Российская армия развивает наступление в Донбассе, Северодонецку грозит окружение

Илья Абишев, Павел Аксенов

Би-би-си

7 часов назад

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Автор фото, Getty Images

Российская армия заметно активизировалась в Донбассе. Она наносит удары по многим направлениям, штурмует один населенный пункт за другим и всё чаще ей удается их захватить, а сводки украинского Генштаба становятся всё более тревожными. В результате продвижения российских войск создается угроза окружения украинских частей в районе Северодонецка и Лисичанска.

Начался штурм города Лиман на севере Донецкой области, половину города заняли российские подразделения, заявил во вторник вечером глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Сообщения о начале наступления на Лиман поступали и накануне.

Во вторник утром стало известно, что российские войска и силы "народной милиции" ДНР заняли город Светлодарск и водрузили над зданием местной администрации российский флаг. Светлодарск с довоенной численностью населения 11 тысяч человек находится в Бахмутcком районе, в 28 километрах к юго-востоку от райцентра.

Британская разведка в своей утренней сводке сообщила, что российские части медленно продвигаются навстречу друг другу с целью окружения Северодонецка и Лисичанска. По ее данным, между северным и южным концами потенциальных "клещей" - всего около 25 километров.

Об угрозе Северодонецку и Лисичанску сообщает и украинский Генштаб: по его информации, противник готовится форсировать реку Северский Донец к востоку от агломерации, подтянув туда реактивную и ствольную артиллерию.

Южнее российские части продвигаются к Бахмуту и уже вышли к трассе, которая связывает этот город с Северодонецком. По ней идет снабжение украинской группировки в Северодонецке и Лисичанске.

Что происходит в Донбассе?

Российская армия пытается окружить группировку ВСУ. Судя по линии фронта и поступающим сообщениям о боях, Россия до недавнего времени пыталась образовать своего рода двойное кольцо окружения. Линия фронта там изогнута дугой, которая сначала проходит от Изюма на восток мимо Ямполя, затем в районе Рубежного поворачивает на юг, огибает Северодонецк и Лисичанск, и далее направляется на юго-запад через Попасную и Горловку к Донецку.

Два выступа - в районе Изюма на юге и возле Горловки направлением на Северо-Запад - направлены на крупный промышленный центр Донбасса Краматорск. Они показывают, что у российского командования как минимум был замысел попытаться окружить большую группировку ВСУ.

Однако в последнее время сообщения о боях поступают из двух других небольших выступов - в районах Ямполя на севере полукольца и Попасной на юге. Они направлены в сторону двух крупных городов, через которые проходят крупные дороги: на севере через Ямполе наступление ведется в сторону Славянска, от Попасной - в сторону Бахмута. Эти два города соединяет шоссе М03. По данным Генштаба Украины за 23 мая, российские войска пытаются прорваться к Бахмуту, но пока безуспешно.

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Со стороны северного выступа, где, по данным Генштаба Украины, Россия готовила наступление в сторону Ямполя и Северска и где войскам надо было бы форсировать реку Северский Донец, по последним данным, продвижения войск нет. Река протекает между этими двумя городами. Четкие линии, по которым двигались бы российские силы на краях выступа, построить невозможно из-за довольно медленного темпа, смены направлений и невысокой интенсивности наступления.

Наконец, еще одно направление, по которому пытаются наступать российские войска, это район Северодонецка и Лисичанска. Эти два населенных пункта - фактически один город. И это крайняя точка в донбасской дуге. Там российские войска продолжают наступление, и это усилие, направленное на юго-запад, должно было бы выдавливать украинские части.

Однако успешным и быстрым продвижение российских войск назвать нельзя. Сложности есть и с переправами через Северский Донец, где ранее при попытке переправиться российские войска потеряли большое количество живой силы и техники.

Что может предпринять украинская армия?

В складывающейся ситуации у ВСУ есть два основных варианта действий. Первый - оставить Северодонецк с Лисичанском и отступить с арьергардными боями на юго-запад, укрепив оборону на линии Верхнекаменка - Бахмут.

Это приведет к потере последних крупных населенных пунктов на территории Луганской области, но позволит сохранить сильную группировку, которая сейчас занята обороной Северодонецка и Лисичанска, и остановить или как минимум задержать продвижение российских войск, наступающих с плацдарма в Попасной.

Второй вариант заключается в попытке противодействия наступающим российским группировкам за счет ввода в бой резервов. У Украины они есть, но до сих пор она старалась по возможности не бросать их в бой сразу, а осуществлять постепенную плановую ротацию с частями на передовой.

Этот вариант опасен тем, что если наступление российских сил не удастся остановить, можно остаться без резервов и обречь группировку в Северодонецко-Лисичанской агломерации на окружение. К тому же избыточная концентрация войск в условиях современной войны несет серьезные риски - средств огневого поражения у российской армии по-прежнему много.

Третий вариант - невзирая на продвижение российских войск, продолжить оборону Северодонецка и Лисичанка, превратив их в города-крепости. Но такой шаг имеет смысл лишь в том случае, если украинское командование уверено, что сумеет разблокировать свои осажденные части в самом недалеком будущем.

Чем вызваны успехи российских войск?

Потерпев череду неудач на первом этапе войны, российский Генштаб отказался от "наполеоновских" планов быстрого захвата крупных городов и огромной территории и сосредоточился на более прагматичных целях. В качестве основной было выбрано занятие всей территории Луганской и Донецкой областей.

Правда, это понимание тоже пришло не сразу - сначала был замысел окружить всю украинскую группировку в Донбассе, затем - половину, но после бесплодных попыток пробить украинскую оборону задачи еще более сузились.

Но именно эта стратегия - планомерного наступления на относительно небольшом участке фронта - дала российской армии шанс реализовать свое преимущество в живой силе и технике. Благодаря численному превосходству российские части могут атаковать противника по всей линии соприкосновения, затрудняя ему возможность переброски сил и средств с одного участка на другой и перехода в контрнаступление.

Продвижение широким фронтом, а не бронетанковыми клиньями, как это было в начале войны, позволяет получить надежный контроль над занятыми территориями, облегчает логистику и защищает тылы. Если в первый месяц российского вторжения украинские диверсионно-разведывательные группы одну за другой громили колонны снабжения, оставляя прорвавшиеся вперед батальонно-тактические группы без топлива и боеприпасов, то теперь такая тактика уже не работает.

Медленно и с тяжелыми боями вгрызаясь в украинскую оборону, российским войскам удается создавать угрозу небольших "котлов" на соседних участках, что вынуждает украинскую армию отводить войска с хорошо укрепленных позиций и занимать новые.

До какого-то момента такое положение дел в целом устраивало украинское командование - наступающие войска сталкивались с упорным сопротивлением и несли тяжелые потери, отданная противнику территория была незначительна и не особо меняла ситуацию на поле боя, выигрывалось время для перевооружения армии и накопления резервов.

Но сейчас положение украинских войск на востоке страны выглядит сложным. С продвижением российской армии северодонецкий выступ становится уязвим, а там сосредоточены очень боеспособные части ВСУ, рисковать которыми Украина не может. Тревожная для украинской армии ситуация складывается и в районе Лимана к западу от Северодонецка, и на южном фланге под Светлодарском - там тоже возникли угрозы окружения.

Очевидно, что в ближайшее время украинский Генштаб примет серьезные решения, в результате чего карта боевых действий на Северодонецком направлении претерпит существенные изменения.

Автор фото, Alamy

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