ЦБ пытается запустить экономику, Путин вспоминает "люксус-класс", россияне бьют рекорды на Avito. Главные экономические новости дня

Анастасия Стогней

Би-би-си

16 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

ЦБ и сон российской экономики

В четверг Центробанк понизил - как и ожидалось - ключевую ставку сразу на 3 пункта: с 14% до 11%. Никакой интриги в том, зачем это сделано, нет: власти пытаются остановить дефляцию (это инфляция "наоборот") и аномальный рост рубля.

Казалось бы: цены падают, что плохого? Дело в том, что они снижаются не потому что товары реально дешевеют. Это симптом того, что люди потратили "лишнее" еще в начале кризиса, а теперь экономят. Производители не решаются брать кредиты и покупают меньше сырья и комплектующих. Экономика впадает в летаргический сон.

Рубль, в свою очередь, за последние недели он укрепился до уровня 2018 года. Причина в том, что баланс спроса и предложения на рынке валюты "сломался".

Предложения сколько угодно: экспортеры - в частности, нефти и газа, - с начала войны обязаны тут же обменивать валюту, которую получают от покупателей, на рубли. А спрос при этом слабый: импорт в Россию просел из-за санкций (импортеры покупали валюту, чтобы платить своим контрагентам за границей), физическим лицам доллар и евро тоже особенно не нужны (ехать некуда, ставки по рублевым вкладам высокие).

Автор фото, Getty Images

Дорогой рубль невыгоден крупным экспортерам (они зарабатывают в валюте, а все издержки несут в рублях). Металлурги даже пожаловались правительству, что отрасль ждут убытки, если власти не понизят рубль или налоги, узнал РБК.

Но главное, что сильный рубль опасен для бюджета страны. Около половины доходов последнего приходится как раз на экспорт нефти и газа, за которые платят валютой. Чем больше рублей стоят доллар и евро, тем больше рублей идет в бюджет. И наоборот.

В ответ на снижение ставки рубль подешевел по отношению и к доллару, и к евро: на 4 и 7 рублей соответственно. Но аналитики предсказывали, что это ненадолго, и уже скоро рубль продолжит укрепляться.

Видимо, этого же ждали и власти. Поэтому вечером ЦБ предпринял еще одну попытку подправить баланс на валютном рынке и разрешил экспортерам продавать валюту в течение 6 месяцев, а не 3, как было с начала войны. То есть масса долларов и евро будет не обрушиваться на рынок, а "размазываться" по нему.

Что все это значит для обычного человека? Из-за снижения ставки в ближайшее время кредиты станут чуть доступнее, а ставки по вкладам в рублях - чуть ниже. Что будет с самим рублем - пока сказать сложно. Но радикально проблему сильного дисбаланса спроса и предложения сегодняшние меры не решают.

Цивилизационный проект Путина

Российский президент выступил на "первом Евразийском экономическом форуме", которому, похоже, придает большое значение. "Большую Евразию" - так Путин назвал Армению, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Россию - он считает "цивилизационным проектом". А сами эти страны - "естественными соседями по общей экономике ещё в рамках Советского Союза".

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, "Мерседес S600" - традиционный для России символ роскоши еще с 1990-х

Большую часть речи он посвятил тому, как прекрасно Россия справляется с импортозамещением. Ниши ушедшего бизнеса займет российский: "производство подросло и сядет на подготовленную почву". Ну а те, кто "захочет завезти какие-то товары люксус-класса, лакшери", смогут это сделать. "Люди, которые и так ездили на 600-х "Мерседесах" и будут ездить" заявил Путин и добавил: "для нас не это важно".

Путин знает, о чем говорит: сам он, как подметил The Bell, ездил на бронированном 600-м "Мерседесе" Pullman Guard 18 лет, пока в 2018 не пересел на российский лимузин Aurus. Но и у того степень локализации - только 53%.

Рычаг голода

Еще одна тема из выступления Путина - поставки пшеницы. Россия остается ее крупнейшим экспортером в мире, напомнил президент. Об этом не забывали и другие страны: от России во многом зависит, ждет ли развивающиеся страны голод и каким будет его масштаб.

Автор фото, Getty Images

Дело не только в российской пшенице. По данным ООН, сейчас в украинских портах заблокировано до 4,5 млн тонн зерна. Украина и США заявляют, что это происходит из-за России, Россия винит Запад. Один из портов, о которых идет речь, находится в оккупированном Мариуполе. Вечером Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров по морю из него (при этом есть ли в Мариуполе зерно для такого экспорта, неясно). В ответ Украина предложила организовать военные морские конвои для украинских сухогрузов с зерном.

А несколькими часами раньше Путин использовал угрозу мирового голода как рычаг в переговорах с премьер-министром Италии Марио Драги. Россия, мол, готова "внести весомый вклад в преодоление кризиса", но только в обмен на снятие санкций. Это сказано прямо в стенограмме их разговора на сайте Кремля.

Лето без Италии

Неизвестно, считают ли российские власти поездку в Италию атрибутом "лакшери"-жизни. Но те, у кого были такие планы, рискуют столкнуться с неожиданной проблемой: Италия приостановила прием документов на визы в России.

Причина в том, что банк Intesa, через который нужно платить за них, попал под запрет российского ЦБ. Поэтому заплатить консульский сбор за визу невозможно.

Рекордсмены Avito

Импортозамещение работает как часы, санкции не влияют на российскую экономику, доллар, как говорит Путин, "скукоживается" - но россияне почему-то атакуют платформу для продажи подержанных вещей Avito.

За прошедшую часть 2020 года пользователи размещали на ней объявления в два раза активнее, чем в то же время в 2021 и 2020 годах. На это обратил внимание профильный портал New Retail. Число активных объявлений на Avito перевалило за 100 млн, а ежедневная аудитория достигла 22 млн человек (рост год к году 30%).

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