Посол России в Лондоне: Москва не применит ядерное оружие в Украине

9 минут назад

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Подпись к фото, Посол Андрей Келин заявил, что, согласно российской военной доктрине, применять тактическое ядерное оружие в Украине Москва не будет

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си выразил уверенность, что Москва не применит тактическое ядерное оружие в войне с Украиной. Он также повторил официальную позицию Москвы о том, что многочисленные свидетельства о военных преступлениях российских военных - это фейки.

"Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах [как вторжение России в Украину - прим. Би-би-си]", - заявил Андрей Келин.

По словам посла, в России "очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и в основном, это возможно в случаях, когда существование государства находится под угрозой".

"Это не имеет ничего общего с текущей операцией", - подчеркнул посол.

В ответ журналист Би-би-си Клайв Майри, беседовавший с Келиным, заметил, что одним из поводов российского вторжения в Украину, в Кремле называли именно угрозу существования России - из-за якобы имевших место планов Украины напасть первой. Об этом и сам Келин сказал в начале интервью.

Но посол поспешил заверить, что Россия "решает эту проблему проведением ограниченной военной операции".

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", - добавил дипломат.

Подпись к фото, Посол назвал сфабрикованными многочисленные свидетельства военных преступлений российских военных в Буче

Еще в конце февраля президент Владимир Путин перевел российские Стратегические силы сдерживания - в них входит и ядерное оружие - в режим особого несения дежурства. На Западе тогда заговорили об угрозе применения в Украине оружия массового поражения, в том числе тактического ядерного оружия.

В мае на российских федеральных каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской армии и возросших поставок оружия и техники Украине с Запада.

В разговоре с Би-би-си Келин также отрицал, что российские войска обстреливали мирных жителей, и назвал обвинения в военных преступлениях в Буче "выдумкой".

"Мэр Бучи в своем изначальном обращении подтвердил, что российские военные покинули город. Все чисто и спокойно. Город в нормальном состоянии", - сказал Келин.

В своем обращении 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что 31 марта войдет в историю города как день освобождения от российских оккупантов. Спустя два дня он сообщил: "В Буче мы уже похоронили 280 человек в братских могилах".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Буча после оккупации. Рассказы жителей журналистам агентства "Рейтер"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Фотографии и видео с телами убитых мирных жителей на улицах Бучи, во дворах жилых домов, в братских могилах появились в начале апреля, когда город покинули российские войска после почти месяца оккупации.

Российские государственные СМИ и чиновники поспешили назвать все кадры фейком, а позднее начали обвинять самих украинцев в убийствах мирных жителей.

"Версии" российских властей не нашли фактических подтверждений, но появились доказательства, что убийства гражданских произошли в то время, когда город был под оккупацией российских военных. Так, тела погибших на улице Яблонской (там их было больше всего) лежали на улице как минимум с середины марта, когда город еще был занят армией России. Это удалось подтвердить с помощью спутниковых снимков агентства Maxar.

В начале апреля корреспондент Би-би-си Джоел Гантер присутствовал при поиске и документировании тел погибших в Буче.

Гантер и другие журналисты выслушали многочисленные свидетельства местных жителей о том, как российские военные совершали преступления.

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К 21 мая в полиции Киевской области сообщили, что обнаружены тела уже 1290 мирных жителей, погибших в ходе российского вторжения.

"На наш взгляд, все это выдумка, - сказал Келин. - Она используется только для того, чтобы прервать переговоры".

Последняя личная встреча делегаций России и Украины на переговорах состоялась в конце марта. Обе стороны признают, что диалога между ними сейчас фактически нет, а переговоры заморожены.

Ведущий Би-би-си Клайв Майри также спросил Келина о записи с камеры наблюдения, на которой вооруженные российские солдаты стреляют в спину двум безоружным украинцам, а потом грабят велосипедный магазин.

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Келин назвал эти съемки "наверное, отрывком из фильма или из какой-нибудь компьютерной игры, или шуткой какой-то".