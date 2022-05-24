Саммит стран QUAD: война в Украине теперь - общемировая проблема

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Накануне саммита Джо Байден предупредил Китай по поводу тайваньской проблемы

Джо Байден заявил своим ключевым азиатским союзникам, что мир "переживает черный момент в нашей общей истории" из-за вторжения России в Украину.

По словам президента США, выступавшего в Японии на саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (саммита стран QUAD), война в Украине превратилась в общемировую проблему и защита миропорядка стала теперь особенно важной.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал Байдена, заявив, что вторжение, подобное российскому в Украину, не должно случиться в Азии.

Четыре страны, входящие в группу стран QUAD (США, Япония, Австралия и Индия), обсудили в Токио вопросы безопасности и экономики, включая растущее влияние Китая и разногласия по поводу российского вторжения в Украину.

По словам Байдена, война в Украине затронет все части мира, поскольку российская блокада экспорта украинского зерна усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что вторжение России в Украину стало одной из тем саммита.

"Одностороннее, незаконное, аморальное нападение России на народ Украины - это возмутительно, а зверства, совершаемые в отношении невинных мирных жителей, - это то, чего мы не могли ожидать в 21 веке", - заявил он журналистам, добавив, что на встрече были высказаны "жесткие точки зрения".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вторжение, подобное российскому в Украину, не должно случиться в Азии

Несмотря на то, что лидеры четверки стремятся продемонстрировать единодушие, между ними есть и разногласия.

Индия - пока единственный член "четверки", отказавшийся напрямую критиковать Россию за вторжение. В своем вступительном слове на саммите во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди вообще не упомянул войну в Украине.

В совместном заявлении четырех лидеров говорится, что они обсудили конфликт в Украине и продолжающийся трагический гуманитарный кризис в стране. Однако, явно к качестве уступки Индии, Россия в тексте заявления не упоминается ни разу.

Что такое четверка QUAD и почему ее беспокоит Китай?

Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности создавался после цунами в Индийском океане в 2004 году как свободная группа стран, объединившихся для оказания гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях.

После этого несколько лет этот формат практические не работал, но из-за неуклонного спада двусторонних связей каждой из четырех стран с Китаем в последние годы, как считают аналитики, в нем вновь появилась необходимость.

Страны-участницы обеспокоены растущей напористостью Китая в регионе, продолжающимися морскими спорами между Китаем и соседними странами и конфликтом на сухопутной границе с Индией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Потребность в саммитах QUAD возникла из-за спада в двусторонних отношениях четырех стран с Китаем. На снимке: Албанезе, Байден, Кисида и Моди

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Крупные инвестиции Пекина в свой военно-морской флот и его недавний пакт о безопасности с Соломоновыми островами вызвали опасения в Австралии, в то время как Япония все более настороженно относится к нарушениям ее морских границ китайскими кораблями.

Накануне Байден предупредил Пекин, что Китай играет с огнем в ситуации вокруг Тайваня, и пообещал защитить остров военными средствами в случае нападения Китая. Это резкое заявление шло в разрез с обычными, более расплывчатыми формулировками Вашингтона.

Позднее Байден заявил, что подход США в этом вопросе, который аналитики называют "стратегией неопределенности", не изменился. Тем не менее заявление Байдена стало одной из основных тем саммита.

Стремясь защитить интересы США в регионе, Байден в понедельник обнародовал "Индо-Тихоокеанскую экономическую основу для процветания" (IPEF) - новый торговый договор под руководством США, направленный на содействие региональному росту, который включает 13 стран, в основном в Азии.

Министр торговли США Джина Раймондо назвала это "важным поворотным моментом в восстановлении экономического лидерства США в регионе", который предоставит странам альтернативу китайскому влиянию.

Договор устанавливает стандарты в области торговли, цепочек поставок, чистой энергии и инфраструктуры, а также налогов и борьбы с коррупцией.

Эксперты рассматривают IPEF как способ возобновления взаимодействия США с Индо-Тихоокеанским регионом после внезапного решения в 2017 году президента США Дональда Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства.

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