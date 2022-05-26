Прокуратура Британии обвинила актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах к трем мужчинам

26 мая 2022, 14:40 GMT Обновлено 36 минут назад

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Подпись к фото, Кевин Спейси за свою карьеру стал обладателем двух премий "Оскар"

Королевская прокуратура Великобритании сообщила, что актеру Кевину Спейси предъявлено обвинение по четырем пунктам в сексуальном насилии в отношении трех мужчин.

Лондонская полиция изучила доказательства, получив несколько заявлений о возможных правонарушениях, произошедших в период между 2005 и 2013 годами. Три жалобы касаются сексуальных домогательств, предположительно, имевших место в Лондоне, и одна - в графстве Глостершир. Спейси также предъявлено еще одно обвинение в серьезном сексуальном преступлении в Лондоне.

Первое обвинение связано с предполагаемым сексуальным насилием в Лондоне в марте 2005 года, второе - в Лондоне в августе 2008 года. Третий заявитель подал жалобу об инциденте, произошедшем в Глостершире в апреле 2013 года.

Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в нескольких странах; на волне движения #MeTo эти обвинения приобрели широкую огласку и стоили актеру карьеры. Большинство из них, однако, не дошло до суда. Сам 62-летний актер последовательно отрицал все обвинения в свой адрес, хотя в одном случае и выпустил письменные извинения.

В июле 2019 года прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения с актера Кевина Спейси, которому инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Анру. Молодой человек утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане на острове Нантакет в 2016 году.

Руководитель "Олд Вика"

Первым о приставаниях Спейси в октябре 2017 год рассказал актер Энтони Рапп. Речь шла о событиях 30-летней давности. Спейси извинился перед Раппом в письменной форме и заявил, что не помнит ту встречу.

Вскоре с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. По его словам, Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году.

В ноябре 2017 года руководство лондонского театра "Олд Вик" сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра. Спейси 11 лет был художественным руководителем "Олд Вика". Тогда лондонская полиция расследовала шесть обвинений в сексуальных домогательствах в отношении актера; британские полицейские даже допросили его на территории США.

После того как разразился скандал, сцены с участием актера удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве: фильм "Все деньги мира" срочно пересняли с другим актером в той же роли, стриминговая платформа Netflix разорвала контракт со Спейси на съемки в "Карточном домике". В заключительном сезоне сериала Спейси уже не появился.

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