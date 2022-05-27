Соучастника похищений оппонентов Лукашенко будут судить за пределами страны. Главное в Беларуси за неделю

18 минут назад

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Автор фото, Deuche Welle screenshot Подпись к фото, Бывший белорусский спецназовец Юрий Гаравский с 2018 года живет в Швейцарии, где он получил убежище.

В Швейцарии будут судить экс-бойца СОБРа, признавшегося в соучастии в похищении политических оппонентов Лукашенко; защита Софьи Сапеги не обжаловала приговор; в "террористический список" КГБ добавили Марию Колесникову и Максима Знака; в Гродно продолжается суд по "делу Автуховича". Русская служба рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

В Швейцарии будут судить экс-бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского, который признался в соучастии в похищении и убийстве политических оппонентов Лукашенко, пишет издание DW.

Речь идет о событиях 1999 года, когда в Беларуси пропали без вести экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, бизнесмен Анатолий Красовский и экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар.

Более 20 лет родные и близкие погибших пытаются добиться правды об их судьбе.

В 2019 году бывший белорусский спецназовец Юрий Гаравский дал резонансное интервью Deutsche Welle, в котором признался, что входил в состав группы, похитившей и убившей Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Он рассказал, где были захоронены тела убитых, и заявил, что расправы совершались с ведома высших должностных лиц Беларуси.

Потерпевшими по делу проходят дочь Юрия Захаренко Елена и дочь Анатолия Красовского Елена.

Как пишет DW, в прошлом году Гаравского вызвали в Швейцарии на несколько допросов, после чего прокуратура возбудила уголовное дело о неоднократном похищении людей. Суд над Гаравским пройдет летом-осенью этого года.

"Я готов дать показания в Страсбурге, в Германии, здесь, в Швейцарии. Я готов отбыть наказание в любой из европейских стран по европейским законам, но не нашим [белорусским]", - рассказал во время встречи с Еленой Захаренко Гаравский в феврале 2020 года.

Юрий Гаравский с 2018 года живет в Швейцарии, где он получил убежище. В Беларуси у него остались родственники. По словам Гаравского, после выхода интервью на его родных начало оказываться давление со стороны КГБ. В Беларуси, по словам бывшего спецназовца, против него возбуждено уголовное дело.

Приговор Софье Сапеге вступил в силу

Адвокат осужденной на шесть лет колонии россиянки Софьи Сопеги не будет обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси.

Автор фото, t.me/viasna96

"Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Софьи Сапеги не обжалован и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

24 мая сбор средств для погашения исков к Софье Сапеге объявила российская журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова. Речь идет почти о 90 тысячах долларов.

"Софью Сапегу предал ее собственный молодой человек, Протасевич. Я считаю, что надо добиться, чтобы ее или помиловал Лукашенко, или депортировали к нам, в Россию".

6 мая Гродненский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в администрировании телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались персональные данные и сведения о частной жизни госслужащих.

Лукашенко создает Южное оперативное командование

"Время подтолкнуло нас к тому, что нужно немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил Лукашенко на совещании в Министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, По словам Лукашенко, на Беларусь будет оказываться военное давление "через Польшу, Литву, Латвию, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине".

По его словам, на Беларусь будет оказываться "военное давление через Польшу, Литву, Латвию, и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине".

"Открылся новый фронт и мы не можем не уделять ему внимание", - заявил он.

КГБ Беларуси расширил список "террористов"

КГБ Беларуси обновил перечень организаций и физических лиц, "причастных к террористической деятельности". В него вошли еще 15 человек - в основном речь идет об осужденных за протесты 2020 года (многих из них правозащитные организации признают политзаключенными).

В список также включили политзаключенных Максима Знака и Марию Колесникову, осужденных на семь и 11 лет соответственно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Максим Знак и Мария Колесникова во время оглашения приговора

В перечне лиц, причастных к террористической деятельности, у КГБ имена более 60 белорусов, включая Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Антона Мотолько.

В гродненской тюрьме продолжается суд по "делу Автуховича"

23 мая фигурантам дела закончили зачитывать обвинения, сообщает правозащитный центр "Весна". Владимир Гундарь, Николай Автухович, Ольга Майорова и Галина Дербыш своей вины не признали, остальные признали вину частично или полностью.

По так называемому делу Автуховича проходят 12 человек, включая священника, пенсионерку и политзаключенного с инвалидностью, уже приговоренного к трем годам колонии по другому делу.

Как утверждает следствие, подсудимые во главе с Николаем Автуховичем поджигали автомобили и дома сотрудников милиции в Гродненской области. Ранее сотрудница провластной газеты "СБ. Беларусь Сегодня" Людмила Гладкая написала, что "группировка Автуховича по указанию украинских спецслужб готовилась захватить российских военнослужащих на территории Беларуси".

Главный фигурант уголовного дела - предприниматель из Волковыска и активист Николай Автухович. Он обвиняется по 12-ти статьям уголовного кодекса, шесть из них - за особо тяжкие преступления. По одной из статей Автуховичу грозит расстрел или пожизненное заключение.

Гибель Витольда Ашурка: что известно год спустя

Автор фото, Volha Bykouskaya Подпись к фото, Похороны Витольда Ашурка прошли в его родном городе Березовка. Проститься с активистом пришли сотни людей

21 мая прошлого года в Шкловской колонии скончался активист Витольд Ашурок. Предварительная причина - остановка сердца, хотя родные говорят, что на здоровье он не жаловался.

Тело Витольда вернули семье с многочисленными следами побоев - голова выше носа была замотана плотным слоем бинта так, что даже глаз видно не было.

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Следственный комитет заявил, что смерть политзаключенного "не имела криминального характера", но проверка по факту кончины Ашурка продолжается до сих пор.

По словам брата Витольда Ашурка Андрея, год спустя результаты экспертизы по-прежнему не готовы, а коммуникация со следователем прервалась около девяти месяцев назад,.

"Официальной информации - ноль, проверка замыливается, хотя все сроки по всем экспертизам давным-давно уже вышли", - рассказал в комментарии "Весне" Ашурок.

Андрей Ашурок покинул Беларусь в прошлом году, опасаясь уголовного преследования (прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело против пришедших поддержать Витольда Ашурка в зале суда, включая его брата Андрея).

Он говорит, что продолжит добиваться правды о смерти брата.

"Когда придет момент, это дело должно быть раскрыто полностью. К этому моменту уже должны быть известны все действующие лица, которые это сделали и которые не хотят найти виновных. Мы ведь понимаем, что у него не просто остановилось сердце".

В Беларуси задержали родителей "голоса белорусского протеста" Маргариты Левчук

26 мая в деревне Страдечь Брестского района задержали родителей известной белорусской оперной певицы Маргариты Левчук, поддержавшей протесты в 2020 году.

"Утром приехал бусик, соседку позвали понятой, от нее и узнала. Ничего при обыске не нашли, но родителей выводили из дома в наручниках", - рассказала Левчук в интервью "Радио Свобода" (призано в России СМИ, выполняющим функции "иностранного агента").

Позже стало известно, что в этот же день над родителями певицы прошел суд: их обязали выплатить штраф в размере 70 базовых величин (около 1000 долларов) каждому и отпустили на свободу, сообщает телеграм-канал BY_culture.

В тот же день прошел обыск в доме блогера Андрея Паука, вместе с которым Маргарита Левчук создала сатирический дуэт "Красная Зелень", высмеивающий белорусскую власть.

Левчук и Паук находятся за границей, в Беларуси они проходят по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом. Кроме того, Паука подозревают еще по двум уголовным делам.

Автор фото, Alamy

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