Финляндия без российского газа, Россия без канадской роскоши, "Роснефть" без Шредера. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, GETTY IMAGES

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях этого дня.

Россия прекращает поставки газа в Финляндию

Компания "Газпром экспорт" подтвердила прекращение поставок газа в Финляндию с 7 утра в субботу, 21 мая.

Связано это с отказом властей Финляндии платить за российский газ по предложенной российским президентом схеме "газ за рубли". Она предполагает, что покупатели переводят деньги за российский газ на свой счет в Газпромбанке, а потом Газпромбанк меняет полученную валюту на рубли и переводит ее на счет "Газпрома".

Государственная газовая компания Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж, сказано в сообщении "Газпрома".

"Очень прискорбно, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены", - заявил исполнительный директор Gasum Мика Вильянен.

До этого Россия уже перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу, также отказавшиеся переходить на схему с рублями.

В Финляндии говорят, что уже нашли альтернативу российскому газу. В пятницу финский сетевой оператор Gasgrid Finland и американская компания Excelerate Energy подписали соглашение об аренде плавучего СПГ-терминала на десять лет.

"Мы тщательно готовились к этой ситуации, - сказал Вильянен, - перебоев в газотранспортной сети не будет".

Тем временем Литва с 22 мая прекращает импорт российского электричества, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. В начале апреля Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа. Не будет там и российской нефти. "Мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Канада расширила санкции против России

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Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.

В списки попали 14 россиян - российские бизнесмены, члены их семей и люди из окружения президента России. Среди них - гендиректор РЖД Олег Белозеров, экс-глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин и его сын, бывший пилот "Формулы-1" Никита Мазепин.

В заявлении на сайте правительства Канады говорится, что эти люди, по мнению канадских властей, "напрямую способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания украинского народа".

Что касается экспорта и импорта предметов роскоши, то, в частности, теперь запрещено вывозить из Канады в Россию алкоголь, табак, текстиль, спортивную одежду, обувь, ювелирные изделия, посуду и предметы искусства. Из России же запрещен импорт алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Власти Канады убеждены, что эти меры окажут давление на Россию, чтобы она прекратила "неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину".

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Шредер ушел из "Роснефти"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") Маттиас Варниг уходят из совета директоров "Роснефти". Оба сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании.

Шредер возглавлял совет директоров "Роснефти" с сентября 2017 года. После начала российского вторжения в Украину он оказался под огнем критики за связи с Россией и Путиным. Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию о том, что против Шредера нужно ввести санкции, поскольку он не вышел из совета директоров "Роснефти". Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил требование Европарламента. Он считает, что уже принятых мер против экс-канцлера достаточно.

Речь идет о том, что бундестаг лишил Шредера части привилегий, положенных ему как бывшему канцлеру, - у него забрали бюро в немецком парламенте (но сохранили пенсию и охрану). Сотрудники бюро, как сообщалось, еще в марте отказались работать с бывшим канцлером в знак протеста

Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался говорить с Би-би-си на эту тему. "Не буду я комментариев вам никаких давать. Кто вы такие, чтобы я вам давал комментарии?" - сказал он.

Банки выдают все меньше ипотечных кредитов

В апреле выдача ипотечных кредитов россиянам рухнула на 70% по сравнению с мартом этого года - до 159,3 млрд рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Обвал произошел ожидаемо - из-за февральского резкого повышения ставки ЦБ. На пятый день войны ЦБ поднял ставку c 9,5% до 20%.

На этом фоне обвалился общий объем кредитования - на 72%. В апреле банки выдали россиянам 303,9 млрд рублей. Это уровень 2015-2016 годов, отмечают аналитики Frank RG.

После мартовского обвала частично восстановились кредиты наличными - в апреле их объем вырос на 41% до 105,1 млрд рублей. Но по сравнению с февралем объем таких кредитов все равно значительно уменьшился - почти на 80%.

Тем временем доллар и евро на Московской бирже в пятницу обновили многолетние минимумы - доллар вплотную приближался к 57 рублям (впервые с весны 2018 года), а евро падал почти до 59 рублей (впервые с лета 2015 года).

Накануне Би-би-си рассказывала, почему произошло столь сильное укрепление российской валюты (в условиях жестких ограничений как для бизнеса, так и для граждан), сколько стоит рубль на самом деле и почему его видимое укрепление ничего не говорит о реальном состоянии экономики.

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