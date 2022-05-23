Путин выбрал нового главу МЧС. О нем известно только, что он из спецслужб

34 минуты назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Российский президент Владимир Путин наконец определился с кандидатурой нового главы МЧС России, место которого оставалось вакантным с сентября прошлого года, когда погиб Евгений Зиничев. Им стал не врио главы министерства Сергей Чуприян, профессиональный пожарный, а человек, которого СМИ называют выходцем из спецслужб и адъютантом Путина.

В Совет Федерации поступило представление президента по кандидатуре нового главы МЧС, подтвердил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он не уточнил имя кандидата.

Ранее государственные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что Путин внес кандидатуру человека по фамилии Куренков. Имя этого человека оба агентства не указывают (только инициалы - А.В.), как и должность, с которой Путин выдвигает его в министры.

Куренков - выходец из спецслужб, утверждает ТАСС. По данным собеседников агентства, он служил в Федеральной службе охраны (ФСО) и Росгвардии.

Источники РБК уточнили, что этот Куренков недавнего времени был советником главы Росгвардии Виктора Золотова, а вообще он бывший сотрудник ФСО и работал в должности старшего адъютанта Путина.

Еще один из спецслужб

Бывший глава МЧС Зиничев тоже был выходцем из спецслужб - он охранял Путина. В 1987-1991 годы служил в КГБ, затем в ФСО, а с 2006 года состоял в личной охране президента и сопровождал его в рабочих поездках. До 2015 года Зиничев был адъютантом Путина, после чего возглавлял калининградское управление ФСБ и саму Калининградскую область.

Зиничев погиб 8 сентября под Норильском - согласно официальной версии, упал со скалы, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который вместе с ним прилетел на межведомственные учения.

Путин назвал его смерть "невосполнимой личной утратой", присвоил ему звание Героя России и приехал на церемонию прощания с Зиничевым в Москве (но в Петербург на похороны не поехал).

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Через два дня после смерти Зиничева Путин назначил врио главы МЧС России Александра Чуприяна, который до этого был первым заместителем министра.

Чуприян - не из спецслужб. Он работал пожарным с 1979 года в Петербурге. Заместителем министра стал в 2006 году.

СМИ обращали внимание, что назначение нового министра сильно затянулось. Назначение министра, в частности, ожидалось 16 февраля - за восемь дней до вторжения в Украину, когда Путин участвовал в заседании коллегии МЧС, но об этом тогда не было сказано ни слова.

Еще в конце декабря представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин до сих пор не определился с кандидатурой главы МЧС. Прошло еще пять месяцев, прежде чем Путин определился.

Фамилия Куренкова даже "не гуглится", обратил внимание на особенность этого кадрового решения политолог Михаил Виноградов в своем телеграм-канале.

Предполагается, что Чуприян останется на должности первого заместителя министра, сказали источники РБК и ТАСС.

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