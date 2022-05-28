Швед Рубен Эстлунд получил главный приз Каннского кинофестиваля, прошедшего под знаком войны в Украине

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Рубен Эстлунд принимает Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 28 мая 2022 года

Автор фото, EPA

Шведский кинорежиссер Рубен Эстлунд получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2022 года за картину "Треугольник печали".

Гран-при разделили бельгийский режиссер Лукас Донт за фильм "Близкие" и француженка Клер Дени за "Звезды в полдень".

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Густав Де Ваэле, режиссер Лукас Донт и Иден Дамбрин на фотоколле фильма "Близкие"

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Клер Дени Гран-при Каннского кинофестиваля достался за фильм "Звезды в полдень"

Основанный в 1946 году фестиваль впервые в своей истории (в отличие от Веницианского фестиваля) прошел на фоне полномасштабной войны в Европе. Это, безусловно, отразилось и на конкурсной программе, и на том, что происходило в кулуарах.

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Украинский режиссер Максим Наконечный (в центре) и актеры стоят за транспарантом, осуждающим российское вторжение в Украину, перед показом фильма "Видение бабочки (Бачення Метелика)" на 75-м Каннском кинофестивале

Еще в марте оргкомитет фестиваля объявил о запрете любого государственного представительства России. Также в аккредитациях было отказано представителям прокремлевской российской прессы.

На открытии в Каннах к коллегам по киноцеху обратился президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - актер и сценарист. Свою речь он посвятил работе Чарли Чаплина "Великий диктатор" и аналогиям, на которые наталкивает эта картина.

Автор фото, Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает в прямом эфире во время церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей 17 мая 2022 года в Каннах

При этом запрет на все российское в Каннах получился избирательным, а не тотальным. В конкурсную программу был включен последний фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", а также были отдельно показаны фрагменты его же еще не законченной работы на английском языке "Лимонов, баллада об Эдичке" - экранизации биографической книги французского писателя Эммануэля Каррера о российском писателе, публицисте и политическом активисте Эдуарде Лимонове.

Автор фото, Stephane Cardinale - Corbis

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Кирилл Серебренников в Каннах с исполнителями главных ролей в картине "Жена Чайковского" Аленой Михайловой и Одином Байроном

Наряды и образы актеров и актрис всегда были и остаются самой обсуждаемой темой любого кинофестиваля наравне с кино.

Стиль Каннского фестиваля традиционно считается чуть более фривольным, чем на других фестивалях. Близость моря и атмосфера курортного города это позволяют.

Автор фото, Lionel Hahn/Getty Images

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Молодая австрийская актриса Коко Кёниг перед показом картины "Маскарад"

Американская и британская звезды мирового кино Энди Макдауэлл и Хелен Миррен называют себя "серебряными лисами" киноиндустрии. После длительного локдауна обе актрисы отказались от привычки красить волосы и выступают за естественный ход вещей в том, что касается внешности в целом. Энди - 64 года, Хелен -76. Говорят, что в преддверии фестиваля стилисты Энди порекомендовали ей снова начать красить волосы, на что она ответила: "Не понимаю, почему седина Джорджа Клуни никого не смущает, а моя - да".

Автор фото, Gisela Schober

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Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на красной дорожке Каннского фестиваля

Среди множества мероприятий, прошедших в рамках кинофестиваля, 22 мая во Дворце фестивалей состоялся гала-концерт под названием "С любовью к миру" в пользу беженцев из Украины.

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DJ Харви Амбомо и актриса Франсиска Вьюдес - среди множества гостей гала

Автор фото, Getty Images

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Актрисы Нина Добрев (в центре) и Дайя Фернандес (справа) также пришли поддержать Украину

И еще несколько фотографий главных героев 75-го Каннского кинофестиваля...

Автор фото, Getty Images

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Ган Дон Вон, Ли Чжу Ён, Ли Джи Ын, Сон Кан Хо на фотоколле фильма "Брокер (Les Bonnes Etoiles)" . Сон Кан Хо (на фото крайний справа) получил приз как лучший актер.

Автор фото, Anadolu Agency

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Французский актер Бенуа Мажимель (справа) и испанский режиссер Альбер Серра (слева) позируют во время фотосессии фильма "Умиротворение"

Автор фото, Getty Images

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Эрик Ханнезо, режиссер Анн Сиссе и режиссер Уда Беньямина на фотоколле фильма "Салам"