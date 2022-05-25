В Британии снова требуют отставки Джонсона из-за вечеринок. Он говорит, что надо двигаться дальше

25 мая 2022, 13:18 GMT Обновлено 28 минут назад

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Автор фото, GOV.UK

Выступая в парламенте после обнародования полной версии доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признает ошибки и надеется, что эта сага, наконец, завершилась.

"Я принимаю на себя полную ответственность за свои ошибки, - сказал премьер. - Я надеюсь, что сегодня, помимо извлечения уроков из доклада Сью Грей [...] мы сможем двигаться дальше и сосредоточиться на приоритетах британского народа".

При этом Джонсон потратил немало слов, пытаясь убедить депутатов, что он не лгал им, рассказывая о своем участии в вечеринках.

По его словам, он не пытается "смягчить" обстоятельства происходившего за черной дверью на Даунинг-стрит, но вышло так, что все вечеринки, которые он посетил, вышли за рамки дозволенного лишь после его ухода.

Убедить удалось явно не всех.

Немедленной отставки премьера потребовали не только лейбористы, но и глава фракции Шотландской национальной партии в Вестминстере Иэн Блэкфорд,

Лидер либерал-демократов сэр Эд Дэйви написал в "Твиттере": "Доклад Сью Грей обнажает шокирующие неудачи руководства Бориса Джонсона и показывает, почему он не подходит для руководства нашей страной. Любой другой премьер-министр был бы вынужден уйти в отставку из-за столь разрушительного отчета, но депутаты-консерваторы все еще защищают Джонсона и позволяют ему удержаться у власти".

Лидер лейбористов сэр Кир Стармер напомнил премьер-министру, что хотя тот обладает огромной властью, его пребывание на Даунинг-стрит временно. По его словам, отчет Сью Грей "обнажает гниль" правительства и показывает, как на Даунинг-стрит "отнеслись к жертве британского народа [имеются в виду карантинные ограничения] с крайним презрением".

Доклад Сью Грей

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Утром в среду высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей представила премьер-министру свой итоговый отчет о вечеринках на Даунинг-стрит. Незадолго до полудня он был опубликован в свободном доступе.

В докладе содержатся некоторые новые подробности вечеринок. Однако вопрос о наказании их участников - который, пожалуй, больше всего занимает не только парламентариев, но и общественность, - автор доклада оставила без ответа, написав, что это "выходит за рамки данного отчета и должно быть рассмотрено другими".

Предметом расследования стали 16 вечеринок, прошедших в период с мая 2020-го по апрель 2021 года.

Сью Грей пришла к выводу, что Даунинг-стрит и кабинет министров допустили просчеты в руководстве и суждениях, и что некоторые мероприятия на Даунинг-стрит, проходившие во время локдаунов, были недопустимы, в то время как другие вышли за границы разумного.

Обнародование полной версии отчета, состоящей из 37 страниц, а также фотографий, пришлось отложить из-за полицейского расследования, завершившегося на прошлой неделе.

В результате этого расследование было выписано 126 штрафов, в том числе один -премьер-министру за посещение дня рождения.

Автор фото, PA Media

В промежуточной версии, выпущенной в январе, Сью Грей пришла к выводу, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения, но при этом в тексте не оказалось никаких имен и подробностей.

Гуляли до утра

Публикации доклада Сью Грей предшествовали публикации новых подробностей о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, с фотографиями премьер-министра с бокалом, которые удалось заполучить телеканалу ITV.

В расследовании программы Би-би-си "Панорама" люди, присутствовавшие на этих встречах, рассказали о том, как сотрудники толпились в комнатах и сидели друг у друга на коленях, а мусор не убирали до утра.

Инсайдеры также рассказали, что иногда вечеринки начинались так поздно, что некоторым приходилось оставаться на Даунинг-стрит на ночь, а сотрудники издевались над коллегами, пытавшимися помешать происходящему.

В итоговую версию доклада его автор добавила и девять фотографий, на которых премьер запечатлен с бокалом в руке.

Ранее Джонсон заявил Палате общин, что на Даунинг-стрит никакие антиковидные правила не нарушались. В связи с новыми разоблачениями многие парламентарии, не только от оппозиционной Лейбористской партии, но и однопартийцы премьера требуют объяснить, ввел ли Джонсон парламент в заблуждение и сделал ли это умышленно - в этом случае от него будут ожидать немедленной отставки.

Многие депутаты-консерваторы в частном порядке признают, что разоблачения последних шести месяцев нанесли необратимый ущерб репутации премьер-министра в глазах общественности.

Что будет с Джонсоном?

До сих пор Борису Джонсону удавалось сохранять поддержку большинства своей партии даже после публикации промежуточного отчета. Однако многие консерваторы заявили, что хотят прочитать полный отчет Сью Грей, прежде чем принять решение о его будущем в качестве их лидера.

Депутат от консерваторов Чарльз Уокер сказал Би-би-си, что чтение отчета не доставит Джонсону удовольствия, но поворотным моментом для премьер-министра стало завершение полицейского расследования.

"Я полагаю, что премьер-министр пережил самое худшее", - добавил он.

Другие настроены более критично: бывший министр юстиции сэр Роберт Бакленд заявил, что Джонсону придется уйти в отставку, если окажется, что он сознательно вводил парламент в заблуждение.

По мнению аналитиков, да и многих членов Консервативной партии, непрекращающийся скандал вокруг премьера подрывает электоральные перспективы тори.

К тому же в британском министерском кодексе, который регулирует работу всех высокопоставленных членов правительства, значится, что министр должен подать в отставку, если он намеренно вводил в заблуждение парламент.

Выводы расследования Сью Грей могут повлиять на будущее Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

По правилам Консервативной партии, 15% ее депутатов должны написать письма о недоверии премьеру, чтобы начать процедуру смены лидера.

Сколько депутатов уже написали такие письма, точно неизвестно, но некоторые из тех, кто не особенно благосклонен к Джонсону, заявили, что ждут публикации отчета Грей, прежде чем принять соответствующее решение.

Выводы доклада могут сказаться на репутации не только премьер-министра, но и его союзников и официальных лиц в правительстве.

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