Новое название McDonalds, Китай закрывает небо и "огромные ресурсы" на войну. Главные экономические новости за день

47 минут назад

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Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из глубочайших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Санкционный нейминг

"Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса" - под одним из этих названий бывшие рестораны сети McDonalds могут открыться в России в ближайшее время. Как пишет агентство "Москва", McDonald's подал заявки на регистрацию брендов в Роспатент. При этом, по данным источника агентства, выбор идет из пяти названий. Пятым может оказаться написанное латинскими буквами сочетание Mс - о таком варианте названия писали "Известия".

Среди пяти вариантов есть один лидер. Новым сайтом сети может стать veseloivkusno.ru. По крайней мере, такой адрес, по данным реестра доменов Whois, 26 мая зарегистрировала на себя компания "Москва-Макдоналдс" (ее возглавляет гендиректор "Макдоналдс" в России).

При этом заявку на популярное сленговое название сети - "Макдак" - еще 19 августа прошлого года подавала в Роспатент головная американская компания McDonald's Corporation. Ей же принадлежат права на названия многих блюд - например, "Биг Мак".

19 мая стало известно о том, что российские активы сети планирует купить бизнесмен Александр Говор. Его компания управляет 25-ю ресторанами по франшизе.

Подробнее об этом читайте в материале.

Китай не пускает самолеты

Китай закрыл воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, которые официально не сняты с регистрации за рубежом - об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК. Запрет коснулся прежде всего грузовых компаний - российские пассажирские перевозчики сейчас рейсы в Китай не совершают.

После введения санкций в отношении России - в частности, со стороны ЕС - многие иностранные компании больше не могут сдавать в лизинг и обслуживать самолеты для российских перевозчиков, в том числе и грузовых.

Теоретически до конца марта большая часть этих самолетов должна была вернуться владельцам в другие страны. Однако Россия фактически оставила большинство таких машин у себя. В середине марта российские власти приняли закон, который разрешил двойную регистрацию самолетов.

Но именно такая двойная регистрация не соответствует требованиям международной организации гражданской авиации - ICAO. По крайней мере, это следует из уведомления китайских авиационных властей, которое цитирует Интерфакс.

Baza называет одну из пострадавших российских компаний "Авиастар-ТУ" основным партнером маркетплейса AliExpress и "Почты России". Правда, у перевозчика есть еще и российские самолеты Ту-204, на которых он может возить какие-то объемы грузов в Китай и из Китая.

Рубль начал слабеть

В пятницу рубль на Московской бирже ослабел после нескольких недель устойчивого роста. Курс доллара вырос на 1,4 рубля до 66,7 рубля. В течение дня доллар доходил почти до 67,5 рубля.

Евро по итогам дня вырос еще сильнее - почти на 1,7 рубля до 69,7 рубля. В течение дня курс поднимался почти до 71,7 рубля.

В начале недели рубль был куда более крепким. За неделю доллар вырос почти на 6,4 рубля, а евро - на 7,3 рубля.

Аналитики объясняют падение несколькими факторами. Во-первых, в начале недели компании продавали валюту из-за налогового периода - им нужны были рубли, чтобы выплатить налоги. Как раз в пятницу этот период завершился, и компании начали покупать валюту.

Сыграло свою роль и снижение ставки Центральным банком, а также смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами: теперь они обязаны продавать 50%, а не 80% своей выручки, а сами сроки продаж были увеличены.

"Тинькофф" отказывается от валютных вкладов

Банк "Тинькофф" с 28 мая перестает открывать вклады в валюте. Об этом говорится в телеграм-канале банка - в сообщении меру называют "временной".

При этом если вклад в валюте уже открыт, пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать уже не получится.

"Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали". - уточняют в банке.

В конце апреля группа "Интеррос" Владимира Потанина выкупила у семьи Олега Тинькова 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Как позже заявил Потанин, сумма сделки измерялась в сотнях миллионов долларов.

"Огромные финансовые ресурсы" на войну

Проведение военной спецоперации требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время лекции в Финансовом университете.

По его словам, еще 600 млрд рублей в этом году уйдет на пенсионное обеспечение. Вообще же на поддержку экономики государство запустило в качестве "бюджетного стимула" 8 трлн рублей, сказал Силуанов.

Ранее министр заявил, что к новым обязательствам по социальным выплатам в целом нужно подходить осторожно.

"У нас новые задачи - это и восстановление экономик новых территорий, и обеспечение боеготовности армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Все это требует больших денежных затрат", - говорил министр.

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