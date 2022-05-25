Пенсии пошли вверх, а цены - вниз, Россия без Nike и Marks&Spencer. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

10% за войну

Президент Владимир Путин в среду объявил о мерах поддержки для населения в условиях кризиса:

Индексация пенсий на 10%. С 1 июня пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 10%. "Мы с правительством долго на этот счет дискутировали", - заявил Путин. Глава министерства труда Антон Котяков позднее пояснил, что индексация коснется 35 млн человек, а средний размер пенсии составит 19 360 рублей - прибавка составит около 1 760 рублей (29 долларов по курсу ЦБ). Повышенную пенсию выдадут уже 3 июня.

Путин также объявил о повышении прожиточного минимума на 10%. "В среднем по стране он составит 12 тысяч 919 рублей", - заявил он.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также вырастет на 10% до 15 278 рублей.

Обычно ежегодная индексация пенсий и социальных выплат проводится в первые месяцы года - на величину инфляции прошлого года. В этом году социальные выплаты были уже повышены на 8,6%.

Дополнительная индексация связана с высокой инфляцией - в апреле она составила почти 18%. А цены на продукты питания и непродовольственные товары выросли более чем на 20%. Цены в России начали расти из-за нападения России на Украину, последовавших за этим санкций и разорванных цепочек поставок. Повышения, о которых объявил Путин, лишь частично компенсировали падение доходов, вызванное санкциями.

Обозначенные Путиным меры могут стать серьезной нагрузкой для бюджета. По оценке министра финансов Антона Силуанова, в 2022 году на них будет дополнительно потрачено 600 млрд рублей, а в 2023 году - 1 трлн рублей.

Силуанов заявил, что к новым обязательствам по социальным выплатам нужно подходить осторожно.

"У нас новые задачи - это и восстановление экономик новых территорий, и обеспечение боеготовности армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Все это требует больших денежных затрат", - так министр описывает нынешнюю ситуацию.

Цены падают

Цены в России начали падать - это произошло впервые в этом году. За неделю с 14 по 20 мая они упали на 0,02%. С начала года цены уже выросли более чем на 11%.

За неделю подешевели многие продукты, например, свинина, куры, рыба, молоко, яйца, помидоры и другие. Подешевели лекарства и техника, например, телевизоры и смартфоны.

В минэкономразвития это объяснили спадом потребительской активности - люди перестали закупаться впрок и вернулись к нормальному потреблению.

Путин в среду сделал свой прогноз по инфляции - она в этом году не будет превышать 15% (на самом деле, такой прогноз сделал ранее его советник Максим Орешкин, которого СМИ когда-то называли "фаворитом президента").

Этот прогноз, например, идет вразрез с ожиданиями центрального банка - именно этот орган следит за инфляцией в стране. ЦБ ждет инфляции в этом году на уровне 18-23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что запасы продукции на складах подходят к концу, а впереди российскую экономику ждет еще перестройка производственных цепочек.

Исход компаний

Пока цены падают, а власти раздают деньги, западные компании продолжают уходить из России. В среду стало известно об уходе британской компании Marks&Spencer.

В России она работала по франшизе, которой управлял турецкий холдинг Fina через свою дочку Retail International Holding, зарегистрированную в Нидерландах. Би-би-си выяснила, что в апреле эту "недружественную" прослойку убрали, а российской франшизой управляет теперь турецкая компания.

Турецкая Fina также владеет российским юрлицом GAP (через дочки в самой Турции и в Нидерландах). Источник "Коммерсанта" называл ее претендентом на российский бизнес Levi's, которая также решила покинуть страну.

"Ведомости" написали в среду еще об одном исходе - не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group компания Nike.

Обыски у Петра Авена

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Бывший президент и бывший председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен может оказаться фигурантом расследования британских властей по подозрению в нарушении санкций, пишет Блумберг. Это первое подобное расследование с начала войны России с Украиной.

На прошлой неделе, как пишет агентство, власти Великобритании провели обыски дома у Авена и начали проверки совершенных им переводов. Один из собеседников агентства рассказал, что власти арестовали у бизнесмена 30 тысяч фунтов. Сам Авен отказался от комментариев.

Авен попал под санкции в конце февраля - сразу после начала войны с Украиной. Он находится в санкционных списках Великобритании и ЕС. Санкции предполагают полную заморозку активов Авена в Европе. В Великобритании ему требуется специальное разрешение, чтобы тратить деньги. Блумберг пишет, что он его не получал.