Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 11%. В феврале было 20%

43 минуты назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Центральный банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Регулятор заявляет об ослаблении инфляционных ожиданий и инфляции, а также нарастании "позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны" на фоне затягивающейся войны против Украины. В конце февраля ЦБ повышал ставку с 9,5% до рекордных 20%.

"Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен", - говорится в пресс-релизе ЦБ. По его оценке, динамика обменного курса рубля наряду со снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса способствуют ослаблению инфляционного давления. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако к 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России, сказано в заявлении.

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Инфляция и рубль

Решение было принято на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, проведение которого регулятор анонсировал накануне - раньше он такие анонсы не делал. Банк России не комментировал причины, побудившие его изменить график, однако одновременно ЦБ опубликовал комментарий по инфляционным ожиданиям.

Инфляционные ожидания - предполагаемый потребителями и производителями уровень инфляции, на основе которого они определяют свою денежную политику и модель потребительского поведения. По данным ЦБ, инфляционные ожидания в мае снизились до 11,5%, вернувшись к значениям мая прошлого года.

Среди предпосылок снижения регулятор назвал укрепление курса рубля и сохранение "позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны".

После публикации этих сообщений утром в среду российская валюта обновила максимумы - доллар опустился ниже 56 рублей впервые с 27 февраля 2018 года, евро - ниже 58 рублей впервые с 1 июня 2015 года. Однако во второй половине дня доллар снова стал выше 60 рублей, евро - выше 61. На снижение ставки на Мосбирже почти не отреагировал.

Курс рубля, подскочивший после начала вторжения в Украину, окреп на фоне значительных ограничений для граждан и бизнеса, который ЦБ постепенно снижает. Экономисты сомневаются, можно ли в таких условиях считать рубль свободно конвертируемой валютой.

"Риски для финансовой стабильности несколько снизились"

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Согласно официальным данным, снижаются не только инфляционные ожидания, но и сама инфляция.

В понедельник зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ввиду наблюдающегося замедления роста цен на рынке регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в ближайшее время. ЦБ в итоге не стал дожидаться очередного заседания по ставке, которое запланировано на 10 июня.

Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой, что ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, комментирует ситуацию ЦБ в своем пресс-релизе о снижении ключевой ставки.

При этом регулятор оговаривается: "Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность". И все-таки, по его мнению, "риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала".

С 20% до 11%

28 февраля - через четыре дня после вторжения, последовавших за ним санкций и обвала рубля -российский ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордных 20%. До этого максимумом были 17% - такую ключевую ставку Банк России установил в декабре 2014 года на фоне санкций и боевых действий на востоке Украины.

8 апреля - также на внеочередном заседании, как и сейчас - ЦБ понизил ставку тоже до 17%, 29 апреля - до 14%.

Внешние условия для российской экономики "остаются сложными" и значительно ограничивают экономическую деятельность, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, объяснял тогда свое решение регулятор.

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