ООН: число беженцев в мире превысило 100 млн, в том числе - из-за войны в Украине

час назад

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Автор фото, EPA

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, вынужденных покинуть свои страны из-за военных и гражданских конфликтов, преследований, нарушений прав человека или по иным сходным причинам впервые превысило 100 млн.

Одним из катализаторов такого скачка послужила развязанная Россией война в Украине. Эксперты ООН полагают, что с начала этого конфликта более 14 млн украинцев стали беженцами, причем около 6 млн покинуло пределы страны, а еще 8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

"Сто миллионов - ужасная цифра, в равной степени отрезвляющая и вселяющая тревогу. Это рекорд, которого лучше бы не было, - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. - Это должно послужить нам сигналом к тому, что надо предотвращать разрушительные конфликты, прекращать преследования людей и искоренять причины, по которым ни в чем не повинные люди вынуждены бежать из своего дома".

Автор фото, EPA Подпись к фото, По данным Международной организации по миграции, число внутренних беженцев в Украине превысило 8 млн

Как следует из отчета базирующегося в Женеве Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), число беженцев во всем мире уже превышает один процент населения Земли.

В свои подсчеты центр включает тех, кто вынужден был покинуть свою страну, просит политического убежища за рубежом, а также 53 с лишним миллиона человек, которые в результате конфликтов в их странах стали внутренними беженцами.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, С начала войны более 14 млн украинцев стали беженцами, около 6 млн покинуло страну. На снимке - центр для беженцев Egros в Румынии

По данным Международной организации по миграции (МОМ), на начало мая число внутренних беженцев в Украине превысило 8 млн, однако официальный статус внутренне перемещенных лицо получили пока немногим более 2,7 млн украинцев.