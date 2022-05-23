89-й день войны в Украине: бои за Лиман, отставка дипломата РФ, пожизненное для российского военного

20 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Вадим Шишимарин во время суда

Первым приговором российскому военному, убившему мирного украинца, стало пожизненное заключение. Российские войска пытаются штурмовать город Лиман в Донецкой области, а в оккупированной Херсонской области Россия ввела в оборот рубль. Тем временем в знак протеста против войны в Украине в отставку подал сотрудник российской дипломатической миссии в ООН.

Главные события 89-го дня войны в Украине - в нашем обзоре.

Пожизненное для российского военного, убившего мирного жителя

Киевский суд дал пожизненное заключение российскому военному Вадиму Шишимарину, который признал вину в убийстве 62-летнего жителя поселка Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

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Шишимарин, 21-летний сержант российских вооруженных сил, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии.

По версии обвинения, с которой военный согласился, события в день убийства развивались так: неподалеку от села Гринченково украинские военные разбили бронеколонну, в которой находился Шишимарин, после чего он и еще четверо российских военных захватили машину одного из мирных жителей и поехали на ней в сторону границы.

Заехав в поселок Чупаховка, они увидели идущего по дороге Шелипова, который говорил по телефону и вел рядом велосипед. Один из находившихся в машине с Шишимариным военных приказал ему выстрелить в мужчину, что Шишимарин и сделал. На суде он говорил, что "выстрелил, чтобы от него отстали".

Минобороны России не комментировало ситуацию с Шишимариным. Кремль ссылается на недостаток информации.

Подробнее о приговоре Шишимарину можно прочитать здесь:

Бои за Лиман и обстрел Десны

Украинские СМИ около четырех часов дня по московскому времени сообщили, что армия России начала штурмовать город Лиман в Донецкой области - он расположен неподалеку от Славянска и Северодонецка (административного центра подконтрольной Украине части Луганской области).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Город Лиман постоянно подвергается обстрелам (фото 28 апреля)

В соцсетях появляется информация о том, что бои ведутся в северной части города, и видеоролики об этих событиях. Российское министерство обороны утром заявило, что в районе города провела бомбардировки авиация, уничтожив склад боеприпасов.

О штурме пишут и пророссийские телеграм-каналы, публикуя в том числе, предположительно, видео боев, но официально о штурме Лимана ни Украина, ни Россия сегодня не заявляли.

Тем временем журналист Нил Хауэр опубликовал в своем "Твиттере" видео, на котором, по его словам, сняты удары российской реактивной артиллерии по украинским позициям в районе Лимана.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что под завалами в обстрелянном российскими ракетами селе Десна в Черниговской области погибли 87 человек. В населенном пункте, удар по которому был нанесен 17 мая, находится учебный центр Вооруженных сил Украины.

Советник представительства России при ООН в Женеве уволился из-за войны в Украине

Российский дипломат Борис Бондарев подал в отставку из-за российского вторжения в Украину, опубликовав письмо с резкой критикой внешней и внутренней политики российский властей.

Автор фото, AFP

Заявление, в котором Бондарев объясняет свое решение, он опубликовал на своей странице в Linkedin. Его письмо коллегам также опубликовал в "Твиттере" правозащитник и исполнительный директор UN Watch Гиллель Нойер.

"Я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", - написал Бондарев.

"Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, - это не только преступление против украинского народа, но и, вероятно, самое серьезное преступление против народа России, - пишет дипломат. - Жирная буква Z перечеркнула все надежды и перспективы создания в нашей стране процветающего и свободного общества".

В оккупированной Россией Херсонской области ввели в обращение рубль

Глава оккупационной российский администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с сегодняшнего дня там начинают действовать правила бивалютной зоны - рубль и гривна будут использоваться для расчета в магазинах одновременно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские военные в Херсонской области

"Сегодня будет издан указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения. Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах: гривне и российском рубле", - сказал Сальдо.

Курс будет установлен на уровне 2 рубля за 1 гривну, сообщил глава оккупационной администрации в телеграм-канале. Это примерно соответствует курсу рубля к гривне, который установил Центробанк России.

Сальдо также объявил, что в Херсоне в ближайшее время откроется первое отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.

Ранее о переходе области на бивалютный расчет говорил Кририлл Стремоусов - один из поддерживающих оккупационные власти активистов. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская область будут "вместе с Крымом в границах одного государства". А российский вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что Херсон займет "достойное место в российской семье".

Другие события

Автор фото, Getty Images

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