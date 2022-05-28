Швед Рубен Эстлунд получил главный приз Каннского кинофестиваля, прошедшего под знаком войны в Украине
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Шведский кинорежиссер Рубен Эстлунд получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2022 года за картину "Треугольник печали".
Гран-при разделили бельгийский режиссер Лукас Донт за фильм "Близкие" и француженка Клер Дени за "Звезды в полдень".
Основанный в 1946 году фестиваль впервые в своей истории (в отличие от Веницианского фестиваля) прошел на фоне полномасштабной войны в Европе. Это, безусловно, отразилось и на конкурсной программе, и на том, что происходило в кулуарах.
Еще в марте оргкомитет фестиваля объявил о запрете любого государственного представительства России. Также в аккредитациях было отказано представителям прокремлевской российской прессы.
На открытии в Каннах к коллегам по киноцеху обратился президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - актер и сценарист. Свою речь он посвятил работе Чарли Чаплина "Великий диктатор" и аналогиям, на которые наталкивает эта картина.
При этом запрет на все российское в Каннах получился избирательным, а не тотальным. В конкурсную программу был включен последний фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", а также были отдельно показаны фрагменты его же еще не законченной работы на английском языке "Лимонов, баллада об Эдичке" - экранизации биографической книги французского писателя Эммануэля Каррера о российском писателе, публицисте и политическом активисте Эдуарде Лимонове.
Наряды и образы актеров и актрис всегда были и остаются самой обсуждаемой темой любого кинофестиваля наравне с кино.
Стиль Каннского фестиваля традиционно считается чуть более фривольным, чем на других фестивалях. Близость моря и атмосфера курортного города это позволяют.
Американская и британская звезды мирового кино Энди Макдауэлл и Хелен Миррен называют себя "серебряными лисами" киноиндустрии. После длительного локдауна обе актрисы отказались от привычки красить волосы и выступают за естественный ход вещей в том, что касается внешности в целом. Энди - 64 года, Хелен -76. Говорят, что в преддверии фестиваля стилисты Энди порекомендовали ей снова начать красить волосы, на что она ответила: "Не понимаю, почему седина Джорджа Клуни никого не смущает, а моя - да".
Среди множества мероприятий, прошедших в рамках кинофестиваля, 22 мая во Дворце фестивалей состоялся гала-концерт под названием "С любовью к миру" в пользу беженцев из Украины.
И еще несколько фотографий главных героев 75-го Каннского кинофестиваля...