнее усложнить дефицит танкеров или сложности с их страхованием - как раз то, что обсуждают европейцы, судя по утечкам в прессе.

Однако "праздник высоких цен" на нефтяном рынке будет длиться не очень долго, уверены эксперты.

В долгосрочной перспективе - более года - рост цен на нефть приведет к росту инвестиций в нефтяной отрасли и росту добычи, прогнозирует Вакуленко.

"Когда это произойдет, мир фактически начнет переходить в состояние образца 2013 года, когда после полутора десятилетий высоких цен на нефть, стимулирующих активное вложение в нефтедобычу, образовался навес предложения", - объясняет эксперт.

Вот тогда России и станет тяжелее: у российской нефти появятся альтернативы, от нее станет проще отказываться, а из-за ограничительных мер ей будет труднее доставлять нефть на те рынки, где ее еще будут готовы брать. Позднее, по его словам, может возникнуть ситуация, когда у России останется ограниченное число покупателей нефти, которые и будут диктовать ей свои условия.

Примерно в такой же ситуации могут оказаться и европейцы, только в "заложниках" они будут не у покупателей, а у продавцов нефти.

Российский бюджет по-прежнему зависит от доходов от продажи нефти. Эмбарго может ударить по нему и даже в какой-то перспективе привести к дефициту, полагает Суверов.

Но масштабы проблем для России будут ясны в зависимости от цены, которая сложится на рынке. Россия уже продает нефть со значительным дисконтом по сравнению с Brent - в него в том числе включены расходы на транспорт.

"Но, возможно, меньше существующего на сегодняшний день - то есть дисконты на уровне примерно 30 долларов за баррель - ситуация не уйдет", - полагает Вакуленко. При нынешних ценах нефть Россия получает за баррель около 90 долларов.

"Это очень комфортная для России цена. Все, что выше 60 долларов за баррель - вполне комфортная цена", - считает он.

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