Умер клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

26 мая 2022, 20:25 GMT Обновлено 8 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Британская группа Depeche Mode сообщила в социальных сетях о смерти своего клавишника Энди Флетчера.

Как сказано в сообщении в "Твиттере", ее участники "потрясены и наполнены глубокой печалью в связи с безвременной смертью нашего любимого друга, члена семьи и коллеги по группе".

Флетчер, или как его называли "Флетч", был одним из создателей Depeche Mode - пионеров нового электронного саунда 1980-х годов.

Группа была создана в 1980 году в английском городе Базилдон. К числу самых известных хитов Depeche Mode относятся Enjoy the Silence, Personal Jesus и Just Can't Get Enough.

Флетчер играл в группе на клавишах, а также на бас-гитаре. Из оригинального состава сейчас в Depeche Mode остается вокалист Дейв Гаан и автор большинства музыкальных композиций, певец, гитарист и клавишник Мартин Гор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Депеш Мод" в Берлине в 1984 году

Два года назад Depeche Mode была включена в "Зал славы рок-н-ролла".

Последним студийным альбомом Флетчера был записанный вместе с группой Spirit 207-го года, поднявшийся в британском хит-параде до пятой строчки.

Ударник группы The Cure Лол Толхерст назвал его смерть "очень грустным событием". "Я знал Энди и считал его другом. В молодости наши пути часто пересекались", - написал он.

Автор фото, Getty Images

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