Мощный торнадо на западе Германии: сильные разрушения и 43 пострадавших

56 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: торнадо несет разрушения в городе Падерборн на западе Германии

По нескольким городам на западе Германии пронесся разрушительный ураган. В результате пострадали 43 человека, сообщает полиция.

Полицейские города Падерборн сообщили, что там образовался торнадо, который сорвал крыши со зданий и разбросал обломки строений на километры. 10 человек получили серьезные травмы, одна женщина находится в критическом состоянии.

Сильнейший ураган начался в регионе в пятницу и привел к смерти 38-летнего мужчины. Житель города Виттгерт, в 180 км к юго-западу от Падерборна, скончался, когда его ударило током в затопленном подвале, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Город Падерборн с населением в 150 тыс. человек принял на себя основной удар стихии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Падерборне дерево упало на автобус

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Деревья до сих пор лежат на смятых автомобилях

На видео из Падерборна, размещенном в соцсетях, видно, как вращающийся столб торнадо проходит по улицам, раскидывая мусор и нанося разрушения.

На фотографиях, выложенных полицией - деревья с рассеченными пополам стволами и крыши, оставшиеся без черепицы.

"Листы металла, утеплитель и другие материалы разлетелись на километры. Бесчисленные крыши завалены или сильно повреждены. Множество деревьев еще лежит на разбитых машинах", - сообщила полиция Падерборна.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Город Падерборн принял на себя самы мощный удар стихии

Город Липпштадт в 30 км от Падерборна тоже оказался под ударом торнадо, сообщил представитель пожарной службы, о пострадавших оттуда не сведений нет.

В его районе Хеллингхаузен у церкви сорвало шпиль, как видно на фотографиях в соцсетях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Справа на башне церкви в Липпштадте раньше был шпиль

Автор фото, EPA Подпись к фото, Многие крыши в городе Липпштадт остались без черепицы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Деревья разломило напополам

Ведущий прогноза погоды Би-би-си метеоролог Крис Фокс отмечает, что торнадо для Германии - ежегодное явление, однако, обычно они менее сильные, длятся недолго и значительных разрушений не вызывают.

По словам Фокса, за последние годы торнадо, в основном небольшой силы, в Европе фиксируются все чаще, но это, в основном, результат улучшения системы прогнозирования и наблюдения, включая оповещения через соцсети.