Почему в Азербайджане много русских школ? И плохо ли это?

Фарид Гасанов & Магеррам Зейналов

Би-би-си

32 минуты назад

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В Азербайджане школьники чаще учатся на русском языке, чем в соседних Грузии и Армении. В стране периодически слышны призывы прекратить государственное финансирование обучения на русском языке. Так происходит и сейчас, на фоне "защиты русскоязычных" в Украине. Однако в Азербайджане вопрос изучения русского языка - это во многом экономическая потребность и шанс найти работу, а потому и спрос на русские школы растет. Би-би-си разбиралась, как это происходит.

"Мой внук сейчас во втором классе в русской школе, внучке пять лет, но и ее отдам в русскую школу, потому что, где бы ты ни искал работу - первым делом у тебя спрашивают про русский язык", - говорит Гюляр Шарифова, житель Геранбойского района, что на западе Азербайджана.

Она уверяет, что даже откройся в их регионе классы на английском языке (самом распространенном за рубежом), она бы все равно отдала внуков в русский класс.

Это решение продиктовано ее собственной судьбой. В 1990-е годы на войне в Карабахе погиб ее муж. Она пыталась найти хоть какую-то простую, самую низкооплачиваемую работу, но всякий раз у нее спрашивали, знает ли она русский язык.

Много лет спустя, говорит Гюляр, ее дети столкнулись с той же проблемой, и потому внуков она уже отдала в русскую школу. Так поступают сегодня многие в Азербайджане, даже те, кто сам не говорит по-русски.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За последние пять лет количество учащихся в русских школах Азербайджана возросло с 90 тысяч до 150 тысяч.

За последние пять лет количество учащихся в русских школах Азербайджана возросло с 90 тысяч до 150 тысяч. Каждый десятый школьник получает образование на русском языке в государственных школах, и этот факт периодически становится темой горячих дискуссий.

Одни считают, что для успешного трудоустройства в будущем нет смысла учиться на русском, что русский язык вообще - "угроза государственности". Другие замечают, что бесплатное образование на русском дает шанс выучить иностранный язык.

В Азербайджане больше государственных русских школ, чем в соседних Армении и Грузии. Их часто называют "русским сектором". Порой слова "азсектор" (то есть выпускник азербайджанской школы) и "рус-сектор" используются как социальный стереотип, характеристика, не имеющая отношения к этнической принадлежности: первый как признак недостаточной образованности, а второй - наоборот. А призывы закрыть русскоязычные классы периодически звучат уже много лет: без особого результата.

Автор фото, Anton Saburov Подпись к фото, В Азербайджане до сих пор можно встретить кириллицу, хотя ее отменили почти 30 лет назад.

Неполноценность или угроза государственности?

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Бывший генконсул Азербайджана в Стамбуле Ибрагим Набиоглу не думает, что русский язык дает преимуществ при поиске работы. По его словам, чтобы работать в магазине и вообще в сфере обслуживания, не нужно 11 лет учиться русскому языку, а потому государству бессмысленно тратить на него деньги из бюджета.

"Зачем мне знать русский язык, чтобы продавать воду? То есть русский турист не сможет объяснить продавцу, что он хочет воды? Зачем человеку, продающему шторы в магазине, знать русский язык?" - сказал Ибрагим Набиоглу Азербайджанской службе Би-би-си.

Он добавил, что в будущем добьются успеха именно страны, которые «учат своих граждан мечтать». По словам бывшего дипломата, современные университеты учат людей думать, создавать новые идеи, мечтать. "Воображение строится на родном языке. Если человек не думает на родном языке, он останется во всем недоучкой", - полагает Ибрагим Набиоглу.

Куда жестче высказался Фирудин Джалилов, занимавший пост министра образования с 1992 по 1993 год. Он назвал незнание азербайджанского языка учащимися русских школ и вузов "угрозой государственности".

"Потому что история и культура каждого народа находит свое отражение в его языке. Если ребенок идет в русскую школу, русская культура, Пушкин, Лермонтов оживают в его сознании и становятся его идеалом, потому что он знает их", — сказал Фирудин Джалилов.

Бывший министр беспокоится, что русский язык слишком широко используется, и также не хочет, чтобы из бюджета тратились деньги на его поддержку.

Подпись к фото, На улице Пушкина жил известный исполнитель народной музыки Хан Шушинский. В Баку есть улицы Толстого и Лермонтова, а в пригороде - дом-музей Есенина

"Я много раз говорил и всегда буду говорить: русский сектор должен быть закрыт в государственных школах, - написал недавно журналист Гусейн Исмаилбейли, - Детей надо растить, опираясь на национальные корни. Человек, знающий Толстого и не знающий о Деде Коркуде ("Книга моего деда Коркуда" - знаменитый тюркский эпос - прим. Би-би-си), не будет азербайджанцем".

Однако профессор Института физики Национальной академии наук Гудрат Исагов считает, что не только русскоязычные, но и англоязычные, французские, немецкие школы нужно поддерживать из государственного бюджета.

По его словам, преподавание русского языка в стране - это "естественный процесс, а не политический", а читать по-русски не значит "быть русским". "Просто правительство не должно позволять, чтобы эти школы готовили кадры для России", - говорит он.

Сколько на самом деле школ?

Как сообщили Би-би-си в министерстве образования, из более чем 4000 школ в Азербайджане в 300 с лишним есть русский сектор.

Большая их часть находится в столице, а количество школьников в них - 156 тысяч, что составляет почти 10% от общего числа учащихся в стране. Причем их процент растет.

Корреспондент Азербайджанской службы Би-би-си даже нашел группу в Whatsapp, где бакинцы обсуждают текст будущего письма в минобразования с просьбой открыть в их школе обучение на русском языке.

О естественной потребности такого обучения, в том числе и в сельских районах страны, говорит и депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

"Но это не означает, что преподавание русского языка является массовым", - напоминает он. По его словам, правительство не занимается популяризацией какого-либо иностранного языка, и в будущем, если возникнет потребность в англоязычных или франкоязычных школах в регионах, они тоже будут "финансироваться государством".

Основатель нескольких образовательных проектов и директор школы Руфат Алиев говорит, что многие не понимают самого смысла понятия "родной язык". "Это язык на котором с ребенком разговаривает мать", - подчеркивает он. По словам эксперта - закрытие русскоязычных классов, если подобное случится, обернется травмой для детей и "поломанными судьбами", а в то же время "знание иностранного языка расширяет кругозор и позволяет получить доступ к мировой науке".

Как повлияла на эту тему война в Украине?

"Иногда в соцсетях натыкаюсь на мысль, почему людям из России разрешают приезжать в Азербайджан, мол, они поживут тут какое-то время, начинают говорить, что русских школ мало, нужно больше, и вдруг видишь, что они жалуются российскому правительству, мол, придите и спасите нас, наши права нарушают, - отмечает в посте в Facebook пользователь Вугар. - Я только что прочитал кучу таких обвинений". С этими обвинениями он не согласен.

По данным ФСБ РФ, с начала 2022 года из России в Азербайджан переехало 56 тысяч человек. Однако раньше ситуация была иной. Пять лет назад Би-би-си уже писала о том, как сотни тысяч азербайджанцев уезжали жить и работать в другие страны, и чаще всего - в Россию.

Еще в суровые девяностые мужчины из сельских поселков "срывались" целыми бригадами и уезжали на заработки в Россию. В 1995 году, когда первая война в Карабахе только закончилась, а ВВП на душу в Азербайджане составлял чуть больше 300 долларов, Юсиф, которому сейчас 78 лет, уехал с братом в Тюмень, чтобы продавать помидоры.

"Русского я не знал, было тяжело и холодно, зато за те два-три года, что я там работал, удалось поднять на ноги детей, - вспоминает он. - Если бы знал нормально русский, может быть, и остался там".

Автор фото, GETTY IMAGES/ANATOLY SAPRONENKO Подпись к фото, После распада СССР мужчины из сельских поселков "срывались" целыми бригадами и уезжали на заработки в Россию.

Экономист Натик Джафарли считает, что война России против Украины и последующие санкции могут привести к обратному оттоку азербайджанцев уже в Азербайджан. Все зависит от того, выдержит ли российская экономика и "какие оттуда будут доходить сигналы сюда - друзьям и родственникам в Азербайджане".

Он допускает, что Россия может спасти свою экономику в условиях санкций, и отмечает, что и до санкций против России Азербайджан был беднее.

"Учитывая то, что рубль укрепился, там сейчас пока доходы все еще выше, чем в Азербайджане, в том числе зарплаты и пенсии, - отмечает экономист. - Но в ближайшее время всё в режиме ожидания, и исхода ни в ту, ни в другую сторону пока нет".

22 февраля, в день, когда Путин признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР, в Москве с ним встречался президент Азербайджана.

Тогда Ильхам Алиев тоже говорил о русских школах и ВУЗах. Он напомнил, что более 15 тысяч студентов вузов учится в Азербайджане на русском языке: "Так что это важнейшая, думаю, основа наших отношений и будущего наших связей, потому что русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза и, конечно, без знания русского языка очень трудно будет налаживать коммуникации будущим поколениям. Поэтому это, как я уже сказал, очень важный фактор в нашей жизни".

Автор фото, TASS/Климентьев Михаил Подпись к фото, На встрече с Путиным Алиев заметил, что русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза

Как обстоят дела в Армении и Грузии

В отличие от соседних Армении и Грузии с русским языком в Азербайджане ситуация особая: тут по официальной статистике живет 120 тысяч русских, и большинство - в столице, Баку.

В Армении всего 50 школ, где часть уроков ведется на русском. Русскоязычных государственных вузов всего несколько.

В Грузии же и вовсе количество русскоязычных школ все время сокращается, и их количество в этом году упало до 11. Только 2% школьников учится здесь на русском языке (в Азербайджане 10%).

Все три страны подписали в свое время "Рамочную конвенцию о правах национальных меньшинств" Совета Европы, статья 14.2 которой говорит о праве национальных меньшинств получать образование на родном языке.

В Азербайджане есть школы и на грузинском языке, а в регионах, где компактно проживают лезгины и талыши, в школах учат эти языки, правда, преподавания предметов на этих языках нет. Об этом Би-би-си рассказали сами представители этих меньшинств.

Министерство образования на письменный запрос Би-би-си ответило, что в стране есть русские и грузинские школы. Но промолчало о лезгинских и талышских школах, а также о планах, связанных с созданием армянских школ.

Правда, по-русски говорят не только русские, но часто - и другие этнические меньшинства. Есть и азербайджанцы, не говорящие на азербайджанском. Есть смешанные семьи, где наблюдается такая же дилемма с языковой принадлежностью. Они сталкиваются с проблемами именно из-за незнания азербайджанского языка.

Так, русскоязычная бакинка Кристина Али-Искандерова сожалеет о том, что отправила обоих своих детей в "русский сектор". По словам Кристины, ее сын, который сейчас учится в 11 классе, не может выбрать желаемую профессию из-за языкового барьера.

"Сейчас мой сын говорит, что ему приходится выбрать профессию, где ему не обязательно знать азербайджанский. На самом деле он мечтал стать психологом, и у него к этой профессии большой интерес, но из-за трудностей с языком он решил учиться на инженера", - сокрушается Кристина.

Подпись к фото, Есть те, кто страдает и от незнания азербайджанского.

Не про политику и не про качество

15 лет назад мы писали о том, что часто родители отдают детей в русские классы, так как считают, что в них качество образования выше, но сегодня с этим тезисом сложно согласиться.

Эксперт в области образования Руфат Алиев говорит, что качество образования зависит не от языка преподавания, а от профессионализма педагогов и директора конкретной школы.

"Азербайджанское образование и так на низком уровне, что в "азсекторе", что в русском, но русский - это хотя бы иностранный язык", - говорит нам известный игрок "Что? Где? Когда?", автор вопросов и один из редакторов азербайджанской "Википедии" Руфат Абдулла.