ЕС обещает объявить о новых санкциях против России 30 мая. Но об эмбарго на нефть договориться до сих пор не могут

Джессика Паркер

Би-би-си, Брюссель

час назад

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Автор фото, Hungarian PM press office Подпись к фото, Глава Еврокомиссии в начале мая прибыла в Венгрию, чтобы вывести из тупика предложения об эмбарго на российскую нефть. Безуспешно

В понедельник лидеры ЕС соберутся на внеочередном саммите. Но, как выразился один дипломат: "О чем мы будем говорить?"

На повестке дня серьезные вопросы, связанные с войной в Украине. Но далеко не факт, что удастся решить главный из них. Речь идет о продолжающихся - и безуспешных - попытках ЕС запретить импорт российской нефти.

Прошел уже почти месяц с тех пор, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о своих предложениях.

"Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, сырой и переработанной, по морю и по трубопроводам", - заявила она в Европейском парламенте.

Предполагалось, что за этим последует упорядоченный поэтапный отказ от российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года в течение шести месяцев.

Однако шестой пакет санкций ЕС, предусматривающий отказ от российской нефти, не удается согласовать до сих пор - в немалой степени благодаря позиции Венгрии.

Другие страны, не имеющие выхода к морю - Словакия и Чехия, - также попросили больше времени из-за своей зависимости от российской нефти. Болгария, уже отрезанная от российского газа "Газпромом", также попыталась отказаться.

Тем не менее, главное препятствие - это именно позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сравнившего воздействие на венгерскую экономику запрета на российскую нефть с атомной бомбой. Он написал в Европейский совет, что даже не хочет обсуждать этот вопрос на следующей неделе.

'Кровавые деньги'

Дипломаты досадуют, но признают, что при стремительном росте цен на энергоносители некоторые страны не будут сильно протестовать против блокировки запрета на импорт.

Страны, придерживающиеся жесткой линии, настаивают, что Европа должна прекратить платить России миллиарды евро, которые они называют "кровавыми деньгами".

Однако складывается ощущение, что Урсула фон дер Ляйен поторопилась объявить о грядущем отказе от российской нефти, не проведя при этом необходимую подготовительную работу.

Тем не менее, и она, и глава Европейского совета Шарль Мишель на этой неделе предсказывали, что сделка по нефти может состояться в ближайшие дни.

Это было "сумасбродством", заметил один европейский дипломат: "Шарль Мишель своими руками обрекает Европейский совет на провал".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему Европа не может отказаться от российских энергоресурсов?

До саммита остается совсем немного времени.

Президент Украины Владимир Зеленский, который, как следует из приглашения Шарля Мишеля, подключится ко встрече по видеосвязи, не скрывает недовольство по поводу задержек.

"Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые работают над новыми санкциями, - сказал Зеленский в четверг. - Но откуда у тех, кто блокирует шестой пакет, столько власти? Почему им до сих пор позволено иметь столько власти, в том числе во внутриевропейских процедурах?"

"Избежать дебатов нереально"

Хотя санкции утверждаются на уровне послов, а не на саммитах на высшем уровне, существовали надежды, что Европейский совет сможет напрячься и форсировать этот вопрос.

Чрезвычайное заседание Совета ЕС изначально было созвано отчасти потому, что до запланированного на июнь саммита оставалось слишком много времени - особенно в разгар войны на территории Европы. Однако, как говорят дипломаты, реальной необходимости в этой встрече нет, поскольку вопросы, официально включенные в ее повестку, серьезных разногласий не вызывают и постепенно решаются.

В повестке значатся финансовая поддержка Украины, продовольственная безопасность, оборонные закупки и более широкие вопросы энергетической трансформации ЕС.

В проектах итоговых документов, с которыми ознакомилась Би-би-си, действительно говорится о поэтапном отказе от российского ископаемого топлива. Конкретный вопрос о нефтяных санкциях, однако, обойден стороной.

"Избежать дебатов довольно нереально", - полагает высокопоставленный дипломат.

Велик шанс, что кто-то (хотя бы тот же Зеленский) заговорит об этом. Другое дело, превратится ли дискуссия в ссору.

Многие досадуют, что отсутствие консенсуса по этому вопросу препятствует принятию других мер, ведь шестой пакет санкций касается не только нефти.

В него включены новые ограничения на экспорт, новые персональные санкции, новые санкции против Сбербанка, подконтрольного российскому государству.

Не хватает денег?

Предыдущие пакеты санкций, включая поэтапное эмбарго на российский уголь, страны ЕС согласовывали быстро.

Чиновники с гордостью говорили о том, как ЕС опроверг стереотипы о вялом и мучительном процессе принятия решений в Брюсселе по любому вопросу.

Но в своем письме на этой неделе венгерский лидер предупредил Шарля Мишеля, что обсуждение нефтяного эмбарго "только высветит наши внутренние разногласия". Орбан считает, что поэтапный отказ от российской нефти потребует "полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Венгрия утверждает, что ей потребуются миллиарды евро, чтобы отказаться от российской нефти

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Другими словами, это будет очень дорого стоить, что вызвало подозрения, что на самом деле Орбан просто набивает себе цену и пытается стрясти с Евросоюза больше денег.

Председатель Европарламента Роберта Метсола не без оптимизма указывает, что Венгрия, по сути, занимает "позицию для переговоров".

Однако средства, недавно выделенные на поддержку энергетической трансформации ЕС, поступают из сундука, к которому Венгрия пока не имеет доступа.

Все это - часть перетягивания финансового каната между Брюсселем и Будапештом, вдобавок, на фоне обвинений в том, что Орбан разрушает демократические институты в самой Венгрии.

Сторонники венгерского премьера утверждают, что Венгрию порицают за то, что она идет своим путем и вполне оправданно сопротивляется разорительному запрету на нефть без достаточных гарантий со стороны других членов Союза.

Для сокращения нефтяных доходов Кремля уже выдвигались всякие другие идеи, например ограничение цен или повышение таможенных тарифов на российскую нефть. Предлагалось также сначала прекратить морские поставки, а затем уже взяться за трубопроводы - источники в ЕС говорят, что этот вариант продолжает всерьез обсуждаться.

Но хотя уже ясно, что некоторым странам потребуется больше времени и поддержки, любой новый компромисс не обходится без сложностей.

Послы ЕС собираются на подготовительную встречу накануне саммита. Большинство считает, что проблемный шестой пакет санкций в какой-то момент все же будет принят, но для Европейской комиссии это отнюдь не повод для гордости.

От того, насколько сильно его придется "разбавить", будет зависеть и понесенный Еврокомиссией репутационный урон.

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