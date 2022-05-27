АВВА удивила всех. В Лондоне с восторгом встретили голограммное шоу шведов

час назад

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Автор фото, EPA

В Лондоне состоялась премьера новой программы легендарной шведской четверки ABBA - "ABBA Voyage". Последний раз Агнета, Анни-Фрид, Бенни и Бьорн выходили на сцену в британской столице 42 года назад. А вместе на публике группа не появлялась с 2008 года.

Многие к этому проекту относились скептически, но стартовавшее в Лондоне шоу стало не только успешным для шведов, но и, возможно, послужит примером для многих звезд шоу-бизнеса их поколения.

"АBBA так и не отпустила нас, и решиться на воссоединение было не сложно. Музыка - часть нас", - сказала Би-би-си Агнета Фельског на красной дорожке в преддверии шоу.

"Я мечтала об этом долгие годы. Мы очень любим нашу музыку и любим петь", - говорит Анни-Фрид Лингстад.

Программа "ABBA Voyage" готовилась с 2016 года с использованием новейших технологий. С помощью голограмм авторы воссоздали на сцене участников группы такими, какими они были в начале карьеры в 1970-х.

Сегодняшние Агнета, Анни-Фрид, Бенни и Бьорн наблюдали за шоу из ложи, но в конце вышли на сцену на поклон под оглушительные аплодисменты.

Критики отмечают, что у ABBA почти нет проходных песен, практически все их композиции становились хитами. В концерте прозвучали песни, на которых выросли несколько поколений - SOS, Dancing Queen, Voulez-Vous и многие другие.

На премьерный концерт пришли многие мировые звезды: Кайли Миноуг, Софи Эллис-Баксер, Джарвис Кокер, Кира Найтли и другие.

Поддержать своих подданных приехали также король Швеции Карл Густав и королева Сильвия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, ABBA - национальное достояние Швеции. На концерт приехал шведский король Карл Густав с королевой Сильвией

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Кайли Миноуг на красной дорожке ABBA Voyage

Как создавалось шоу

Участники ABBA в течение пяти недель в костюмах отрабатывали движения, которые сканировали 160 камер, включая не только позицию тела, но и выражение лиц.

Затем к делу подключились аниматоры и художники по визуальным эффектам, которые по данным с камер создали аватары музыкантов в ранний период их карьеры. Получившиеся голограммы в продюсерской группе называют в шутку "ABBA-тары".

Авторы шоу особо подчеркивают, что их голограммы не являются трехмерными.

Вместо этого они появляются на огромном экране с разрешением 65 миллионов пикселей, с подсветкой и другими эффектами, стирающими границы между цифровыми элементами и реальностью на сцене.

Автор фото, ABBA Voyage Подпись к фото, Над созданием ABBA-таров авторы шоу работали с 2016 года

"Наша главная цель - затронуть эмоции, - говорит в интервью Би-би-си шоу продюсер Свана Гисла. - Если вы выйдете отсюда с ощущением, что стали свидетелем зрелища, значит, мы потерпели неудачу. Если же вы смеялись и плакали, и вам захочется вернуться, - это то, чего мы хотим".

Специалисты считают, что у организаторов все получилось. Двухмерные изображения в сочетании с невероятной подсветкой и проекцией создали абсолютное ощущение, что на сцене реальная группа.

"Быть или не быть, это уже не вопрос, - сказал Бенни Андерссон в перерыве между музыкальными номерами под одобрительный смех зрителей. - Это настоящий я. Просто я очень хорошо выгляжу для своего возраста".

Усилению музыкального эффекта от предзаписанных песен на сцене помогает живая группа из 10 музыкантов.

Секреты закулисья

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выступление на Уэмбли-арене в Лондоне в 1979 году стало последним концертом ABBA в Великобритании

Сегодня всей шведской четверке за 70. В начале 1970-х им еще не было и по 30 лет. Чтобы помочь им, сегодняшним, воссоздать движения и пластику молодых людей, в шоу был приглашен хореограф британского Королевского балета Уэйн Макгрегор.

Задачу немного облегчал тот факт, что даже на заре своей карьеры солистки группы Агнета и Анни-Фрид особо не танцевали. Их движения на сцене, по словам специалистов, всегда больше напоминали экстравагантную ходьбу, чем танец.

Результат превзошел все ожидания. Движения голограммных музыкантов получились до боли узнаваемыми, говорит побывавший на шоу музыкальный корреспондент Би-би-си Марк Сэведж.

Автор фото, Baillie Walsh Подпись к фото, Костюмы музыкантов, в которых они отрабатывали движения, были снабжены специальными датчиками, передававшими информацию на десятки специальных камер

Кроме общеизвестных хитов в концерте прозвучали две новые песни, записанные ABBA в прошлом году - Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You.

При этом неожиданно для многих не были спеты такие дежурные хиты группы Super Trouper и Money Money Money. Организаторы спешат заверить, что, конечно, для шоу был записан весь репертуар легендарной четверки, просто они идут на маленькие хитрости, чтобы побудить зрителей вернуться еще раз.

В шведском стиле

Концерты ABBA в Лондоне проходят на специально построенной для этого площадке на востоке Лондона и продлятся до декабря 2022 года.

Затем, в истинно шведском стиле, вся площадка целиком будет сложена и упакована для дальнейшего гастрольного тура.

Это идеальное решение для группы, которая после распада в 1982 году поклялась больше никогда не гастролировать. Они даже отклонили контракт в 1 млрд долларов, в рамках которого им предлагалось дать 100 концертов в разных странах на стыке тысячелетий в 2000 году.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Международное признание пришло к квартету в 1974 году после их победы на Евровидении с песней "Ватерлоо"

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Возвращение ABBA на большую сцену стало возможно только благодаря новым технологиям, говорят сами музыканты.

"Одновременно выступать на сцене и выгуливать дома собаку или готовить карбонару? Именно так стоял вопрос в самом начале. Мы были заинтригованы", - признается Бенни Андерссон.

"Также захватила идея создать нечто экстраординарное, чего никто никогда раньше не видел, - добавляет Бьорн Ульвеус. - Я думаю, что после нас, возможно, еще один-два человека захотят сделать то же самое, пока они еще живы".

Однако о дальнейшей судьбе шоу музыканты говорят с осторожностью. По их словам, концерты в Лондоне покажут, насколько такой формат интересен публике и захочет ли кто-нибудь на такое ходить.

Пока первое шоу и реакция на него в прессе превосходят самые смелые ожидания организаторов.