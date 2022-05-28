Дональд Трамп: "На Украину деньги у США есть, а на охрану школ - нет"

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей заняться обеспечением безопасности в американских школах вместо того, чтобы тратить деньги на поставки оружия в Украину.

Выступая накануне в Хьюстоне на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) - главной лоббистской организацией, борющейся против ограничений на ношение оружия в США, Трамп сказал, что не понимает, как у правительства находится 40 млрд долларов на Украину, но нет возможности защитить детей.

После недавнего нападения на начальную школу в Техасе, жертвами которого стали 19 детей и две учительницы, американская общественность снова подняла вопрос о необходимости ужесточить законы о владении оружием.

NRA, куда входят пять миллионов человек, выступает резко против ограничений, заявляя, что ущемлением прав законопослушных американцев проблему не решить, а вместо этого нужно разработать систему охраны школ. Большинство политиков в Республиканской партии также разделяют эту позицию.

Право граждан на владение оружием закреплено в конституции США. Начиная с 1960-70-х годов американские консерваторы интерпретировали это положение все шире, выступая и против ограничений на приобретение и ношение разных видов оружия и боеприпасов.

Нападения в общественных местах, в том числе в школах, с использованием огнестрельного оружия и множественными жертвами происходят в США существенно чаще, чем в где-либо еще.

Республиканцы - за оружие

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возле места проведения конференции NRA в Хьюстоне собрались сотни протестующих против свободного оборота оружия в США

"Конгресс должен немедленно проголосовать за возврат штатами каждого неиспользовавнного цента из средств, выделенных на борьбу с ковидом, и употребить эти деньги на обеспечение непробиваемой безопасности в каждой школе по всей нашей стране", - заявил Трамп.

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Он предлагает установить в каждом учебном заведении рамки металлоискателя и посадить на входе хотя бы одного вооруженного охранника.

Кроме того, Трамп считает, что США должны более серьезно подходить к вопросам психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять людей, способных на некотролируемую агрессию. То же самое он говорил после аналогичных шутингов в годы своего президентства, притом что его не раз критиковали за попытки лишить финансирования программы здравоохранения, обеспечивающие психиатрическую помощь.

В Хьюстоне по видеосвязи также выступил губернатор Техаса Грег Эбботт. Он попал под шквал критики после нападения в школе, но продолжает настаивать, что законы об оружии неэффективны для предотвращения случаев массовой стрельбы.

"В Ювалде стрелявший нарушил законы Техаса еще до того, как нажал на курок. По техасским законам ношение огнестрельного оружия в школьном помещении уголовно наказуемо. Но его это не остановило", - подчеркнул губернатор.

Консерваторы уверены, что если левое лобби добьется разоружения американцев, то статистика изнасилований, грабежей и убийств достигнет небывалых показателей.

Однако многие критики оружейного лобби сочли символичным, что ежегодная конференция NRA проходит в Техасе, в 450 километрах от школы "Родд" в Ювалде, где на этой неделе погибли почти два десятка детей.

После трагедии несколько ранее заявленных спикеров отказались выступать на конференции NRA. Среди них сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин и один из владельцев завода по производству оружия, которое было применено в ювалдской школе (в прессе его имя не сообщается).