Невозмутимый рубль, "Лады" без ABS и внешнее управление в иностранных компаниях. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Невозмутимый рубль покоряет вершины

Рубль никак не смутило вчерашнее решение российских властей ослабить требования к обязательной продаже валютной выручки - теперь экспортеры будут продавать 50% своей выручки, а не 80%. Экономисты говорили об этих продажах как об одном из основных факторов укрепления рубля.

Однако рубль во вторник никак не отреагировал на эти решения и продолжил укрепляться. К вечеру вторника доллар потерял 1,2 рубля и упал до 56,7 рубля. Евро подешевел на 1,4 рубля до 58,7 рубля.

"Рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине", - так описывают ситуацию аналитики БКС. Они объясняют все довольно просто: сейчас период налоговых выплат - и экспортеры вынуждены продавать валюту.

В БКС отмечают и еще один фактор - валюту продают в рамках новой схемы поставок газа в "недружестенные страны", которую российские СМИ называют "газом за рубли", хотя по сути она таковой не является.

В БКС ожидают, что рубль начнет дешеветь в пятницу - как раз когда закончится период налоговых выплат. В Райффайзенбанке также ждут, что решение все же повлияет на рубль, но про сроки в банке не пишут.

В Райффайзенбанке напоминают о еще одном важным факторе - шоке со стороны импорта. На фоне войны, санкций и ухода западных компаний российские компании перестали завозить в страну иностранные товары. Оценить этот спад тяжело, так как российские власти перестали публиковать таможенную статистику.

В Райффайзенбнаке полагают, что выстраивание новых цепочек поставок произойдет не раньше, чем через 3-6 месяцев.

Внешнее управление для иностранных компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении для ушедших из России иностранных компаний. Этот законопроект внесли в начале апреля.

Законопроект предполагает, что внешнюю администрацию можно ввести только по решению суда в отношении компаний, имеющих "существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота" на срок до 18 месяцев. Иностранные собственники при этом будут иметь возможность вернуться или продать свой бизнес.

Пока иностранные собственники в основном предпочитают не ждать введения временной администрации, а уходят из России, продавая бизнес или выделяя его в другое юридическое лицо. Например, во вторник стало известно, что аудиторская компания Deloitte продолжит работать в стране, но под другим названием - "Деловые решения и технологии".

Правительство также собирается давать право торговым центрам досрочно разрывать договоры аренды с компаниями из "недружественных стран", сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин.

Российские машины без ABS

Первой моделью, которую выпустит ушедший в простой "АвтоВаз", станет Lada Granta, но в упрощенной комплектации, пишут "Ведомости". Автодилеры, опрошенные газетой, ждут поступления таких автомобилей во второй половине июня.

Автодилеры ждут, что упрощенная версия предполагает отсутствие ABS (система, предотвращающая блокировку колес при торможении), подушек безопасности, электрических стеклоподъемников и тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС. Возможна версия и "побогаче", пишет газета: с электроподъемниками и электроусилителем руля.

Застрявшие в море российские суда

Российская нефть марки Urals настолько непопулярна у покупателей, что в море застряли танкеры с примерно 62 млн баррелей -это рекорд, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Многие покупатели отказываются от российской нефти, боясь потенциальных санкций. СМИ писали, что Индия и Китай готовы покупать российскую нефть только со скидкой.

Россиянам опять закрывают счета

Россияне, зарегистрированные на криптобирже Coinbase, начали получать уведомления о закрытии счетов, пишет РБК. По данным издания, биржа объясняла клиентам, что это связано с соблюдением требований Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.

Санкции обязывают криптобиржи закрывать счета клиентов, если их баланс превышает 10 тысяч долларов. О блокировке таких счетов предупреждали клиентов и другие биржи. Однако РБК пишет, что Coinbase известила о закрытии счетов и тех, у кого на них меньше денег.

Криптовалюту используют как способ вывести из России или наоборот отправить в Россию деньги многие уехавшие из страны россияне. Возможности для этого, таким образом, сокращаются.

Автор фото, Alamy

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