Нападение на школу в Техасе: стрелок заперся с школьниками в классе и открыл огонь

25 мая 2022, 21:45 GMT Обновлено 12 минут назад

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Автор фото, allison dinner / AFP

Человек, открывший огонь в начальной школе города Ювалд (штат Техас), заперся вместе с учениками и педагогами в классной комнате, после чего начал по ним стрелять, сообщают власти США.

В результате нападения 19 учащихся и двое учителей погибли, еще 13 детей отвезли в больницы - у них ранения разной степени тяжести.

Стрелок был убит на месте, двое сотрудников пограничной службы США получили ранения.

По сообщениям местных властей, перед тем, как направиться в школу, 18-летний местный житель Сальвадор Рамос выстрелил в свою 66-летнюю бабушку, находившуюся на тот момент в машине.

По словам губернатора штата Техас Грега Эббота, женщина связалась с полицией, которая прибыла на место происшествия и попыталась задержать Рамоса.

Тот воспользовался автомобилем своей бабушки, чтобы доехать до начальной школы, рассказал в среду на пресс-конференции директор Техасского департамента общественной безопасности Стивен Маккроу.

"Он вышел с рюкзаком, взял с собой винтовку и направился к западному крылу школы, где находится черный ход, - отметил Маккроу. - На данный момент она (бабушка) находится в Сан-Антонио в критическом состоянии", - добавил он.

Представитель техасской полиции Кристофер Оливарес рассказал американским СМИ, что стрелок вошел в школу, забаррикадировался в одном из классов и начал стрелять по "многочисленным детям и учителям, которые находились в классе". "У него не было никакого уважения к человеческой жизни. Человек - просто воплощение зла", - говорит полицейский.

Послание в "Фейсбуке"

Мотивы стрелка пока неизвестны. Сообщается, что Рамос был проблемным подростком, над которым неоднократно издевались из-за дефекта речи.

Автор фото, Getty Images

Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что незадолго до нападения Рамос заявил о своих намерениях в "Фейсбуке". По словам Эбботта, стрелок сначала написал: "Я застрелю свою бабушку", затем оставил запись "Я застрелил свою бабушку". После этого он добавил: "Я буду стрелять по начальной школе".

Член сената Техаса Роланд Гутьеррес заявил, что Рамос купил винтовку, как только ему исполнилось 18 лет.

Автор фото, ALLISON DINNER/AFP

Позже представитель компании Meta (которой принадлежит "Фейсбук") Энди Стоун заявил, что речь идет о личных сообщениях, а не о публичном посте, о котором говорил губернатор Эбботт. "Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами в идущем расследовании", - написал Стоун у себя в "Твиттере".

Нападение произошло во вторник в школе "Робб", где обучаются дети в возрасте от 7 до 10 лет. В ней около 500 учеников, около 90% из них - испаноязычные. В самом Ювалде живет всего около 16 тыс. человек, 80% населения - латиноамериканцы. Школа закрыта до конца учебного года.

Родители и близкие детей приехали почтить память погибших к зданию начальной школы.

Мать одной из погибших (ее дочь только что отпраздновала свое десятилетие), написала в соцсетях, что больше никогда не сможет жить счастливой и полноценной жизнью.

Еще один погибший - школьник Узия Гарсия, ему было всего восемь лет. "Это самый милый мальчик, которого я когда-либо знал", - сказал его дедушка Менни Ренфро.

Президент США Джо Байден призвал американцев выступить против влиятельного лобби, отстаивающего право на свободное владение оружием.

Он также распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом и другими общественными зданиями в знак скорби по жертвам. Флаги будут приспущены до вечера 28 мая.

Трагедии в школах и не только

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Вооруженные нападения на школы стали в США регулярно повторяющейся чрезвычайной ситуацией: по данным журнала об образовании EdWeek, в прошлом году было зарегистрировано 26 таких случаев.

Тренинги по действиям на случай подобного нападения являются обычной частью школьной программы, начиная с младших классов.

Одним из самых кровопролитных до последнего времени было нападение на начальную школу Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 году. Двадцать из 26 жертв этого нападения, совершенного 20-летним юношей, были в возрасте от пяти до шести лет.

Согласно данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце, огнестрельное оружие обогнало автомобильные аварии и стало основной причиной смерти детей и подростков в США в 2020 году.

Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май 2022 года, включая девять, в которых было убито более четырех человек.

Вот лишь некоторые из этих случаев:

13 мая : 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.

: 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы. 14 мая : 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.

: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован. 15 мая : Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.

: Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния. 15 мая: Два человека были убиты и трое ранены в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стрельбы стала ссора между пятью мужчинами.

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