Три месяца войны России в Украине: главные события, фотографии и инфографика

33 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Три месяца назад началось российское вторжение в Украину. То, что Владимир Путин объявил как короткую спецоперацию, которую Кремль, видимо, планировал завершить быстрым взятием Киева, обернулось затяжной и позиционной войной. Русская служба Би-би-си вспоминает главные события 90 дней боевых действий и оккупации.

Уничтожение Мариуполя

Автор фото, Getty Images

В 1941 году немецкие части, а в 1943 году - войска советского Южного фронта занимали Мариуполь буквально за пару дней. Считалось, что долго оборонять этот вытянутый вдоль берега Азовского моря город сложно. Но в 2022 году выяснилось, что это возможно.

Украинские войска месяц сдерживали противника под Мариуполем - в центр города российские подразделения начали заходить только 24 марта. А осада "Азовстали", на территории которой укрылись украинские военные, в том числе из полка "Азов", продолжалась более двух месяцев.

Все это время обороняющие "Азовсталь" сковывали в Мариуполе значительные силы российской армии, которая была вынуждена участвовать в тяжелых городских боях, вместо того чтобы вести наступление на других участках донбасского фронта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Погибших во время обстрелов мирных жителей мариупольцы были вынуждены хоронить прямо во дворах домов

За время осады российская армия фактически уничтожила Мариуполь, ее авиация разбомбила, среди прочего, роддом и драматический театр, один из символов города. Каждый раз Москва оправдывалась тем, что эти объекты якобы служили базами для батальона "Азов".

Уничтожены были и два градообразующих предприятия, которые давали работу большинству горожан - металлургические комбинаты "Азовсталь" и имени Ильича.

Защитники "Азовстали" согласились покинуть свои позиции и сдаться в плен лишь в середине мая. Как заявил тогда украинский Генштаб, "гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава". Руководство Украины рассчитывает обменять своих военных, оборонявших "Азовсталь", на пленных россиян.

Восстановлению этот завод (как и 20% жилых домов в городе) не подлежит. Восстановление Мариуполя в целом, по оценкам украинских властей, обойдется как минимум в $10 млрд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Что будет со сдавшимися в плен бойцами батальона "Азов", оборонявших Мариуполь, - обменяют ли их на находящихся в плену российских военных или будут судить в России, - остается неясным. Российская генпрокуратура 17 мая потребовала признать "Азов" террористической организацией. Верховный суд РФ рассмотрит ее обращение 26 мая

Другие разрушения

Осада и практически полное уничтожение Мариуполя стали одной из главных тем в СМИ в первые три месяца войны. Но сильно пострадали и многие другие города Украины.

При наступлении российских войск на Мариуполь практически была стерта с лица земли Волноваха. "Как города Волновахи больше не существует", - заявил глава донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волноваха после боев

После месячного штурма мало что осталось от города Попасная в Луганской области. Какими будут последствия штурма Северодонецка и Лисичанска, пока предположить трудно: до войны население этой агломерации превышало 340 тысяч человек.

Почти две тысячи домов были разрушены в Харькове по состоянию на конец апреля, когда украинским войскам удалось отодвинуть линию фронта от города.

"Город имеет колоссальные разрушения, это не только жилые дома, многоэтажки - это больницы, школы, общественные здания, трансформаторные подстанции, водопроводы, котельные", - говорил мэр города Игорь Терехов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Харькове мирные жители скрывались от обстрелов в метро - вместе с детьми и животными

Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко после отступления россиян из города оценивал разрушения в 70%. В Киевской области в Ирпене пострадал 71% зданий, в Гостомеле - 58%.

Буча

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тела погибших людей на улицах Бучи, оставшиеся после ухода российских военных

Буча, небольшой город-спутник Киева с населением в 36 тысяч жителей, до российского вторжения в Украину была известна как престижное место жительства для киевского среднего класса. Сейчас Буча - синоним самых страшных военных преступлений в войне России против Украины.

Буча оказалась важной стратегической точкой для развития российского наступления на Киев - от нее до центра украинской столицы 30 км. Бои в городе начались с первого дня войны 24 февраля, а с начала марта город оказался под оккупацией российских военных почти на месяц.

Затем, когда попытки армии России продвинуться дальше и окружить Киев не увенчались успехом, в конце марта российское наступление на киевском направлении было свернуто.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Раскопки массового захоронения в Буче, 14 апреля

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Фотографии и видео с телами убитых мирных жителей на улицах города, во дворах жилых домов, в братских могилах появились в начале апреля. В российских СМИ поспешили назвать все съемки фейком, затем объявили, что на улицах на самом деле лежат актеры, а не трупы, а позднее начали обвинять самих украинцев в убийствах мирных жителей.

Ни одна из российских "версий" не нашла фактических подтверждений. Зато появились доказательства, что убийства гражданских происходили в то время, когда город был под оккупацией российских военных.

Тела погибших на улице Яблонской (там их было больше всего) - это удалось подтвердить с помощью спутниковых снимков агентства Maxar - лежали на улице как минимум, с середины марта, когда город еще был занят армией России.

Кроме того, на тех же спутниковых снимках видно, что еще в первой половине марта, когда город уже был под российской оккупацией, погибших мирных жителей начали хоронить в братской могиле - на фотографиях из космоса эта могила уже тогда была заметна.

Пережившие месяц присутствия российских военных или успевшие эвакуироваться жители рассказывали об убийствах безоружных мирных людей россиянами, о расстрелах, об изнасилованных женщинах и мародерстве в городе. Их рассказы подтверждались и видеозаписями - как минимум одно убийство попало на съемку с дрона.

Газета New York Times в конце мая опубликовала съемки с камер видеонаблюдения, на которых видно, как российские военные ведут под дулом автомата восемь местных жителей, тела которых позже нашли на базе "Агробудпостач" в Буче - там военные устроили одно из мест своей временной дислокации, там же они держали своих раненых, а также пленных местных жителей. Те, кому удалось выжить, рассказывали, что россияне расстреливали на этой базе с начала марта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зеленский приехал в Бучу 4 апреля, чтобы увидеть всё своими глазами

К концу мая в Буче побывали и президент Владимир Зеленский, и многие мировые лидеры, например, Генсек ООН Антониу Гуттереш. Российскую армию обвинили в военных преступлениях.

Главный прокурор Международного уголовного суда ООН в Гааге Карим Хан обещал, что дело о массовых убийствах в Буче будет "в надлежащее время рассмотрено". К 21 мая в полиции Киевской области сообщили, что обнаружены тела уже 1290 мирных жителей, погибших в ходе российского вторжения.

Потопление крейсера "Москва"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота и часто принимал участие в различных парадах и визитах. На архивном фото он - на Кубе в 2013 году

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Минникаев вдруг заявил, будучи в командировке на Урале, что целью второй стадии вторжения в Украину станет создание коридора до границы с Приднестровьем, то есть фактически захват юга Украины. В Кремле тогда отказались комментировать заявление генерала, и аналитики стали ломать голову - то ли Миннекаев проговорился, то ли выдал желаемое за действительное.

Так или иначе, для того чтобы осуществить этот замысел, российским войскам надо было бы взять такие крупные города на черноморском побережье, как Одесса и Николаев.

Оба этих города обстреливались с первого дня войны, и многие эксперты говорили о возможной высадке морского десанта где-то в районе Очакова - силами Черноморского флота России и десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, которые российское командование успело перебросить в Черное море в начале года.

В первые же дни вторжения российский флот атаковал украинский остров Змеиный, что в 140 км от Одессы - тогда и родился один из главных мемов этой войны: "Русский военный корабль, иди на …".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У здания главпочтамта в Киеве выстроилась очередь из желающих купить марки "Русский военный корабль... Всё!"

Но победоносной для российского флота эта война не стала. За три месяца боевых действий Черноморский флот лишился нескольких десантных катеров и патрульных катеров проекта "Раптор". В порту оккупированного Бердянска ВСУ сумели потопить большой десантный корабль "Саратов", а еще два БДК получили при той атаке повреждения.

А 14 апреля затонул флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва". Украинское командование заявило, что крейсер был подбит ракетой "Нептун". В Москве утверждали, что на корабле произошел пожар в условиях шторма, а затем, при попытке отбуксировать "Москву" в Севастополь, крейсер потерял остойчивость и затонул.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Зачем так обманывать народ?" Что говорят родные срочников с крейсера "Москва"

Сколько моряков с затонувшей "Москвы" погибло, до сих пор неясно. Известно, что часть экипажа составляли матросы срочной службы. Родственники не вернувшихся на берег до сих пор в неведении, многие - в отчаянии. Отец одного из погибших срочников Дмитрий Шкребец даже утверждает, что командование Черноморским флотом специально затопило подбитый крейсер, поскольку в случае его доставки в Севастополь всем стало бы очевидным как то, что произошло с кораблем, так и масштаб понесенных потерь.

Оккупация украинских территорий

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/TASS Подпись к фото, Улица в оккупированном Россией Херсоне в мае 2022 года

Россия, помимо части Донбасса, захватила также территории в Херсонской и Запорожской областях Украины. Два самых крупных оккупированных города - Мариуполь и Херсон.

Как и в 2014 году, на захваченных территориях российские власти стали назначать "народных мэров". Однако, в отличие от 2014-го, действующие чиновники массово не переходят на сторону России.

В итоге, например, мэром Бердянска стал горный инженер и несостоявшийся депутат сельсовета Александр Сауленко, а одним из руководителей Херсонской области - один из лидеров украинского антиваксерского движения Кирилл Стремоусов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 13 марта жители Херсона вышли на акцию "Херсон - это Украина" против российской оккупации

Но на этих людях - только хозяйственные вопросы. Ключевую роль в захваченных городах играют российские военные коменданты. Судя по всему, это офицеры Росгвардии.

Вместе с "народными мэрами" они формируют "военно-гражданские администрации" - именно так теперь называются органы власти на местах. Слово "военный" тут главное: например, украинские флаги на местах снимают не пророссийские активисты, а российские военнослужащие с автоматами.

Военно-гражданские администрации пытаются вводить рубль на замену гривне, кое-где даже появились отделения российского "ЦМРБанка", который также работает в Крыму.

Протесты против оккупации шли в марте и начале апреля, но потом их стали подавлять силовым способом, зафиксированы десятки похищений журналистов и активистов. В конце мая в Энергодаре было совершено покушение на "народного мэра", ведущего инженера Запорожской АЭС Андрея Шевчика. После этого военный комендант города потребовал от автовладельцев снять тонировку с окон машин, иначе транспортные средства просто будут арестовывать.

Битва за Донбасс

Основные и самые интенсивные боевые действия сейчас ведутся в Донбассе, где российская армия пытается окружить группировку ВСУ. Судя по линии фронта и поступающим сообщениям о боях, Россия до недавнего времени пыталась образовать как бы двойное кольцо окружения.

Линия фронта там изогнута дугой, которая сначала проходит от Изюма на восток мимо Ямполя, затем в районе Рубежного поворачивает на юг, огибает Северодонецк и Лисичанск и далее направляется на юго-запад через Попасную, Горловку к Донецку.

Два выступа - в районе Изюма на юге и возле Горловки - направлены на крупный промышленный центр Донбасса Краматорск. Они показывают, что у российского командования как минимум был замысел попытаться окружить большую группировку ВСУ в Донбассе.

Однако в последнее время сообщения о боях поступают из двух других небольших выступов - в районах Ямполя на севере полукольца и Попасной на юге. Они направлены в сторону двух крупных городов, через которые проходят важные дороги: на севере через Ямполе наступление ведется в сторону Славянска, от Попасной - в сторону Бахмута. Эти два города соединяет шоссе М03.

По данным Генштаба Украины на 23 мая, российские войска пытаются прорваться к Бахмуту, но пока безуспешно. Со стороны северного выступа, где, по данным Генштаба Украины, Россия готовила наступление в сторону Ямполя и Северска и где войскам надо было бы форсировать реку Северский Донец, по последним данным, продвижения войск нет. Река протекает между этими двумя городами.

Четкие линии, по которым двигаются российские силы на краях выступа, построить невозможно - из-за довольно медленного темпа и смены направлений и невысокой интенсивности наступления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мужчина, потерявший жену во время обстрела Северодонецка, ждет эвакуации из Лисичанска с двумя двухлетними дочерьми-близняшками

Наконец, еще одно направление, по которому пытаются наступать российские войска, - район Северодонецка и Лисичанска. Эти два населенных пункта - фактически один город. И это крайняя точка в донбасской дуге. Российские войска продолжают наступать здесь, и это усилие, направленное на юго-запад, должно было бы, видимо. выдавливать украинские части.

Однако успешным и быстрым продвижение российских войск назвать нельзя. Сложности есть и с переправами через Северский Донец, где ранее при попытке переправиться российские войска потеряли большое количество живой силы и техники.

Война перехлестывает на территорию России

24 февраля российские войска атаковали территорию Украины на всем протяжении российско-украинской границы, а также со стороны аннексированного Крыма и из Беларуси. Однако расчет на победный блицкриг не оправдался, украинские войска оказали агрессору ожесточенное сопротивление.

После переговоров в Стамбуле в конце марта Россия решила отвести войска от Киева, Сум и Чернигова, а к середине мая отодвинула их и от Харькова, где ВСУ ведут тактическое контрнаступление.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло в результате обстрелов со стороны Украины

Под обстрелы попадают теперь и инфраструктурные и военные объекты на территории России - в Белгородской, Брянской и Курской областях. Губернаторы Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт еженедельно сообщают о новых взрывах, пожарах и разрушениях на территориях руководимых ими областей. Подтверждены и несколько случаев гибели российских военнослужащих на приграничных территориях.

Украинские власти и военные официально не подтверждают ударов по территории России и не берут ответственность за взрывы в российских приграничных областях.

Ситуация в экономике России ухудшается

Российская экономика за три месяца войны серьезно изменилась. Эти изменения ярко видны на динамике курса рубля.

Паника. Сразу после нападения России на Украину рубль стремительно полетел вниз: курсы доллара и евро в первые недели поднялись намного выше 100 рублей и побили свои исторические рекорды. Это отражает панику, которая тогда буквально накрыла российскую экономику. Против страны начали вводить жесткие санкции, ежедневно все новые иностранные компании приостанавливали работу в России. Население снимало деньги со счетов в банках и скупало в магазинах все, что, по слухам, могло оказаться в дефиците - технику, мебель, женские прокладки и сахар. Ажиотажный спрос привел к резкому скачку цен: в конце февраля - начале марта они росли примерно на 2% в неделю.

Стабилизация. В середине марта ситуация начала успокаиваться, и это опять видно по курсу: рубль постепенно стал укрепляться. Это не означает конца кризиса - просто сработали жесткие меры по ограничению движения капитала, введенные Центральным банком. Купить наличные доллары и евро или вывести деньги за границу стало очень сложно. Население и бизнес начали адаптироваться к ситуации. Ко второй половине марта большинство западных компаний уже приостановило работу в России. Но на полки в магазины начали возвращаться раскупленные было в панике прокладки, сахар и памперсы - иностранные товары, ввезенные до войны, все еще есть на складах в магазинах.

С конца марта и до сих пор рубль стремительно укрепляется и уже бьет совсем другие исторические рекорды - сейчас евро и доллар стоят меньше, чем стоили до пандемии. Курс евро 23 мая приблизился к уровням 2015 года. Президент Владимир Путин на совещаниях регулярно повторяет, что экономика России справляется с внешним давлением и в пример приводит сильный рубль.

Пугающий рубль. Однако укрепление рубля становится все более тревожным сигналом. ЦБ постепенно смягчает ограничения на покупку валюты. 23 мая было ослаблено требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами - они в течение почти трех месяцев продавали 80% своей валютной выручки на рынке. Вроде бы рубль должен перестать укрепляться, но пока этого не происходит.

Экономисты указывают на то, что на рубль влияет еще один важный фактор, причем его влияние становится все более выраженным, - импортеры перестали покупать валюту для оплаты иностранных товаров и услуг. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже несколько месяцев говорит об изменении цепочек поставок и том, что бизнес должен найти новых поставщиков. Судя по курсу рубля, это происходит очень медленно - валюту для оплаты новых поставок массово не покупают.

Укрепляющийся рубль может означать, что новых поставок товаров в Россию почти нет. Если это так, то в какой-то момент товары вновь начнут исчезать с полок, но на этот раз они вернутся туда нескоро. Набиуллина говорила, что товаров на складах хватит на несколько месяцев. Если этот прогноз сбудется, то в российской экономике наступит новый этап: цены пойдут вверх, населению придется экономить, а уровень жизни будет падать дальше.

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