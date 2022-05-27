Стрельба в школе Техаса: ошибки полиции и гнев общественности

час назад

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Автор фото, Getty Images

Общественный резонанс в отношении действий полиции, прибывшей 25 мая на место стрельбы в школе города Ювалд (штат Техас), заставил полицейский департамент штата пересмотреть хронологию событий того трагического дня. Некоторые вскрывшиеся обстоятельства противоречат свидетельствам полицейских о том, как обстояло дело.

В минувшую среду в результате нападения на школу "Робб", где обучаются дети 7-10 лет, погибли 19 учеников и две учительницы. Еще 13 детей находятся в больнице с ранениями разной стпени тяжести.

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Рамос, был убит полицейскими. Однако вскрылись детали, которые говорят о серьезных провалах в действиях полиции.

К примеру, выяснилось, что вооруженный Рамос в течение 12 минут бродил вокруг школы, прежде чем беспрепятственно вошел внутрь.

Это не соответствует полученной ранее информации о том, что путь ему преградил полицейский, оказавшийся на территории школы, который также якобы произвел выстрел в сторону Рамоса.

Согласно новым данным, нападавший был убит полицейскими только через полтора часа после того, как пришел к школе.

Также появилась видеозапись, на которой видно, как полицейские хватают самых эмоциональных родителей и надевают на них наручники в то время, как стрелок все еще находится внутри школы и продолжает стрелять.

Родители учеников школы и жители Ювалда требуют от властей ответов. Под шквалом критики оказался губернатор Техаса Грег Эбботт, который вскоре после трагедии поблагодарил "доблестных местных чиновников" за быструю реакцию. По словам Эбботта, они встретили стрелка еще на подступах к зданию школы.

"Они проявили удивительное мужество, встав под оружейное дуло", - заявил он.

Из слов губернатора неясно, кого именно он имеет в виду под "местными чиновниками". Его заявление многие называют пустым и неинформированным.

Полиция Ювалда провела накануне пресс-конференцию, в ходе которой один из полицейских начальников Виктор Эскалон сказал, что он полон решимости прояснить ситуацию, и что произошедшая трагедия нанесла полицейским огромную эмоциональную травму, как и всем жителям города.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Техасский рейнджер Виктор Эскалон обещает разобраться в последовательности событий

Однако спустя почти сутки общественность все еще не получила ответов на три основных вопроса, которые, по мнению местных жителей, не нуждаются в длительном изучении:

как быстро после вызова полиция прибыла на место преступления

почему Рамос был убит лишь через полтора часа после начала нападения

как вышло, что он был убит не полицией, а специальной тактической группой пограничной службы США (Ювалд находится недалеко от границы с Мексикой)

Разбитое сердце

Также в тени осталась история о смерти мужа одной из погибших учительниц, который скончался на следующий день после трагедии.

Ирма Гарсия преподавала в школе "Робб" на протяжении 23 лет. Почти столько же - 24 года - она находилась в браке с Джо Гарсия. У пары осталось четверо детей - две девочки и два мальчика в возрасте от 12 до 23 лет.

Друзья семьи запустили онлайн-сбор денег в помощь детям, указав желаемой суммой 10 тыс. долларов. К вечеру четверга на счету был уже 1,6 млн долларов пожертвований.

Официальная причина смерти Джо Гарсия пока не называется, но родственники убеждены, что у него не выдержало сердце.

Племянник Ирмы Гарсия Джон Маринес рассказал New York Times, что полиция нашла его тетю, закрывающую своим телом детей.