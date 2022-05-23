Новый премьер Австралии Альбанезе принял присягу. Кто он, новый лидер страны?

час назад

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Автор фото, Getty Images

В понедельник новый премьер Австралии Энтони Альбанезе принял присягу. Один из опытнейших политиков страны, Альбанезе стал премьером, после того, как Лейбористская партия одержала победу на выборах впервые более чем за десять лет. Что известно о новом лидере страны и что он обещает избирателям?

Вместе с ним присягу приняли ключевые министры правительства: вице-премьер Ричард Марлз, министр иностранных дел Пэнни Вонг, министр финансов Кэти Галлахер и казначей Джим Чалмерс.

Сразу после вступления в должности, Альбанезе и Вонг отправились в Японию, где состоится саммит QUAD - четырехстороннего консультативного механизма по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В QUAD, помимо Австралии и Японии, входят США и Индия.

Кто такой Энтони Альбанезе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Энтони Альбанезе, делегат от лейбористов, в июле 1986 года

59-летний политик, которого избиратели зовут Альбо, вырос в социальном жилье и воспитывался матерью-одиночкой Мэриэнн Эллери, жившей на пенсию по инвалидности.

Он часто называет воспитание фундаментом своих убеждений и успеха.

Его мать смогла обеспечить ему возможности, которых у нее самой никогда не было. При ее поддержке он стал первым в их семье, кто закончил школу и поступил в университет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время предвыборной кампании Энтони Альбанезе сопровождали сын Натан, подруга Джоди и собака Тото

Альбанезе считал, что его отец умер до его рождения, но в подростковом возрасте узнал, что его мать на самом деле забеременела от женатого мужчины, с которым она познакомилась во время путешествия по Европе.

Когда ему было уже за 40, он разыскал жившего в Италии Карло Альбанезе и встретился со своим отцом и сводными братьями и сестрами. У самого Энтони Альбанезе всего один ребенок, сын Натан.

В 2019 году Альбанезе расстался со своей женой, с которой прожил 19 лет, в предвыборной кампании он участвовал со своей подругой Джоди Хейдон.

Политическая карьера нового премьера

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Став лидером лейбористов, Энтони Альбанезе начал занимать более центристскую позицию

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Альбанезе - один из опытнейших австралийских политиков, лидер победившей на выборах впервые за последние десять лет Лейбористской партии.

За свою карьеру Альбанезе заработал репутацию защитника бесплатной системы здравоохранения Австралии, адвоката ЛГБТ-сообщества, республиканца и страстного болельщика регби.

Альбанезе был лидером Лейбористской партии в течение последних трех лет, вступив в должность после шокового поражения на выборах в 2019 году своего предшественника Билла Шортена.

Но сторонником Лейбористской партии он стал еще в 20 лет.

В 2007 году, когда лейбористы пришли к власти при Кевине Радде, Энтони Альбанезе стал министром инфраструктуры и транспорта.

Он оставался влиятельной фигурой, когда партия вступила в сложный период после того, как в 2010 году она заменила Кевина Радда на Джулию Гиллард.

Когда благодаря поддержке Энтони Альбанезе Радд вернул себе пост премьер-министра в 2013 году, Альбанезе стал его заместителем. Однако он занимал эту должность всего 10 недель, потому что лейбористы проиграли выборы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кевин Радд и Энтони Альбанезе в 2013 году, когда первый стал премьером, а второй - его замом

Затем Альбанезе выдвинул себя на пост главы партии. Несмотря на популярность Альбанезе среди рядовых членов партии, его соперник Билл Шортен пользовался большей поддержкой среди членов парламента и получил пост, став лидером австралийской оппозиции.

Время Альбанезе пришло в 2019 году, после того, как Шортен дважды проиграл выборы и ушел с поста лидера лейбористов.

Альбанезе стал лидером Лейбористкой партии.

Что он обещает?

Автор фото, Brook Mitchell Подпись к фото, "Я надеюсь, мой жизненный путь вдохновит австралийцев на свершения", - сказал в своем обращении новый премьер Австралии

Новый премьер пообещал избирателям "комфортные перемены", которые, по его словам, должны произойти, после того, как консервативная либерально-национальная коалиция, бывшая у власти с 2013 года, ослабит свое влияние.

В тех сферах, где предыдущий премьер-министр Скотт Моррисон вел себя как "бульдозер", Энтони Альбанезе клянется стать "строителем".

После пандемии, когда австралийские штаты были отрезаны друг от друга, а города - разделены строгими карантинами, возвращение чувства единства страны стало главным приоритетом для нового лидера.

"Я хочу объединить австралийцев. Я хочу способствовать единству и оптимизму, а не страху и разногласиям", - сказал Энтони Альбанезе в победной речи в субботу вечером.

Во время предвыборной кампании левый политик действительно придерживался центристской позиции, в том числе, чтобы получить голоса консервативных избирателей, которые не голосовали за партию в 2019 году.

Так, он отказался от поддержки агрессивной политики действий в области климата, одновременно с этим использовав жесткую риторику в отношении Китая и национальной безопасности.

Он также поддержал противоречивую политику Австралии по возвращению всех беженцев, прибывающих в страну на лодках, туда, откуда они приплыли, против чего когда-то публично выступал.

Вдохновляющий пример

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из социального жилья в офис премьера: Энтони Альбанезе (на фото с подругой Джоди Хейдон) после победы на выборах

Однако он остался верен своим лейбористским корням, пообещав более щедрое финансирование ухода за престарелыми в стране, снижение стоимости ухода за детьми и оживление обрабатывающей промышленности.

Лейбористы также пообещали провести референдум о закреплении в конституции права голоса коренных народов в парламенте - консультативном органе, который предоставит аборигенам и жителям островов Торресова пролива право голоса в формировании затрагивающей их политики.

Энтони Альбанезе начал свою победную речь повторением этого обещания.

Другим его ключевым обещанием стало ставить интересы австралийцев на первый план, вдохновляя их своим примером.