В Госдуме решили пополнить Уголовный кодекс статьями на случай военных действий

44 минуты назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В Госдуму внесен новый пакет поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий большие сроки лишения свободы за действия во время вооруженных конфликтов, в которых участвует Россия. Это не первые поправки после начала российского вторжения в Украину. По новой статье УК РФ о "военных фейках" уже завели по меньшей мере 53 уголовных дела.

За что еще наказывать?

Законопроект, внесенный депутатами, состоит из нескольких пунктов.

Во-первых, они предлагают приравнивать к госизмене "действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации". Для этого нужно переписать ст. 275 УК РФ, дополнив ее, следует из пояснительной записки к проекту. Что будет "считаться переходом на сторону противника", при этом не уточняется. Наказание по статье о государственной измене - до 20 лет лишения свободы.

Во-вторых, к ст. 275 УК РФ предлагается добавить новую - 275.1 УК РФ, чтобы наказывать за "конфиденциальное сотрудничество со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями". Наказание - до восьми лет колонии.

Это сотрудничество депутаты описывают так: "В целях оказания им [зарубежным спецслужбам и международным организациям] содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". А под международными и иностранными организациями авторы подразумевают те, которые действуют в интересах спецслужб, а также частные военные и разведывательные компании, пишет РБК.

В-третьих, предлагается в ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) прописать участие в вооруженном конфликте или военных действиях "против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены", сообщает Интерфакс.

Сейчас эта статья предусматривает до 20 лет колонии за создания незаконных вооруженных формирований и до 15 лет за участие в них. И в ней уже есть упоминание о целях, "противоречащих интересам Российской Федерации". Возможно, речь идет о том, чтобы 20 лет можно было присудить и за участие.

Чем отличается "переход на сторону противника" от участия в военных действиях "против интересов" России и зачем нужны поправки и в ст. 275 УК РФ, и в ст. 208 УК РФ, из пояснений депутатов пока не понятно.

В-четвертых, они предлагают добавить в УК РФ новую ст. 280.4 - о публичных призывах к "осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". И наказывать по ней лишением свободы до четырех лет (при отягчающих обстоятельствах - до шести).

Также предлагается ввести ответственность за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против российской армии, совершенные в условиях вооруженного конфликта, отмечает Интерфакс.

Кто придумал

Под законопроектом стоят подписи депутатов "Единой России" - это Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.

Ранее в среду Госдума сразу в трех чтениях приняла другой законопроект, внесенный Картаполовым и Красовым, который также связывали с вооруженным вторжением России в Украину - об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. В Госдуме отрицали, что это связано со скрытой мобилизацией.

Наказание за "фейки"

Что касается поправок в Уголовный кодекс, то после начала российского вторжения появилась статья о "военных фейках" (207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил). Она предусматривает до 15 лет лишения свободы - если деяния "повлекли тяжкие последствия". Без "последствий" - до 10 лет.

Статья действует с 4 марта. Накануне правозащитник Павел Чиков подсчитал, что в России заявили уже 53 уголовных дела о "фейках". По аналогичной административной статье о "дискредитации" армии после 24 февраля было составлено более 2 тысяч протоколов, сообщали правозащитники.

В СИЗО по делу о "военных фейках" находится политический активист Владимир Кара-Мурза, а также несколько журналистов. Дело завели и на известного публициста Александра Невзорова, он покинул Россию.

В конце марта Госдума расширила ст. 207.3 УК РФ, и сейчас наказание предусмотрено не только за сообщения о действиях вооруженных сил, и за "заведомо ложную информацию" об исполнении государственными органами России своих полномочий за пределами страны. Наказание - то же, что и за "военные фейки".

В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за применение санкций на территории России. Ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) предлагается дополнить нормой о действиях, совершенных "в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России".

Суть инициативы авторы объясняли так: некоторые российские компании, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые подпали под санкции, из‑за того что боятся так же под них подпасть. Депутаты решили бороться и с этим явлением. Они хотят наказывать за исполнение санкций либо штрафом в размере до 1 млн рублей, либо лишением свободы на срок до 10 лет.

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