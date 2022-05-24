Стрельба в начальной школе в Техасе: погибли 14 детей и их учитель, нападавший убит

24 мая 2022, 21:33 GMT Обновлено 50 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters

По меньшей мере 14 учеников начальной школы и их учитель погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас.

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Ромас, по предварительным данным, был убит приехавшей на место полицией.

Во время перестрелки пострадали двое полицейских, они получили легкие ранения.

Как рассказал губернатор Техаса Грег Эбботт, стрелок бросил свой автомобиль возле школы и вошел в здание с пистолетом и, возможно, винтовкой.

Сообщается, что после стрельбы он забаррикадировался в здании школы.

Его мотивы неизвестны.

Автор фото, Reuters

Нападение произошло в школе "Робб", где обучаются дети в возрасте от 7 до 10 лет.

Город Ювалд находится примерно в 130 км к западу Сан-Антонио - седьмого по величине города США.

Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев стрельбы в США только за май, включая девять, в которых было убито более четырех человек.

Вот лишь некоторые из этих случаев:

13 мая: 16 человек были ранены в результате стрельбы в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.

14 мая: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.

15 мая: Один человек был убит и четверо ранены в результате стрельбы в тайваньской церкви в Лагуна Вудс, Калифорния.