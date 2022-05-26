Рост цен бьет по карману: британцы получат компенсацию за дорожающие электричество и газ

час назад

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Автор фото, Getty Images

Этой осенью каждое домохозяйство в Великобритании получит скидку на оплату счетов за газ и электроэнергию в размере 400 фунтов. Власти пытаются смягчить населению последствия роста цен в стране.

По словам министра финансов страны Риши Сунака, самым бедным домохозяйствам также выплатят по 650 фунтов на покрытие растущей стоимости жизни.

Аналитики предсказывают дальнейший рост цен на энергоносители, и ожидается, что миллионам британских граждан этот рост к концу года будет не по карману.

Пакет новых мер на общую сумму в 15 млрд фунтов будет частично финансироваться за счет 25-процентного налога на непредвиденные доходы нефтегазовых компаний, которые резко выросли в последние месяцы.

Правительство также предложит пакеты помощи пенсионерам и инвалидам.

"Мы знаем, что люди сталкиваются с проблемами, связанными со стоимостью жизни, и именно поэтому сегодня я предлагаю дальнейшую поддержку, чтобы помочь гражданам с растущими счетами за электроэнергию, - сказал Сунак, выступая в парламенте. - Мы несем коллективную ответственность за помощь тем, кто платит самую высокую цену за высокую инфляцию".

Ранее на этой неделе британский энергетический регулятор Ofgem заявил, что в октябре средний счет за газ и электроэнергию для домашних хозяйств вырастет на 800 фунтов, составив около 2800 фунтов в год. В апреле счета уже выросли в среднем на 700 фунтов.

Ofgem предупредил, что у 12 млн наиболее бедных домохозяйств на газ и электроэнергию будет уходить более 10% семейного дохода.

В стране растут цены и на продукты питания, топливо и другие товары, подталкивая инфляцию к 40-летнему максимуму.

Сунак считает, что в росте инфляции в значительной степени виноваты общемировые события, в том числе война в Украине, недавние локдауны в Китае и последствия пандемии коронавируса.

Правительство ранее планировало предоставить домохозяйствам в Англии, Шотландии и Уэльсе скидку в размере 200 фунтов, которую пришлось бы погасить в течение пяти лет.

Теперь этого эта сумма будет удвоена, и ее не нужно будет возвращать.

А восемь миллионов домохозяйств, получающих пособия, получат 650 фунтов прямо на свои банковские счета двумя единовременными выплатами - в июле и осенью.

Кроме того, еще по 300 фунтов получат домохозяйства пенсионеров и по 150 фунтов - лица, получающие пособия по инвалидности - наиболее уязвимые категории граждан в условиях быстро растущей инфляции, которая, как ожидается, к концу года достигнет 10%.

Все эти меры - дополнение к финансовой помощи в размере 17 млрд фунтов, уже выделенной правительством.

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