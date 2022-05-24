Ждет ли Россию в Украине долгая война? Прямой эфир на YouTube

час назад

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Во вторник, 24 мая подводим итоги трех месяцев войны в Украине.

Поговорим о том, что изменилось за это время, где проходит линия фронта и как идут бои. Обсудим военные действия России, ее стратегию, тактику, техническое обеспечение; то, как действует Украина, какую помощь получает и какую цену платит страна и ее народ.

Также будем говорить о том, что происходит на оккупированных Россией украинских территориях, и каким видит свое присутствие на них Москва.

Отдельно обсудим, как война убивает не только украинцев, но и уничтожает культурное наследие страны, как ее памятники и музеи становятся мишенями.

Также посмотрим на то, как экономика России адаптируется к новой реальности, какие изменения происходят сегодня и какие экономические перспективы открываются перед россиянами уже сейчас и в долгосрочном плане.

И, наконец, поговорим о том, каким может быть путь к миру, о роли Запада в этой войне, и чем она грозит остальному миру.