90-й день войны в Украине: ожесточенные бои за Северодонецк и Лисичанск, Кремль прокомментировал отставку дипломата

14 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Дорога, ведущая к Лисичанску

Вокруг городов Северодонецк и Лисичанск в Луганской области идут ожесточенные бои; Кремль прокомментировал отставку дипломата Бориса Бондарева, тот дал интервью Би-би-си; по данным украинских властей, в Мариуполе под завалами нашли 200 тел погибших; в Харькове вновь заработало метро.

Главные события 90-го дня войны в Украине - в нашем обзоре.

Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российское наступление на востоке и юге Украины перешло в самую активную фазу.

Мотузяник говорит о попытках российских войск окружить города Северодонецк и Лисичанск в Луганской области (ранее об этом же в своей утренней сводке сообщала британская разведка). Это последние крупные города этой области, остающиеся под контролем Украины.

Как сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, во вторник утром российские военные обстреляли химическое предприятие "Азот" в Северодонецке, в результате чего погибло пять человек. Гайдай отметил, что российские силы продолжают обстреливать города области, в особенности, места скопления людей.

Автор фото, ARIS MESSINIS / AFP Подпись к фото, Украинские военные, следующие в направлении Лисичанска, 23 мая

Генштаб ВСУ также сообщает о попытке наступления России в Донецкой области.

При поддержке артиллерии и авиации российские войска наступают в направлении Лимана на севере Донецкой области, половину города заняли российские подразделения, заявил во вторник вечером глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Сообщения о начале наступления на Лиман поступали и накануне.

Ранее обе стороны заявили, что небольшой город Светлодарск в Донецкой области перешел под контроль России. Штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР сообщил в своем телеграм-канале, что "под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента", передает ТАСС.

Довоенное население Светлодарска составляло 11 тысяч человек.

Кремль прокомментировал отставку дипломата Бориса Бондарева

Российские власти прокомментировали громкую отставку дипломата Бориса Бондарева, который разослал коллегам в женевской штаб-квартире ООН электронное письмо, обличающее российскую агрессию против Украины.

Автор фото, Boris Bondarev

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Бондарев "больше не с нами, он против нас". "Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос журналистов о том, что значит "против нас".

В письме иностранным коллегам Бондарев написал, что ему "никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года". Войну, развязанную Россией против Украины, он назвал "не только преступлением против украинского народа, но и, вероятно, самым серьезным преступлением против народа России".

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с этим письмом, и переадресовал вопросы о нем в российский МИД.

Дипломат Борис Бондарев рассказал Би-би-си, что опасается за свою безопасность, однако пока не принял решения о том, просить ли политического убежища за рубежом.

Власти Украины: в Мариуполе под завалами нашли 200 тел погибших

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажного дома в районе АЭС-2 на проспекте Мира обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения, сообщил в своем "Телеграме" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (он работает с нынешним признанным руководителем города Вадимом Бойченко, избранным на должность в 2015 году).

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency Подпись к фото, Разрушенный жилой дом в Мариуполе

"Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов запах распространился почти на весь квартал", - написал он.

По словам Андрющенко, работы по захоронению и эксгумации ведет компания "Ритуал" из Донецка, и процесс перезахоронения тел из дворов многоэтажек фактически приостановлен. "Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", - пишет Андрющенко.

При этом, по его словам, нужно сказать, что "тело было найдено только что, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что человек был убит именно украинской армией".

"Из-за таких условий в импровизированном морге на улице сложено в пакетах большое количество трупов, - написал Андрющенко, сопроводив пост фотографиями, - Город превратился в сплошное кладбище".

В Харькове заработало метро

Харьковское метро вновь заработало 24 мая. Последние три месяца оно использовалось в качестве бомбоубежища и как приют для тех, чьи дома были разрушены.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Жили в вагоне". В Харькове вновь заработало метро

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что метрополитен будет работать с 7:00 до 19:00 и в первую неделю проезд для пассажиров будет бесплатным.

Несмотря на то, что количество взрывов в городе уменьшилось, жители все еще беспокоятся за свою безопасность.

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