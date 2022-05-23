Байден пообещал защитить Тайвань военными средствами в случае нападения Китая

28 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден пообещал, что США вмешаются, если Китай нападет на Тайвань

Президент США Джо Байден заявил, что Китай играет с огнем, угрожая Тайваню, и пообещал, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению.

Выступая в Японии в ходе своего первого визита в Восточную Азию, Байден предупредил власти в Пекине, что они, по выражению американского президента, "ведут опасную игру" в своей политике в отношении Тайваня.

Слова Байдена, по мнению многих, следящих за регионом, противоречат официальной позиции Вашингтона, который придерживается политики "одного Китая", то есть считает власти в Пекине единственным легитимным правительством страны.

При этом США поддерживают Тайвань и продают ему оружие, хотя не имеют с ним официальных дипломатических отношений.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. У Тайваня есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

Байден отвечал на вопросы журналистов в ходе совместной с японским премьером пресс-конференции. "Они уже сейчас ведут опасную игру, подлетая так близко и совершая все эти маневры", - сказал президент США, имея в виду участившиеся сообщения о вторжениях китайских военных самолетов в зону ПВО Тайваня.

Байден добавил, что китайского вторжения в Тайвань ожидать не стоит, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, "насколько ясно мир даст понять, что такого рода действия приведут к длительному порицанию".

Байдена прямо спросили, будут ли США защищать Тайвань военными средствами в случае вторжения Китая, хотя американцы не сделали этого после российского вторжения в Украину. Байден ответил: "Да ... это обязательство, которое мы взяли на себя".

В 1979 году в США был принят "Закон об отношениях с Тайванем", по которому Вашингтон утверждает политику одного Китая, но обязывается предоставить тайваньским властям все необходимые средства для самообороны.

Позже представитель Белого дома заявил, что слова Байдена не означают изменения официальной американской позиции в отношении Китая и Тайваня.

Санкции против России - урок Китаю

"Мы согласны с политикой одного Китая. Мы ее одобрили - как и все исходящие из нее соглашения. Но мысль о том, что [Тайвань] можно взять силой… просто неуместна. Это расшатает весь регион и будет очередной акцией, подобной тому, что произошло в Украине", - сказал Джо Байден.

При этом американский президент напрямую связал ситуацию вокруг Тайваня с украинской, заявив, что Путин попытался "уничтожить идентичность Украины".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские самолеты регулярно залетают в зону действия ПВО Тайваня

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Судя по словам американского президента, он считает, что санкции в отношении России должны оставаться в силе длительное время после завершения военной части конфликта, и это должно стать уроком, в том числе, и Пекину.

Если в итоге Россия и Украина придут к соглашению, и антироссийские санкции не будут сохранены, "какой сигнал будет послан Китаю относительно цены за попытку захватить Тайвань силой?" - спросил Байден.

Он подчеркнул, что Путина необходимо заставить заплатить за его вторжение в Украину не только для того, чтобы наказать Россию, но и чтобы дать ясно понять другим, включая Китай, что Америка и ее союзники никогда не согласятся с применением силы для одностороннего изменения международного порядка.

Пекин уже выразил недовольство тем, что Байден провел параллель между ситуацией вокруг Тайваня и российским вторжением в Украину. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая и что компромисс тут невозможен.

"Тайваньский вопрос и вопрос Украины принципиально разные. Сравнивать их абсурдно. Мы еще раз призываем США соблюдать принцип одного Китая", - сказал Ван Вэньбинь.

Ранее президент США Джо Байден уже заявлял, что намерен поддерживать Тайвань. Тогда Вашингтон назвал заявление Пекина, пригрозившего Тайваню войной, досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.