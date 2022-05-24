Суд утвердил девятилетний срок Навальному. Его ждет колония строгого режима

27 минут назад

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Автор фото, The Moscow City Court Подпись к фото, Навальный участвовал в заседании суда в режиме видеосвязи с колонией

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального, осужденного на девять лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Это означает, что Навального должны перевести в колонию строгого режима.

Приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения, огласила решение судья. Теперь приговор вступил в силу, и Навального в ближайшее время переведут в другую колонию - колонию строгого режима, констатирует Интерфакс.

22 марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании, которое проходило в колонии во Владимирской области, приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Он признал его виновным в особо крупном мошенничестве при сборе пожертвований на свою организацию и неуважении к суду при рассмотрении дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу на этот приговор.

До этого Навальный находился в колонии общего режима.

Колония строгого режима от общего отличается условиями содержания. В колониях строгого режима осужденные имеют большие ограничения - по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета и длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.

"Никто не понимает, как там все будет устроено"

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше". Предыдущее заседание Мосгорсуда отложили по просьбе Навального. Суд разрешил ему провести длительное свидание в колонии с семьей.

"Я нахожусь в колонии общего режима. Длительное свидание с родственниками у меня есть один раз в три месяца, - говорил суду политик. - Если вы мне приговор мой утвердите, я перевожусь в колонию строгого режима. Никто не понимает, как там все будет устроено. В обычной ситуации человек находится в СИЗО, но я нахожусь в колонии общего режима, у меня есть право на это свидание. Там у меня будет свиданий еще меньше, и это свидание сгорит".

Адвокат Вадим Кобзев заявил в суде, что его подзащитному грозит колония строгого режима, потому что Лефортовский суд Москвы посчитал его рецидивистом. Он с этим не согласился, поскольку вменяемое Навальному мошенничество произошло, по версии следствия, еще до того, как суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Когда слово дали самому Навальному, видеосвязь обрывалась, сообщили его соратники в соцсетях, поэтому суд объявил перерыв.

Последнее слово Навального

Навальный в последнем слове в Мосгорсуде в числе прочего сказал о том, что судья Наталья Репникова, заменившая ему условный срок на реальный, якобы передала через знакомых адвокатов, что сожалеет о своем участии в преследовании политика и считает его смелым человеком, пишет телеграм-канал Sota. Вскоре после этого, по словам Навального, судья скоропостижно скончалась от коронавируса.

"По официальной версии, от коронавируса. Но я все-таки рекомендую другим судьям осторожнее передавать мне свои сожаления", - цитирует Навального политик Илья Яшин.

Автор фото, @teamnavalny Подпись к фото, Соратники Навального жаловались на плохое качество трансляции из суда, но последнее слово политика было слышно отчетливо

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Начал Навальный с того, что, по его мнению, граждане России не уважают суды, а только боятся их. "Мне не подходит обвинение оскорбление суда, лучше была бы статья о презрении суда", - цитирует его "Новая газета. Европа".

"Ваша система держится на страхе. Бояться вас - это преступление против своего будущего и ваших детей, - провозгласил политик. - Я хочу сказать о том, что эти ваши процессы бессмысленны. Что вы хотите добиться? Получить контроль? Остановить прогресс России? Что вы хотите сделать? В целом [все], что вы делаете - бессмыслица. Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Для чего мы ведем войну?"

Суд утверждает, что Навальный вместе с соратниками похитили деньги жертвователей, переводивших их им для борьбы с коррупцией и на проведение "предвыборной кампанией на должность президента". Навальный также осудили за оскорбительные высказывания в адрес мировой судьи, которая рассматривала дело об оскорблении ветерана Игната Артеменко в 2021 году.

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