Бизнесмену-пастафарианцу вынесли приговор. Какие политические дела продолжаются в России во время войны?

час назад

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Подпись к фото, В СИЗО Иосилевича отправили после возбуждения против него уже третьего уголовного дела

Нижегородского бизнесмена, создателя "Храма летающего макаронного монстра" Михаила Иосилевича приговорили к одному году и восьми месяцам колонии-поселения. Суд признал его виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией "Открытая Россия" из-за тренинга наблюдателей, который в 2020 году проводила в Нижнем Новгороде другая организация.

Это первый приговор с реальным сроком по статье о сотрудничестве с "нежелательными организациями". Прокурор просил суд назначить для Иосилевича наказание в виде четырех с половиной лет колонии-поселении со штрафом 150 тысяч рублей.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивалось это и другие громкие политические дела в России после начала российского вторжения в Украину.

"Если бы я улетел, это был бы для всех участников процесса идеальный вариант"

Дело Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода началось в сентябре 2020 года. Поводом послужило то, что предприниматель сдал свое кафе в аренду для проведения там тренинга наблюдателей, который организовывали партия "Яблоко" и движение "Голос" (признано властями России выполняющим функции "иностранного агента").

Следствие обвинило Иосилевича в том, что он сдал помещение именно "Открытой России" - эта организациями признана властями России нежелательной и сотрудничество с ней уголовно наказуемо. Следствие подтверждает свои доводы экспертизой, которая пришла к выводу, что и "Голос", и "Яблоко" можно рассматривать как проекты "Открытой России".

Его также обвиняли в давлении на свидетеля и в сокрытии двойного гражданства (по этому эпизоду суд Иосилевича оправдал). По версии следствия, он звонил свидетелю обвинения Ярославу Грачу с угрозами. Защита Иосилевича настаивает, что он не мог этого сделать, а Грачу звонили пранкеры, которые следили за делом предпринимателя. Адвокаты предоставили суду несколько фоноскопических экспертиз, но суд не прислушался к их результатам.

За время суда Иосилевич провел в СИЗО восемь месяцев. После судебных прений он попытался покинуть Россию, находясь под подпиской о невыезде. 10 мая он сел на самолет до Израиля, но его сняли с рейса. Он объяснил свой поступок тем, что во время прений прокурор настаивал на том, что обвиняемый может скрыться из-за наличия у него израильского гражданства, и Иосилевич принял эти слова как призыв к действию.

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"Прокурор попросил для меня 4,5 года колонии поселения и зачитывая на заседании свое обвинительное заключение акцентировал внимание на том, что я могу скрыться в Израиле. Я предположил, что именно этого они и ждут, поэтому попытался сделать благое дело для всех", - сказал Иосилевич после неудавшегося побега на судебном заседании, на котором его снова поместили под арест.

По словам Иосилевича, если бы ему дали уехать из России, это стало бы "идеальным вариантом" для всех участников дела: судье не нужно было бы выносить "принудительный" приговор, эксперты не попали бы под "уголовную ответственность", а само дело бы "зависло на долгие годы".

Пивоваров: "Обвинение мне непонятно, даже если прокурор прочитает его вслух три раза"

Еще одно громкое дело о нежелательной организации было заведено на оппозиционера Андрея Пивоварова. 31 мая 2021 года его сняли с рейса в Варшаву и задержали в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности нежелательной организации "Открытая Россия (Великобритания)".

"Открытая Россия" была признана в России нежелательной организацией в 2017 году. За несколько дней до задержания Пивоварова "Открытая Россия" объявила, что из-за планов российских властей ужесточить закон о нежелательных организациях вынуждена полностью прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах. Пивоваров связывал свое дело с планами баллотироваться в Госдуму.

Основанием для дела стал пост Пивоварова в "Фейсбуке", который он опубликовал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре. Затем к обвинению добавилось еще около 30 постов Пивоварова с комментариями о российской политике и различных мероприятиях, в которых он принимал участие. На основе этих постов следствие обвиняет его в "осуществлении деятельности" нежелательной организации - обвинение настаивает, что в 2020-21 годах Пивоваров все еще руководил "Открытой Россией" и привлекал к ее деятельности других людей.

Пивоварову грозит до шести лет лишения свободы. С июня 2021 года он сидит в следственном изоляторе.

Автор фото, Natalya Kazhan/TASS

"Обвинение мне непонятно, даже если прокурор прочитает его вслух три раза. Все, что мы только что слышали, - полный абсурд, призванный скрыть преследование за инакомыслие. Гораздо честнее было бы сказать: меня судят за то, что я не боюсь быть свободным человеком и говорить правду", - заявил Андрей Пивоваров в суде.

24 марта защита Пивоварова ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру из-за процессуальных нарушений. По словам адвоката Сергея Бадамшина, в обвинительном заключении есть расхождения - например, в одной части речь идет о том, что Пивоваров участвовал в нежелательной организации, а в других - о том, что руководил ею. Также Бадамшин обратил внимание на то, что следствие не предоставило доказательства, что Пивоваров сам публиковал посты в "Фейсбуке" от своего имени. Суд к доводам Бадамшина не прислушался.

Дело Пивоварова продолжает рассматривать Краснодарский суд, следующее заседание назначено на 9 июня.

Навальный: "Эти ваши процессы бессмысленны"

Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV

Продолжаются судебные разбирательства, связанные с Алексеем Навальным и его соратниками из регионов. Навальный сейчас содержится в колонии во Владимирской области, куда его отправили в начале 2021 года из-за изменения срока по делу "Ив Роше".

22 марта его приговорили к девяти годам строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважению к суду. Навальный после приговора заявил, что его готовятся перевести в колонию строгого режима - ИК-6. По версии обвинения, Навальный собирал пожертвования на свою президентскую кампанию в 2018 году и совершил мошенничество с собранными средствами.

Защита пыталась обжаловать этот приговор, но 24 мая суд оставил его в силе. Во время заседания Навальный выступил с антивоенной речью. "Я хочу сказать о том, что эти ваши процессы бессмысленны. Что вы хотите добиться? Получить контроль? Остановить прогресс России? Вы потерпите исторические поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Для чего мы ведем войну? <...> Вам не нравится, когда я говорю про войну? Тогда я буду использовать эту войну как метафору для ваших судов. Эта война, как и ваши суды, полностью построена на вранье", - заявил Навальный в своем последнем слове.

В июне 2021 Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального признали экстремистской организацией (к тому времени власти России уже признали ФБК "иностранным агентом"). В сентябре на Навального и его соратников завели дело о создании экстремистского сообщества. После этого многие его соратники, сотрудники фонда и бывшие главы региональных штабов покинули Россию (штабы Навального тоже признаны экстремистской организацией).

Однако на нескольких бывших региональных координаторов Навального были заведены уголовные дела. Первой обвиняемой по делу об экстремистской организации в ноябре 2021 года стала бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Она находится в СИЗО. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

На суде по продлению ареста 16 мая Чанышева тоже высказалась против войны: "А что Путин? Даже парад Победы на Красной площади встречает один. Ни жены, ни детей, ни друзей - даже президент Таджикистана в этом году не приехал. Я думаю, что и в близком окружении президента мало кто поддерживает то, что он делает".

Муж Чанышевой рассказывал, что за все время ее заключения следствие ни разу не разрешило ему свидание с женой, хотя он направлял более 20 ходатайств об этом.

Организацию экстремистского сообщества вменяют еще троим бывшим координаторам Навального: Ксении Фадеевой из Томска, Захару Сарапулову из Иркутска и Вадиму Останину из Бийска. Их задержали в один день, 28 декабря 2021 года.

Фадеева находится под запретом определенных действий (фактически это домашний арест). Останину в мае изменили меру пресечения с запрета определенных действий на заключение в СИЗО.

Расследование их дел продолжается.

Дело Ивана Сафронова: "Он не шпион или изменник Родины, а журналист"

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Продолжается суд и над бывшим корреспондентом "Коммерсанта" и советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым. Процесс находится на стадии представления доказательств сторон.

Сафронова в июне 2020 года обвинили в госизмене, с тех пор он находится в СИЗО. В чем именно его обвиняют - неизвестно до сих пор, так как материалы дела засекречены. Вскоре после ареста ФСБ заявила, что Сафронов был завербован спецслужбой одной из стран НАТО и передавал ей составляющие государственную тайну сведения о военно-технической и оборонной сфере России. Позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы.

Защита настаивает на том, что Сафронов не мог получить доступ к государственной тайне, так как почти всю жизнь работал журналистом, и что его преследование связано именно с его журналистской деятельностью.

26 апреля суд заслушал показания секретного свидетеля обвинения "из числа сотрудников российских спецслужб". Во время допроса секретный свидетель рассказывал о том, как ведется поиск и поимка шпионов. По словам адвокатов Сафронова, свидетель в суде ничего не сказал по существу дела, но зато рассказал, что важный признак потенциального подозреваемого - это наличие у него в телефоне зашифрованного мессенджера Signal.

На следующий день в суд пришел еще один свидетель обвинения, но адвокаты не могут раскрывать его имя или содержание допроса, так как суд проводит заседания в закрытом режиме. Тем не менее, по словам адвокатов Сафронова, показания свидетеля носили "явно шокирующий для прокуратуры характер". После этого прокуратура передумала допрашивать еще одного свидетеля, несмотря на то, что он явился на заседание.

Уже в мае прокуратура отказалась заслушивать большую часть свидетелей обвинения. Всего в суде было заслушано шесть свидетелей обвинения из 15 заявленных, и "ни один из них ни слова не сказал о шпионской деятельности Ивана Сафронова", говорил его адвокат Дмитрий Талантов.

"Общий знаменатель - он вел себя как журналист, задавал вопросы как журналист, писал статьи как журналист, из чего следует только один вывод: он не шпион или изменник Родины, а журналист", - комментировал Талантов ход процесса "Коммерсанту".

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