Российские войска штурмуют Северодонецк, "дорога жизни" под угрозой. Падет ли город и как могут развиваться события

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Житель Северодонецка у разрушенного дома

Российская армия начала штурм Северодонецка - административного центра подконтрольной Украине части Луганской области. Город почти окружен, а главная дорога, связывающая его с другими частями страны, постоянно обстреливается. Мы рассказываем, что сейчас происходит на самом трудном для украинских войск участке фронта и какова вероятность того, что Вооруженные силы Украины примут решение оставить Северодонецк.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк подвергается массивным обстрелам и бомбардировкам российских войск и авиации. "Город разрушают круглосуточно, - заявил он. - Сбрасывают бомбы с самолетов… используя "Грады" и "Смерчи", артиллерию".

Сообщается, что российские войска штурмуют Северодонецк с трех сторон и бои уже идут в пригородах: по словам Гайдая, российские войска подошли достаточно близко к городу, чтобы обстреливать его из минометов.

Ситуация в городе очень сложная, и следующие несколько дней будут критическими, сказал руководитель обладминистрации. "Если [россияне] до конца этой недели, то есть до субботы и воскресенья, не достигнут успеха, то они выдохнутся и тогда ситуация как минимум стабилизируется для нас", - считает Гайдай.

Наступление на Северодонецк стало возможным после того, как российская армия после нескольких недель ожесточенных боев сумела прорвать оборонные рубежи украинской армии в районе расположенного от него в 30 км города Попасная в Луганской области.

Эксперты считают, что сейчас армия РФ пытается взять в окружение достаточно большую группировку украинских войск, которая сосредоточена в районе Северодонецка и соседнего с ним Лисичанска. Чтобы достичь этой цели, российским войскам необходимо пройти расстояние около 25 километров и закрыть "клещи", в которые они пытаются взять украинские формирования.

Ранее Гайдай рассказывал Украинской службе Би-би-си, что ВСУ с начала полномасшабного вторжения сознательно отошли к Северодонецку. Это было сделано, чтобы на укрепленных за последние восемь лет рубежах защищать не растянутую на сотни километров, а компактную линию фронта от Рубежного на севере Луганской области до Попасной. Но после того, как Украина потеряла контроль над этими двумя городами, ситуация для нее начала резко ухудшаться.

Что происходит в городе

Сейчас в Северодонецке остается около 15 тыс. мирных жителей, то есть почти 10% довоенного населения города.

Автор фото, ARIS MESSINIS / AFP Подпись к фото, По словам очевидцев, Северодонецк обстреливают непрерывно

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Северодонецк возник почти 100 лет назад как поселок для сотрудников химического завода в соседнем Лисичанске. Два города разделяет река Северский Донец. Два из трех мостов между ними уже разрушены.

Главным промышленным объектом Северодонецка является химическое предприятие "Азот", которое производит минеральные удобрения. Но после 2014 года, когда сюда перенесли административный центр Луганской области, в городе начала активно развиваться культурная жизнь и торговля, появились офисы международных организаций, например, Красного Креста.

По словам Гайдая, сейчас в регионе нет электричества, газа и водоснабжения. "Газ отсутствует повсюду… Из-за обстрелов российской армии прекратила работу ГРС [газораспределительная станция - ред.]… Область по-прежнему остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели", - отметил глава областной администрации.

Вернувшийся из Северодонецка американский боевой медик Даллас Энтони Кейси рассказал Би-би-си, что город обстреливают непрерывно. "Не было ни одного момента без артиллерийского обстрела. Часто происходило так: мы едем куда-то на машине и видим, как в здание попадает снаряд - останавливаемся, заходим в здание и смотрим, можно ли там кого-то спасти", - заявил Кейси.

"Два дня назад одна из волонтеров попала под огонь при обходе домов. Она потеряла нижнюю часть ноги - и много крови, пока мы до нее добирались. Нам пришлось проводить первичные реанимационные действия", - добавил он.

Автор фото, Dallas Anthony Casey Подпись к фото, Боевой медик Даллас Энтони Кейси (справа)

Несмотря на это, по словам медика, многие местные жители по-прежнему остаются в городе. "Когда ездишь по городу, видишь людей на велосипедах, или просто прогуливающихся, пока рядом с ними взрываются дома. Они никуда не спешат и просто продолжают заниматься своими делами", - продолжает он.

"Кто-то считает, что власть захватят россияне, и их жизнь станет гораздо лучше. Некоторых людей мы убеждали уйти с нами, и остающиеся стыдили уходящих", - добавляет Кейси. "Есть еще люди, которые находятся в полном шоке. Мы приходим к ним домой, спрашиваем, нужна ли эвакуация, а они боятся выйти из дома, - продолжает Кейси. - Они говорят: "Это все, что у меня есть, куда я пойду?"

"Дорога жизни"

Днем 25 мая украинский военный эксперт и журналист Юрий Бутусов, который находится на месте боев, сообщил, что российские войска перерезали "дорогу жизни", соединяющую Северодонецк и Лисичанск с городом Бахмут в Донецкой области.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Дорога в Северодонецк, которую постоянно обстреливает российская армия и пытается взять ее под контроль

"Российские войска вчера (24 мая) вышли на трассу Бахмут - Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка. Трасса перекрыта.... Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное окружение наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска", - написал Бутусов и добавил, что эта ситуация не должна стать для Киева "вторым Мариуполем" (где на заводе "Азовсталь" в окружение попали сотни украинских военных).

Бутусов имел в виду трассу Т1302, которая тянется от Бахмута через Северодонецк до российской границы. После захвата Попасной российские войска начали активные действия в окрестностях этой магистрали, пытаясь взять ее под контроль.

Однако в среду вечером Гайдай опроверг информацию о том, что трасса перерезана. Он заявил, что 25 мая по ней смогли доставить гуманитарную помощь. "Трасса Лисичанск - Бахмут обстреливается. Вчера вражеская ДРГ [диверсионно-разведывательная группа - ред.] вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты, но... Сегодня дорога не перекрыта, гумгрузы завезены".

Австрийский военный аналитик Том Купер, который ежедневно готовит обзоры ситуации на фронте, тоже сомневается, что украинские войска уже окружены на этом направлении. При этом он тоже отмечает, что "дорога жизни" находится под обстрелами россиян.

"Далее на северо-запад есть другая дорога, по которой украинцы все еще способны обеспечивать свои войска", - пишет Купер в своем отчете от 25 мая.

Трасса, о которой он говорит, пролегает через город Сиверск, расположенный в 20 км от Лисичанска и Северодонецка. В начале мая недалеко от Сиверска российские войска пытались форсировать Северский Донец и даже навели несколько понтонных переправ. В случае успеха они могли бы перерезать "дорогу жизни" с севера, что грозило полным окружением украинских войск. Но артиллерия ВСУ разбила переправы армии РФ и уничтожила большое число техники и военных.

Однако армия РФ продолжила попытки активно действовать на этом направлении.

Долго ли будут защищать Северодонецк?

Будучи относительно молодым городом, Северодонецк в основном застроен советскими панельными девятиэтажками, отличается широкими проспектами. Он находится на равнине и не имеет серьезных природных преград, кроме мелких рек. Его площадь почти втрое меньше, чем у Мариуполя, который российская армия захватывала в течение приблизительно 80 дней.

Автор фото, ARIS MESSINIS Подпись к фото, Разрушенный мост между Лисичанском и Северодонецком

По подсчетам украинских экспертов, в районе Северодонецка сейчас действует приблизительно 25 российских батальонно-тактических групп, то есть около 13 тыс. военных. У России на этом участке фронта есть значительное превосходство в технике - по словам президента Владимира Зеленского, соотношение достигает 1 к 20.

В ситуации, когда украинской группировке грозит окружение, у нее не так много вариантов действий. Она может либо перебросить сюда значительные резервы для удержания рубежей, либо покинуть "северодонецкий выступ" и отойти к Бахмуту, где может быть построена новая линия обороны. Накануне украинские войска похожим образом "перегруппировались" и покинули город Светлодарск, который находится в 20 км от Бахмута. Там тоже была угроза окружения, поскольку армия РФ контролировала его южные и северные подступы.

Бывший первый заместитель руководителя Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос не считает целесообразным держаться за определенную территорию на фоне существенного военно-технического преимущества противника. По его словам, Украина должна дождаться получения западного оружия, обучения военнослужащих и формирования мобилизационного резерва.

"В определенный момент, уступив в тактическом плане, мы можем выиграть стратегически, - сказал Кривонос Украинской службе Би-би-си. - Как по мне, то сейчас главное сберечь тех украинских воинов, которые есть на востоке, потому что это мотивированные люди с большим опытом. Этих людей нужно сберечь, чтобы в дальнейшем нарастить возможности украинской армии, технически подкрепив их за счет Запада и за счет собственных возможностей".

С Кривоносом в этом согласен бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко. "Если будет угроза окружения, то будет целесообразно сделать этот отход с военной точки зрения", - сказал он Украинской службе Би-би-си. Романенко считает, что для Украины трагедией это не станет. "Трагедией будет, если мы потеряем Вооруженные силы. Если они будут, то в дальнейшем мы сможем забрать эти территории назад. Иначе не будет ни того, ни другого", - говорит эксперт.

Между тем, украинское министерство обороны настаивает, что пока говорить об отступлении ВСУ с определенных территорий в Луганской области нельзя. Официальный представитель ведомства Александр Мотузяник сказал, что украинская армия ведет "маневренную оборону" на отдельных участках фронта, меняет позиции, отходит в сторону, где это необходимо, а при благоприятных условиях проводит контрнаступление.

При этом он признал, что сейчас российское наступление на востоке и юге Украины перешло в самую активную фазу.

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