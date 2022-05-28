Швед Рубен Эстлунд получил главный приз Каннского кинофестиваля, прошедшего под знаком войны в Украине

59 минут назад

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Автор фото, EPA

Шведский кинорежиссер Рубен Эстлунд получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2022 года за картину "Треугольник печали".

Гран-при разделили бельгийский режиссер Лукас Донт за фильм "Близкие" и француженка Клер Дени за "Звезды в полдень".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Густав Де Ваэле, режиссер Лукас Донт и Иден Дамбрин на фотоколле фильма "Близкие"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Клер Дени Гран-при Каннского кинофестиваля достался за фильм "Звезды в полдень"

Основанный в 1946 году фестиваль впервые в своей истории (в отличие от Веницианского фестиваля) прошел на фоне полномасштабной войны в Европе. Это, безусловно, отразилось и на конкурсной программе, и на том, что происходило в кулуарах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинский режиссер Максим Наконечный (в центре) и актеры стоят за транспарантом, осуждающим российское вторжение в Украину, перед показом фильма "Видение бабочки (Бачення Метелика)" на 75-м Каннском кинофестивале

Еще в марте оргкомитет фестиваля объявил о запрете любого государственного представительства России. Также в аккредитациях было отказано представителям прокремлевской российской прессы.

На открытии в Каннах к коллегам по киноцеху обратился президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - актер и сценарист. Свою речь он посвятил работе Чарли Чаплина "Великий диктатор" и аналогиям, на которые наталкивает эта картина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский выступает в прямом эфире во время церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей 17 мая 2022 года в Каннах

При этом запрет на все российское в Каннах получился избирательным, а не тотальным. В конкурсную программу был включен последний фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", а также были отдельно показаны фрагменты его же еще не законченной работы на английском языке "Лимонов, баллада об Эдичке" - экранизации биографической книги французского писателя Эммануэля Каррера о российском писателе, публицисте и политическом активисте Эдуарде Лимонове.

Автор фото, Stephane Cardinale - Corbis Подпись к фото, Кирилл Серебренников в Каннах с исполнителями главных ролей в картине "Жена Чайковского" Аленой Михайловой и Одином Байроном

Наряды и образы актеров и актрис всегда были и остаются самой обсуждаемой темой любого кинофестиваля наравне с кино.

Стиль Каннского фестиваля традиционно считается чуть более фривольным, чем на других фестивалях. Близость моря и атмосфера курортного города это позволяют.

Автор фото, Lionel Hahn/Getty Images Подпись к фото, Молодая австрийская актриса Коко Кёниг перед показом картины "Маскарад"

Американская и британская звезды мирового кино Энди Макдауэлл и Хелен Миррен называют себя "серебряными лисами" киноиндустрии. После длительного локдауна обе актрисы отказались от привычки красить волосы и выступают за естественный ход вещей в том, что касается внешности в целом. Энди - 64 года, Хелен -76. Говорят, что в преддверии фестиваля стилисты Энди порекомендовали ей снова начать красить волосы, на что она ответила: "Не понимаю, почему седина Джорджа Клуни никого не смущает, а моя - да".

Автор фото, Gisela Schober Подпись к фото, Энди Макдауэлл и Хелен Миррен на красной дорожке Каннского фестиваля

Среди множества мероприятий, прошедших в рамках кинофестиваля, 22 мая во Дворце фестивалей состоялся гала-концерт под названием "С любовью к миру" в пользу беженцев из Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, DJ Харви Амбомо и актриса Франсиска Вьюдес - среди множества гостей гала

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актрисы Нина Добрев (в центре) и Дайя Фернандес (справа) также пришли поддержать Украину

И еще несколько фотографий главных героев 75-го Каннского кинофестиваля...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ган Дон Вон, Ли Чжу Ён, Ли Джи Ын, Сон Кан Хо на фотоколле фильма "Брокер (Les Bonnes Etoiles)" . Сон Кан Хо (на фото крайний справа) получил приз как лучший актер.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Французский актер Бенуа Мажимель (справа) и испанский режиссер Альбер Серра (слева) позируют во время фотосессии фильма "Умиротворение"