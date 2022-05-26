Оспа обезьян: в Великобритании уже десятки заболевших. Где и как лечат в тяжелых случаях?

47 минут назад

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Автор фото, CDC

Оспа обезьян остается крайне редкой болезнью в Великобритании. У большинства людей это вирусное заболевание протекает легко и проходит само по себе, и только некоторым требуется специализированное лечение в больнице.

По данным на среду, в Британии насчитывается 78 зараженных оспой обезьян. Неожиданная вспышка, распространившаяся на Европу, США и Австралию, взяла начало в Западной и Центральной Африке, где болезнь находится в статусе эндемической.

Сложными случаями оспы обезьян занимаются несколько британских больниц, специализирующихся на инфекционных заболеваниях с потенциально тяжелыми последствиями (HCID). В них, в частности, лечили случаи Эболы, САРС и МЕРС.

По первым симптомам обезьянью оспу выявить довольно сложно - это температура, головная боль, боль в спине, у которых может быть и масса других причин.

Когда появляется сыпь на ладонях, ступнях и других частях тела, включая гениталии, человек может пойти и показать ее обычному участковому или специалисту из венерической клиники.

Автор фото, UKHSA Подпись к фото, Сыпь на коже проходит несколько стадий и в конце концов засыхает

Если эти врачи заподозрят обезьянью оспу, они возьмут у пациента мазок с пузырька на коже и отправят его на анализ в лабораторию редких возбудителей инфекций при государственном центре биологических исследований Портон-Даун.

Ждать результатов и выздоравливать пациент будет дома, в изоляции. Ему позвонит команда, отслеживающая контакты, и попросит назвать людей, которых он мог заразить.

Но в случае, если начнутся осложнения, или если пациент находится в группе повышенного риска, его, скорее всего, отправят специальной машиной скорой помощи в одну из инфекционных больниц HCID.

В Британии есть пять больших инфекционных центров: в Ньюкасле на севере, в Шеффилде и Ливерпуле в центральной части страны, плюс две больницы в Лондоне.

Чем эти больницы отличаются от обычных, Би-би-си рассказал врач и ученый из Ливерпульской школы тропической медицины Хью Адлер. Он лечил обезьянью оспу в Великобритании во время предыдущих вспышек.

Автор фото, Newcastle Hospitals NHS Trust Подпись к фото, Палата в инфекционном отделении больницы Ньюкасла

"В этих больницах есть палаты, где можно изолировать людей", - объясняет Адлер.

"Плюс квалифицированный персонал и концентрация медицинских экспертов. Почти каждый день между центрами проводятся телеконференции. Просто проверяем, как обстоят дела с числом случаев и делимся опытом", - добавляет врач.

Специалисты в больницах HCID также занимаются научной работой, проводят исследования, и у них есть доступ к самым новым лекарствам.

В данный момент пациентов с обезьяньей оспой в Британии лечат двумя способами.

Первый - это вакцина от натуральной (черной) оспы, куда более смертельного, чем оспа обезьян, родственного заболевания. Ее запасы есть у многих стран.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, При оспе обезьян на ранних стадиях помогает вакцина

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В 1980 году ВОЗ объявила, что черную оспу искоренили на мировом уровне. Но вирус до сих пор хранится в лабораториях, и на случай, если им случайно или намеренно снова кто-нибудь заразится, существует вакцина и планы по сдерживанию распространения болезни.

Исследования показали, что вакцина от черной оспы хорошо защищает и от оспы обезьян. Даже после того как человек уже заразился, если он получит эту вакцину, у него, с большой вероятностью, не разовьются симптомы.

Но после того, как симптомы уже появились, вакцина не возымеет эффекта. И в этом случае помочь должен второй способ лечения - противовирусные лекарства.

Доктор Хью Адлер вместе с коллегами недавно опубликовал в научном журнале Lancet результаты своего мини-исследования, которое показало, что при лечении обезьяньей оспы работает антивирусный препарат тековиримат.

Это лекарство было разработано в 2018 против натуральной оспы - также на случай ее потенциального нового распространения, например, в случае биологической атаки.

Автор фото, Siga technologies Подпись к фото, Антивирусный препарат тековирмат был разработан для лечения черной оспы в случае биологической атаки

У Адлера были данные всего об одном пациенте, принимавшем тековимират во время лечения в ливерпульской больнице в 2021 году. Но по сравнению с другими пациентами, он выписался намного быстрее, а его сыпь была менее масштабной и болезненной.

"Тяжелые случаи оспы обезьян я буду призывать совершенно точно лечить противовирусными препаратами, начиная как можно раньше. Важно делать эти случаи приоритетными для лечения противовирусными препаратами", - подчеркивает Адлер.

В Европе и США только недавно начали прописывать противовирусные препараты пациентам с обезьяньей оспой в качестве экспериментального лечения. Но более трудная задача - начать масштабные испытания этих лекарств в Африке, где в них особенно сильно нуждаются, говорят врачи.

В ходе нынешней вспышки в Великобритании пациенты с тяжелой формой оспы обезьян проводили в больнице от пяти дней до нескольких недель.