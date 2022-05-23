Шутливая надпись над подлете к лондонскому аэропорту вызвала панику у пассажиров

21 минуту назад

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Автор фото, Abbey Desmond Подпись к фото, Пассажирке рейса, приземлявшегося в лондонском аэропорту Гатвик удалось целиком снять надпись "Добро пожаловать в аэропорт Лютон", сделанную пранкером

Пассажиров авиарейсов, приземляющихся в британском аэропорту Гатвик, расположенном к югу от Лондона, уже несколько дней сбивает с толку гигантская надпись "добро пожаловать в Лютон". Лютон - это другой обслуживающий Лондон аэропорт, который находится примерно к 96 км к северу от Гатвика.

Полностью надпись удалось заснять пассажирке Эбби Дезмонд из города Грейт-Данмоу в графстве Эссекс. Дезмонд говорит, что "запаниковала", увидев ее.

В массовом розыгрыше признался YouTube-пранкер Макс Фош, извинившись перед всеми, кого действительно ввел в заблуждение.

Автор фото, Matt Crockett Подпись к фото, Макс Фош надеется, что знак останется на месте еще долго

Фош признался, что сам сделал надпись, в эфире шоу Джастина Дили на Би-би-си. Фош, у которого 932 тыс. подписчиков в YouTube, сказал: "Я и есть тот мерзкий пранкер, который выложил надпись "Добро пожаловать в Лютон".

Он рассказал, что у него действительно получилось разыграть нескольких человек - одна женщина написала ему, что серьезно разволновалась, подумав, что она в Лютоне - а машину она припарковала в Гатвике.

Пранк вызвал немало отзывов в "Твиттере".

Автор фото, Max Fosh Подпись к фото, Надпись была выложена у аэропорта в минувшую среду

По словам Фоша, он вдохновлялся аналогичными трюками австралийских и американских блогеров.

"Моя работа - делать видео, а мои видео - о смешных вещах, которые я делаю, чтобы люди улыбнулись. Но это просто дурачество. Я рад, что этот пранк получился хорошим", - сказал он.

Пост Эбби Дезмонд с фотографией надписи и подписью, в которой упоминался фейковый аккаунт "Лютонской базы королевских ВВС" (это еще одна популярная шутка на тему авиации), набрал больше 20 тыс. лайков.

Автор фото, LLA Подпись к фото, Здание аэропорта Лютон, почти в ста километрах от Гатвика

Фош рассказал, как он выкладывал надпись: "Я начал обходить фермы в районах аэропортов Хитроу и Гатвик, и очень милая пара мне ответила: "Да, у нас есть свободные 80 метров земли, с которыми нам сейчас нечего делать". Я сказал: "Отлично, тогда я иду за брезентом и начинаю вбивать колья".

Установка 14 букв размером 8 на 3 метра обошлось ему в четыре тысячи фунтов. Надпись делали "на века", - сказал пранкер.

Сейчас у Фоша есть все необходимые разрешения, чтобы надпись оставалась на месте в течение шести недель. "Если будете приземляться в Гатвике, смотрите в иллюминаторы по левой стороне, и примерно за полторы минуты до приземления вы ее увидите", - говорит он.

Автор фото, Max Fosh Подпись к фото, Вид на надпись у Гатвикского аэропорта с земли

Семь лет назад пресса рассказывала о таком же розыгрыше, устроенном в США.

Шутник Марк Губин, живущий возле аэропорта Милуоки, написал на крыше своего дома огромными буквами "Добро пожаловать в Кливленд".

Кливленд находится в 540 километрах от Милуоки.

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