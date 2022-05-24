"Сначала закрываем - потом судимся". Госдума принимает законопроект о внесудебном закрытии СМИ

8 часов назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет генпрокурору и его заместителям во внесудебном порядке признавать регистрацию СМИ недействительной. Такое решение может быть принято в случае публикации информации, "направленной на дискредитацию вооруженных сил РФ" и содержащей призывы к участию в несанкционированных митингах.

Инициативу отбирать у СМИ регистрацию во внесудебном порядке в первом чтении поддержал 361 депутат Госдумы. Четверо от голосования воздержались.

Законопроект был внесен в Госдуму 6 апреля. Его авторами выступили 13 депутатов, среди которых, например, глава думского комитета по безопасности, единоросс Василий Пискарев, его первый заместитель от ЛДПР Андрей Луговой, член комитета по международным делам Мария Бутина.

Представляя проект закона на пленарном заседании Госдумы, Андрей Луговой заявил, что поправки имееют "особую значимость, знаковость". Би-би-си рассказывает, почему это действительно так.

В чем заключается очередное ужесточение законодательства?

Проект предлагает несколько законодательных новаций.

Во-первых, закон "О СМИ" дополнят новой статьей, в которой перечислены основания для признания регистрации СМИ недействительной. Среди них - публикации с "недостоверными" сведениями об использовании вооруженных сил РФ или "дискредитирующие" российских военных.

Грозить ликвидацией СМИ будет распространение информации, которая демонстрирует "явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти". Еще одним основанием для закрытия СМИ будут публикации с "призывами участвовать в несанкционированных митингах, беспорядках и вводить против России, ее граждан и компаний санкции". Признание регистрации недействительной будет происходить "незамедлительно".

Во-вторых, законопроект предусматривает "ответную меру" на запрет российских СМИ за рубежом. Генпрокурор и его заместители смогут самостоятельно принимать решение о закрытии на территории России любого иностранное медиа, даже если оно работает через российское юрлицо.

После этого зарубежное СМИ не сможет не только производить и распространять, но даже просто хранить на территории России свои материалы, а также должно будет закрыть все свои структурные подразделения.

В-третьих, депутаты предлагают ввести пожизненную блокировку любого медиаресурса, на котором неоднократно была размещена "противоправная" информация. Решение об этом также будет принимать генпрокурор или его заместители. Им даже не нужно будет уведомлять об этом СМИ. Обжалованию это решение также не подлежит.

Очевидно, что эта норма будет применяться к медиаресурсам, которые работали как СМИ, но не регистрировались в таком качестве.

Зачем это нужно российским властям?

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Ни в своем выступлении, ни в ответе на вопросы депутатов Андрей Луговой так и не объяснил, почему закрытие СМИ должно проходить во внесудебном порядке и лишь на основании решения генпрокурора или его заместителей.

Коммунист Николай Осадчий спросил, что будет со СМИ, которое "неумышленно" опубликует информацию, которая упоминается в поправках. Луговой в ответ сказал, что "в законопроекте об умышленности не говорится", а "уровень принятия подобного решения гарантирует его законность". Поэтому, если генпрокурор так решит, то "СМИ будет закрыто в оперативном порядке".

"Если СМИ не согласится с этим, оно имеет право подать в суд. Сначала закрываем - потом судимся", - сказал Луговой.

Медиаюрист Галина Арапова (признана в России "иностранным агентом") говорит, что "с юридической точки зрения этот законопроект ставит большую и жирную точку на свободе слова в России и правовом регулировании деятельности редакций".

"Все процедуры, прописанные в законе "О СМИ", теряют смысл, потому что одним росчерком пера генпрокурора, без какой-либо внятной проверки и возможности представить свою позицию, регистрация СМИ будет прекращена в одночастье", - считает Арапова.

Арапова поясняет, что после того, как регистрацию СМИ признают недействительной, Роскомнадзор вносит изменения в свой реестр и "через 5 минут наименование этого СМИ может перейти к новым хозяевам": "Условно, под брендом "Эхо Москвы" или "Новой газеты" может начать выпускать свой контент кто угодно".

Арапова вспоминает, как в начале февраля Россия приняла решение о запрете на вещание Deutsche Welle, закрытии корпункта DW в Москве и лишении журналистов DW аккредитации.

Это было сделано без какой-либо законной процедуры, говорит эксперт. После принятия законопроекта "у государства будет возможность сказать - как минимум своим зрителям по телевизору - что мы действуем по закону": "То, что этот проект не отвечает никаким стандартам в области регулирования СМИ, уже никого не будет волновать".

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