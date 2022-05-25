В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту

час назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сразу после этого закон одобрил Совет Федерации. Документ был внесен в экстренном режиме на фоне сообщений о затягивании боевых действий в Украине и скрытой мобилизации людей, готовых отправиться туда воевать.

Российские информационные агентства не сообщают никаких подробностей о том, как голосовали депутаты Госдумы и сколько голосов получил документ в трех чтениях. В верхней палате 159 сенаторов поддержали закон, один человек воздержался, передает ТАСС.

До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Теперь не будет никаких ограничений для граждан трудоспособного возраста.

Быстро приняли

Об этой инициативе стало известно всего пять дней назад.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в прошлую пятницу, сказано, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они как правило становятся к 40-45 годам.

Повышение возрастной планки поможет привлечь на военную службу "специалистов востребованных специальностей", прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи), заявили авторы законопроекта.

Его внесли депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Картаполов до избрания в Госдуму был замминистра обороны России, воевал в Сирии. Красов служил в 76-й псковской десантной дивизии, воевал в Грузии в 2008 году.

"Мобилизация или есть, или нет"

Законопроект появился на фоне сообщений о том, что в стране могла начать теневая мобилизация людей, готовых заключить контракт и отправиться в Украину, на территорию которой Россия вторглась 24 февраля.

Мобилизационные пункты были замечены во многих местах - например, в Новосибирске во время всероссийского полумарафона "Забег.РФ" работали мобильные военкоматы, сообщало издание "Тайго.инфо". Би-би-си подробно писала о других попытках властей привлечь людей к службе в армии во время войны против Украины.

Накануне сразу два человека, непосредственно связанные с началом вторжения, сделали заявления, согласно которым Москва готова к затяжной войне.

"Мы не гонимся за сроками", - сказал в интервью газете "Аргументы и факты" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Министр обороны Сергей Шойгу, утверждая, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, заявил: "Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения".

В Госдуме утверждали, что законопроект о снятии ограничения по возрасту для контрактников принимается в ускоренном режиме не для скрытой мобилизации населения.

"Как можно говорить о ползучей мобилизации или что это виртуальная мобилизация, или какая то другая, - говорил Интерфаксу член думского комитета по обороне Андрей Гурулев. - Мобилизация или есть, или нет".

При этом депутат признавал, что закон позволит отправить воевать в Украину больше людей. "Есть добровольцы старшего возраста, они хотят идти работать [в Украину], но сейчас мы их официально не можем призвать, потому что закон не позволяет", - рассказывал Гурулев.

В небе над Украиной был сбит и погиб 63-летний генерал-майор в отставке Канамат Боташев, который управлял штурмовиком Су-25. Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева. Ранее генерал уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Западные СМИ ожидали, что российский президент Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации на параде Победы на Красной площади 9 мая, однако он ничего не сказал об этом, хотя большая часть его речи была посвящена оправданию вторжения в Украину.

На фоне ожиданий возможной всеобщей мобилизации из регионов России поступают сообщения о возгораниях в военкоматах. На данный момент известно по меньшей мере о 13 случаях. В военкоматах хранятся документы, на основании которых проводится призыв в армию.

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