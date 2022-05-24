Молдавские власти задержали бывшего президента страны Игоря Додона

33 минуты назад

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Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене, сообщила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

Утром во вторник стало известно, что в доме экс-президента проходят обыски.

Генпрокуратуре сообщила, что обыски идут по "делу о кульке" (кулек - пакет).

Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги, комментирует Интерфакс. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы. Додон возглавлял Партию социалистов.

Додон был президентом Молдовы с декабря декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Он взял курс на тесное сотрудничество с Россией и часто встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Первый зарубежный визит на посту президента Молдовы Додон в январе 2017 года совершил в Москву. В том же году 9 мая он оказался единственным иностранным президентом, присутствовавшим на параде Победы на Красной площади.

В ноябре 2020 года во втором туре президентских выборов Додона победила Майя Санду, которую называли прозападным кандидатом.

Сейчас, как сообщает пресс-служба молдавской генпрокуратуры, бывшего президента подозревают по четырем уголовным статьям: госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии со стороны криминальной организации и незаконное обогащение.

На прошлой неделе врио генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по громкому скандалу о "кульке". Он отменил распоряжение отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, который в мае 2020 года отказал в возбуждении дела, сославшись на недостаток улик. 5 октября 2021 года самого Стояногло задержали по делу о коррупции.

На видео Додон просит Плахотнюка "передать пакет Косте" (предположительно, экс-депутату от Демократической партии Молдовы Константину Ботнарю), который в свою очередь передаст ее "Корнелу" (предположительно, Корнелиу Фуркулицэ, члену Партии социалистов, ПСРМ). Додон говорит, что "деньги нужно сразу отдать Корнелиу, который должен выплатить зарплаты активистам ПСРМ".

Плахотнюк стал символом коррупции в Молдове и главным объектом критики со стороны оппозиции при президенте Додоне. Он покинул страну. Басманный суд Москвы в 2018 году заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство.

Додон на прошлой неделе заявил, что не собирается уезжать из Молдовы и намерен бороться против нынешней власти.

"Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут "по беспределу" арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - цитирует его выступление в телеэфире Интерфакс.

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