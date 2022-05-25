Россия на рассвете обстреляла Запорожье и Кривой Рог. Что известно о разрушениях и пострадавших

26 минут назад

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Автор фото, полиция украины Подпись к фото, Последствия обстрелов в Запорожье (фото украинской полиции)

На рассвете 25 мая российские войска нанесли ракетные удары по городам Запорожье и Кривой Рог. По данным российского министерства обороны, в результате были уничтожены цеха крупного моторостроительного завода в Запорожье "Мотор Сич". Украинская сторона данные об ударе по предприятию не подтверждает, однако публикует фотографии, на которых в числе прочего виден разрушенный торговый центр.

Сообщается что по Запорожью было выпущено четыре крылатые ракеты. Министерство обороны России заявило, что для удара были использованы ракеты "Калибр", и они были запущены с фрегата Черноморского флота, который находился в акватории Черного моря.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - цитирует Интерфакс представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Власти Украины данные об ударе по "Мотор Сичи" не подтверждают, однако говорят, что от российских ракет пострадали "объекты" в Шевченковском районе города, в котором находится завод.

В среду вечером секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале назвал сообщения об ударе по "Мотор Сичи" "фейковыми" и добавил: "Российское министерство вранья как-то совсем забыло сообщить о том, что их ракеты в действительности разрушили в Запорожье кинотеатр, кафе, десятки частных домов, значительное количество помещений малого и среднего бизнеса, а еще убили мирную женщину. Поэтому прошу вас не верить ни российским пропагандистам, ни их информационным каналам".

"Мотор Сич" - украинское стратегическое предприятие, которое в числе прочего выпускало двигатели для различных вертолетов "Ми", которые ранее покупала и Россия. Кроме того, на заводе производились двигатели для самолетов "Ил", "Ан" и других. В последние годы предприятие попало в центр скандала из-за спора о собственности между США, Китаем и Россией.

По данным украинских властей, одну из четырех ракет сбила противовоздушная оборона Запорожья. Областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела погибла женщина, ранения получили четыре человека, которым "предоставили первую медицинскую помощь и отпустили домой"; сообщается также, что в частном секторе пострадали более 60 домов.

Как сказано в сообщении запорожской полиции, в них "ударной волной повреждены стены, окна и покрытие крыш". "От прямого попадания ракетой один из домов полностью разрушен", - пишет полиция. Украинские власти уточняют, что в результате ракетного удара был разрушен популярный торгово-развлекательный центр в одном из районов города. Это здание видно на фотографиях, которые опубликовала запорожская полиция.

Автор фото, полиция украины Подпись к фото, Разрушенный торговый центр в Запорожье

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Ракетные удары по Запорожью происходят одновременно с концентрацией российских войск вблизи города. Армия РФ оккупировала значительную часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, расположенный на берегу Азовского моря Бердянск, а также соседний с ним Мелитополь.

По данным украинских военных, Россия собрала три батальонно-тактические группы в районе города Васильевка, который находится на берегу Днепра, примерно в 50 км на юг от Запорожья. Однако пока неясно, планирует ли армия РФ начать наступление на город.

Запорожье представляет большую стратегическую ценность в том числе и потому, что является важным транспортным узлом - в особенности для железнодорожного транспорта. Здесь также находится немало предприятий тяжелой промышленности: кроме "Мотор Сичи", в нем расположен сталелитейный завод и несколько других оборонных компаний.

В начале войны многие жители оккупированного Мариуполя ехали именно в Запорожье, которое пока считалось относительно безопасным городом.

В своем обращении секретарь Запорожского городского совета призвал жителей города не паниковать. "Паника никому ни в чем не поможет, - написал Куртев. - Помните, что враг не приблизился к Запорожью ни на сантиметр. Наши защитники продолжают четко и профессионально выполнять свои боевые задания и наносят оккупантам потери".

Удар по Кривому Рогу

Утром российские войска также нанесли три удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Ранее настолько масштабных нападений на этот населенный пункт не было, хотя в прошлом обстреливался городской аэропорт.

Автор фото, Живицкий Подпись к фото, Последствия обстрелов в Сумской области

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем телеграм-канале, что в городе были "прилеты крылатых ракет на территории одного из промышленных предприятий" и их "последствия уточняются".

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрелов есть "серьезные разрушения", однако информация о пострадавших еще уточняется.

По словам очевидцев, от обстрела могло пострадать одно из местных горнодобывающих предприятий.

В ночь на среду армия РФ также нанесла удары по нескольким другим украинским населенным пунктам.

По словам главы Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого, российские ракеты попали по селу городского типа Краснополье. "Пуск, предварительно, был с самолета, который не пересекал государственную границу, - пишет Живицкий. - Повреждено около 20 домов и линии электропередач. Половина села осталась без электроэнергии".

Кроме того, был осуществлен ракетный обстрел города Покровск в Донбассе, он расположен недалеко от административной границы с Днепропетровской областью. Это последний населенный пункт в области, из которого еще идут эвакуационные поезда на запад Украины.

Как сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин, в результате ракетных ударов, по предварительной информации, ранено шесть человек, погибших нет.

Министерство обороны России в среду сообщало, что "около железнодорожной станции Покровское были поражены подразделения резерва ВСУ, которые направлялись в Донбасс для усиления украинской группировки".

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