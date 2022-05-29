Финал Лиги Чемпионов: "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Мадридский "Реал" со счетом 1:0 одержал победу над "Ливерпулем" в финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

Изначально матч должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако после вторжения России в Украину город лишили возможности его принимать.

"Реал" открыл счет во втором тайме — гол забил Винисиус Жуниор. "Ливерпуль" атаковал ворота испанцев несколько раз, опасные моменты создавал нападающий британского клуба Мохаммед Салах, но вратарь Тибо Куртуа ни одного мяча не пропустил.

Автор фото, Getty Images

Матч запомнился фанатам еще и тем, что не начался вовремя. УЕФА задержала начало игры более чем на полчаса, сославшись на трудности с допуском зрителей на "Стад де Франс". В соцсетях появились фотографии огромных толп, выстроившихся в очередь, чтобы попасть внутрь.

Многие фанаты сообщали, что были на стадионе за несколько часов до начала матча, но их не пустили.

Некоторые перелезали через ограждения или пытались пробежать мимо охраны. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Ян Бирн, член парламента от лейбористской партии Ливерпуля назвал попытку попасть на стадион "одним из худших опытов в своей жизни" и обвинил УЕФА в "ужасной организации" с уровнем безопасности, "подвергающим риску жизни людей".

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Позже французская полиция заявила, что на стадион пытались проникнуть фанаты с поддельными билетами.

Перед началом игры турникеты на стадионе оказались заблокированы тысячами болельщиков, купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали, сообщили позже в УЕФА.

"В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с подлинными билетами смогли попасть на стадион", — говорится в сообщении. После начала матча число болельщиков у стадиона продолжало расти, и полиция разогнала их слезоточивым газом.

"УЕФА сочувствует тем, кто пострадал от этих событий, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", — сообщили в организации.

"Ливерпуль" призвал провести расследование "неприемлемых проблем", с которыми столкнулись болельщики. Там сообщили, что запросили официальное расследование причин произошедшего.