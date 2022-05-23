Рубль движется к развороту, а Starbucks и Levi's – на выход из России. Главные экономические новости за день

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Минфин ослабляет хват

В понедельник утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщил: российские власти готовятся снизить процент выручки, которую экспортеры должны обменивать на рубли. Буквально через несколько часов минфин объявил, что те могут продавать не 80% валютной выручки, как требовалось с 24 февраля, а 50%.

Официально это объяснили тем, что курс рубля стабилизировался, а проблем с иностранной валютой на рынке нет (и то, и другое формально правда). Но на самом деле решение минфина говорит не о триумфе рубля, а о "растущем дискомфорте властей от его укрепления", пишет директор по инвестициям "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

"Дискомфорт" связан с тем, что чем крепче рубль, тем меньше доходы от продажи сырья за рубеж в пересчете на российскую валюту. Это тревожит и экспортеров, и составителей госбюджета.

Сегодняшнее решение минфина этот "дискомфорт" если и облегчит, то далеко не сразу. После заявления ведомства доллар и евро выросли по отношению к рублю на считанные копейки и по-прежнему торгуются на многолетних минимумах. Евро - около 60, доллар - около 57-58 рублей. Аналитики БКС связывают это с тем, что снижение порога до 50% не стало ни для кого сюрпризом.

Москва все-таки резиновая

Москва "возьмет шефство" над Донецком и Луганском, сообщает РБК со ссылкой на источники. Детали еще предстоит узнать, но главное, что российской столице якобы предстоит профинансировать восстановление этих городов из собственного бюджета. О каких суммах речь, пока неизвестно.

Ранее о том, что российские регионы возьмут шефство над районами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, заявил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он утверждал, что это личное решение Владимира Путина. Выбирать подшефных регионы могут "по своему усмотрению", уверял пресс-секретарь Кремля.

"Шефство" российских регионов устанавливали и за территориями аннексированного Крыма в 2014 году: например, Москве достался Севастополь, Питеру - Симферопольская область, а Воронежу - Джанкойский район.

Весело и вкусно, Мс

Российские СМИ поспорили о том, как будет называться проданная бывшему франчайзи сеть ресторанов McDonald's. Сначала "Известия" со ссылкой на источник написали, что на вывесках в России будут значиться две буквы "Mc", причем "М" будет фирменной.

Но гендиректор McDonald's в России тут же заявил ТАСС, что желтую букву "сто процентов" не сохранят в оформлении ресторана: "новое предприятие не может работать под старым брендом".

Levi's стали слишком малы

Исход иностранного бизнеса из России продолжается. Вслед за чизбургерами и пирожками с вишней из McDonald's Россию покидает еще один символ свободных 1990-х: сеть джинсовой одежды Levi's, пишет "Коммерсант". Она пришла в Россию в 1993 году, а после начала войны приостановила операции на российском рынке. Теперь Levi's, как пишет газета, приняла решение покинуть его окончательно.

"Коммерсант" со ссылкой на источники расписывает разные сценарии будущего бренда в России. Варианты такие: либо уже доставленный в Россию товар распродадут через чужие площадки, либо на бизнес найдется покупатель (среди претендентов называют турецкую Fiba Holding A.S).

Starbucks окончательно попрощался

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Символ уже не девяностых, а "сытых" двухтысячных, американская Starbucks, решила уйти из России спустя 15 лет на этом рынке. После начала войны компания на время закрыла все 130 российских кофеен (в мире их больше 30 тысяч) и перестала поставлять в страну свои товары. Теперь эти решения зафиксировали как окончательные.

В заявлении об уходе из России Starbucks уверяет, что продолжит платить зарплату почти двум тысячам своих сотрудников "в зеленых фартуках" в течение шести месяцев и даже поможет им найти работу вне Starbucks. Правда, как именно это будет реализовано - неясно.