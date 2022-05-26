Умер актер Рэй Лиотта - звезда "Славных парней"

26 мая 2022, 18:20 GMT Обновлено минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, He played Henry Hill in Goodfellas

В возрасте 67 лет скончался голливудский актер Рэй Лиотта - мировую известность ему принесла роль нью-йоркского гангстера Генри Хилла в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни".

Лиотта умер во сне, о причинах смерти пока не сообщается. По словам его представителя, он находился в Доминиканской республике на съемках фильма "Опасные воды".

Лиотта добился первого значительного успеха в черной комедии "Дикая штучка" (Something Wild) 1986 года. За роль бывшего заключенного Рэя Синклера он был номинирован на "Золотой глобус". После этого, в 1988 году, Лиотта сыграл в фильме "Доминик и Юджин".

Но настоящим прорывом для него стал шедевр Скорсезе 1990 года "Славные парни", который считается одним из лучших фильмов в истории кинематографа и относится к "золотому стандарту" гангстерского кино - наряду с не менее классическими "Крестным отцом" и "Однажды в Америке".

Автор фото, Warner Brothers/Getty Images Подпись к фото, Звезды "Славных парней" (слева направо): Рэй Лиотта, Роберт де Ниро, Пол Сорвино и Джо Пеши

В "Славных парнях" Лиотта играл вместе с Робертом де Ниро, Полом Сорвино и Джо Пеши, эта лента была номинирована на пять "Оскаров". А фраза Генри Хилла в его исполнении "Сколько себя помню, я всегда хотел быть гангстером" - одна из самых запомнившихся в истории кино.

Лиотта продолжал работать вплоть до нынешнего года. Недавно он закончил работу над фильмом "Кокаиновый медведь" режиссера Элизабет Бэнкс.

В прошлом году Лиотта снялся в сиквеле к сериалу "Клан Сопрано", "Множественные святые Ньюарка". В оригинальном сериале ему тоже предлагали принять участие, но он отказался.

Также Лиотта озвучил документальный фильм "Создание мафии" и снялся в нескольких музыкальных клипах, в том числе в видео на песню Lovers On The Sun электронщика Дэвида Гетты. В 2019-м Лиотта сыграл роль в "Брачной истории" - фильме 2019 года режиссёра и сценариста Ноа Баумбаха

В числе других известных ролей Лиотты - знаменитый бейсболист Босоногий Джо Джексон в фильме "Поле чудес" (1989 года), там он снимался вместе с Кевином Костнером.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рэй Лиотта в 1980-м году

В 2016 году Лиотта признался, что сожалеет о потерянном шансе принять участие в пробах на роль Бэтмена в одноименном фильме Тима Бертона (вышедшем в 1989 году).

"Когда я снимался в своем первом фильме, Тим Бертон готовился снимать "Бэтмена" и он мной заинтересовался, потому что хотел сделать его резким и настоящим. Я подумал - "Бэтмен"?! Что за дурацкая идея!" Хотя он как раз закончил "Битлджюс" - один из моих любимейших фильмов. Так что я действительно жалею, что решил не идти на пробы", - говорил Леотта.

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