Оспа обезьян: вирус не успел мутировать, заявляют в ВОЗ

час назад

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Автор фото, Getty Images

Всемирная оргазниция здравоохранения считает, что вирус оспы обезьян, ставший причиной вспышки болезни в нескольких странах, в последнее время не мутировал. Число заражений в 16 странах за пределами Африки растет с умеренной скоростью.

ВОЗ: новых вариантов вируса пока нет

У экспертов Всемирной организации здравоохранения на данный момент нет доказательств того, что вирус оспы обезьян успел мутировать, заявила глава подразделения организации по борьбе с оспой Розамунд Льюис.

По ее словам, частота мутаций у вируса обезьяньей оспы сравнительно низка, однако в ВОЗ работают над секвенированием генома в надежде понять причины нынешней вспышки.

В ВОЗ просят дерматологов и венерологов в клиниках мира обращать внимание на потенциальные симптомы оспы обезьян.

По словам эксперта ВОЗ Марии фон Керкхов, занимающей пост технического директора программы ВОЗ по борьбе с пандемией Covid-19, нынешняя вспышка не представляет серьезной опасности, особенно в Европе.

"Это контролируемая ситуация, но мы не может пускать вещи на самотекв Африке, в странах, для которых эта болезнь эндемическая", - сказала она.

В ВОЗ также отметили, что значительную часть заразившихся составляют гомосексуалы и бисексуалы.

Еще 36 случаев в Британии

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Число стран за пределами Африки, зарегистрировавших у себя случаи оспы обезьян, в понедельник выросло до 36, среди них Испания, Португалия, США и Австралия. Список пополнили Шотландия и Дания. В мире зафиксировано около 100 случаев заражения.

В понедельник 36 новых случаев заражения было обнаружено в Англии. Во всей Великобритании, таким образом, число заражений выросло до 57.

Около 10 сотрудников клиники сексуального здоровья в Челси вступили в контакт с носителем вируса и теперь вынуждены изолироваться.

В Северной Ирландии и Уэльсе заражений пока официально не зарегистрировано.

Эксперт призывает правительства проверить запасы вакцины

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Дирекор Европейского центра по предотвращению заболеваний Андреа Аммон призвала национальные правительства удостовериться, что у них в запасах достаточно вакцины от натуральной оспы. Она эффективна и против оспы обезьян.

Также Хармонн призвала страны обменяться методами отслеживания контактов и диагностики заболевания. Заразившиеся должны немедленно уходить в изоляцию, добавила Хармонн.

"Для населения в целом риск заразиться очень мал. Однако вероятность распространения вируса через тесные контакты, например сексуальные, особенно среди людей с несколькими партнерами, остается высокой", - сказала она.

Оспа обезьян не очень легко передается от человека к человеку. По данным британской службы здравоохранения, болезнь обычно протекает в легкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.