Осужденного за незаконную охоту Рашкина лишили депутатского мандата

час назад

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Автор фото, Olesya Aksyonova/TASS

Госдума лишила депутатского мандата представителя КПРФ Валерия Рашкина, ранее осужденного за незаконную охоту.

22 апреля суд в Саратовской области назначил Рашкину три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. 23 мая суд отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы.

Рашкин заявлял, что продал все свои ружья и больше никогда не будет охотиться, а также купил лосиху, чтобы возместить причиненный охотничьему хозяйству ущерб.

Дело против Рашкина

28 октября 2021 года Рашкина застали в лесу в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике машины. Коммунист тогда объяснял, что нашел с товарищами в лесу уже мертвого лося и решил отвезти его в полицию.

17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности, после чего коммунист выпустил видеообращение, в котором изменил свою позицию. Он рассказал, что его пригласили на охоту, заверив, что разрешение на нее имеется, и признался, что подстрелил лося, перепутав его с кабаном. Слова о том, что он нашел лося уже мертвым, депутат объяснил опасением за своих друзей и нежеланием кого-то из них подставить.

25 ноября депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова дали согласие на снятие с Рашкина неприкосновенности, а 2 декабря в СКР сообщили, что коммунист стал подозреваемым по делу о незаконной охоте.

Изначально дело было возбуждено по ч. 1 п. "а" ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), но затем его переквалифицировали на более жесткую, 2-ю часть этой статьи (незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба), наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Также Рашкина привлекли к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В декабре его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Рашкин и его однопартийцы считают, что дело о незаконной охоте может быть связано с деятельностью КПРФ и с прошедшими в сентябре выборами, в том числе в Госдуму, результаты которых партия оспаривала и называла нечестными.

Сам Рашкин неоднократно принимал участие в акциях протеста, в том числе против повышения пенсионного возраста. В сентябре он критиковал думские выборы, в которых принимал участие, баллотируясь не только по списку КПРФ, но и по одному из одномандатных округов Москвы.

Итоги выборов он не признал и на следующий день после голосования призвал людей выйти на Пушкинскую площадь, где в итоге прошел несогласованный с властями митинг.

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