Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Храм в городе Бахмут в Донецкой области

Участники Собора Украинской православной церкви приняли заявление с осуждением войны, которую Россия ведет против Украины, выразили несогласие с позицией московского патриарха Кирилла и внесли изменения в свой устав, закрепляющие ее "полную самостоятельность и независимость".

В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", - сказано в документе.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - заявили участники Собора.

При этом в документе не уточняется, какие именно изменения были внесены в устав.

Кроме того, участники Собора УПЦ заявили, что "не теряют надежду на возобновление диалога" с Православной церковью Украины - второй крупнейшей украинской православной общиной.

Последняя была создана в декабре 2018 года, а в январе 2019-го ее предстоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Русская православная церковь не признает ПЦУ - как и находящаяся в ее подчинении УПЦ Московского патриархата.

"Понимая особенную ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии, - сказано в заявлении. - Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле".

Участники Собора отмечают, что создание ПЦУ углубило противоречия и "привели к физическому противостоянию". Они говорят, что для возобновления диалога ПЦУ должна "прекратить силовой захват храмов" и "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ".

По последним данным, у УПЦ МП перед началом российского вторжения было около 12 тысяч приходов, у ПЦУ - около 7 тысяч.

УПЦ МП наделена автономией в составе Русской православной церкви, ее предстоятель митрополит Онуфрий является постоянным членом синода РПЦ.

Сообщение дополняется.

Анализ: "Прекратить братоубийственную войну"

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

Разночтения в трактовке событий в Украине между Русской церковью и УПЦ МП наблюдалась с первых дней войны.

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Вознесенский храм в селе Бобрик в Украине

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Уже через несколько часов после начала вторжения предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий обратился к Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить братоубийственную войну". 28 февраля, на пятый день войны, синод УПЦ МП попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению военных действий, которые уже угрожают превратиться в мировую войну.

Прямого ответа на эти два обращения не последовало.

Однако 6 марта, в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста патриарх Кирилл фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине, добавив к ней новые детали. По его словам, едва ли не главной причиной конфликта на Донбассе было отчаянное сопротивление востока Украины тому, чтобы на этой территории проводились гей-парады. "Мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования [провести гей-парад], то они не входят в тот [западный] мир, они становятся для него чужими", - описал патриарх Кирилл диспозицию конфликта на Донбассе.

Большинство епископов УПЦ недовольны позицией Кирилла, но не все об этом говорили публично.

Резко против России и войны выступил епископ Иона, настоятель Ионинского монастыря Киева. Ранее он был известен пророссийскими позициями. Тернопольский и Кременецкий митрополит Сергий, на территории которого находится Почаевская лавра, обнародовал заявление осуждением войны России и Путина против Украины и отказался от его награды. Сергий также раньше считался достаточно лояльным к Москве епископом.

В УПЦ МП не комментировали тезисы проповеди предстоятеля Русской церкви. Зато уже 7 марта информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщил, что только за понедельник российским огнем были уничтожены два храма в Житомирской области и Киевской области.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: