Лиз Трасс: "На российскую агрессию нужно отвечать только силой"

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Лиз Трасс потребует увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подготовила речь с предостережением против попыток "умиротворения российской агрессии" против Украины. Это выступление прозвучит на фоне предложений ряда влиятельных западных политиков и комментаторов начать переговоры с Россией и быть готовыми уступить ей какие-то территории Украины.

"Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - говорится в цитатах из речи в пресс-релизе Форин-офиса в преддверии поездки Трасс в Боснию и Герцеговину в четверг.

В своем сегодняшнем выступлении она собирается потребовать у стран-партнеров увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.

"Умиротворением агрессора" принято называть политику уступок требованиям нацистской Германии, которую проводили Великобритания и Франция в конце 1930-х годов в надежде избежать войны. Ради этого они согласились на наращивание германской военной мощи, до этого жестко ограниченной по итогам Первой мировой войны, ввод вермахта в ранее демилитаризованные области Германии, аншлюс (аннексию) Австрии и отторжение важнейших районов Чехословакии - демократической страны, появившейся как раз по итогам Первой мировой.

Эта политика не достигла своих целей - после этих уступок Гитлер продолжил выдвигать новые территориальные претензии, а новая мировая война все равно началась в 1939 году.

По мнению Трасс, нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в ее войне против Украины.

"Мы не должны позволить, чтобы в Украине развился затяжной и все более мучительный конфликт", - полагает глава Форин-офиса.

Западу, по ее словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от Запада разных уступок, после этого нападал на Грузию, аннексировал Крым и создал марионеточные образования на территории Донбасса.

С аналогичным высказыванием ранее в среду выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег от демонстрации Владимиру Путину какой-либо слабости.

"Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Гораздо опаснее уступать Путину, чем провоцировать его. Все эти, казалось бы, мелкие уступки агрессору ведут к большим войнам", - заявила она.

Предложения об уступках

Автор фото, Getty Images

Эти высказывания прозвучали после того, как на форуме в Давосе и в колонках ряда СМИ прозвучали предложения уступить России часть украинской территории, чтобы поскорее закончить войну.

В частности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе в среду заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это в своем вечернем видеообращении и заявил, что страна не отдаст свои территории.

Он также упрекнул партнеров в том, что в любой ситуации найдется кто-то, кто при любом поведении России предложит учитывать ее интересы, "несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине, несмотря на десятки тысяч убитых украинцев, несмотря на Бучу и Мариуполь, несмотря на разрушенные города".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что осталось от Мариуполя: тур для журналистов по оккупированному городу

"Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы", - возмутился украинский президент.

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